Казаки Оренбуржья исполнили новогодние мечты детей в рамках акции "Ёлка желаний"

Общество

Казаки Оренбургского казачьего войска присоединились к Всероссийской акции "Ёлка желаний", подарив детям из разных регионов страны долгожданные новогодние подарки. Для многих ребят эти встречи стали настоящим чудом и символом поддержки в непростое время.

Новогодняя Ёлка желаний
Фото: RIA 56
Новогодняя Ёлка желаний

Новогоднее чудо

В Челябинской области казаки станицы Троицкая Третьего отдела Оренбургского казачьего войска под руководством атамана Ярослава Мрука исполнили желание маленькой Николь. Девочка мечтала о красивой кукле — простом, но очень важном для ребёнка подарке. Казаки лично выбрали подарок и вручили его Николь, разделив с ней радость наступающего Нового года.

"Видеть сияющие глаза ребёнка — это самая большая награда. Для нас это не просто акция, а долг и честь. Мы поддерживаем семьи наших героев, ведь крепкий тыл — это тоже вклад в Победу", — отметили казаки станицы.

"Герои Оренбуржья" — детям

Активное участие в акции приняли и казаки Первого отдела ОВКО — участники региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья". Они исполнили новогодние желания юных оренбуржцев и детей из Перевальска. Среди участников акции — атаман Восточного юртового общества Владимир Комаров, заместитель атамана хуторского общества "Вольное" Александр Корольков и сотник Сергей Петрич.

Детские мечты оказались самыми разными:

  • интерактивные книги,
  • конструкторы,
  • наборы для творчества,
  • экскурсии в настоящую химическую лабораторию
  • и даже полёт на самолёте.

Каждое желание было услышано и исполнено.

Единая вера и взаимовыручка

Казаки подчёркивают, что участие в "Ёлке желаний" — это продолжение многовековых традиций казачества, основанных на взаимопомощи и заботе о ближнем.

"Сила казачества — в единстве, вере и взаимовыручке. Даже в самое сложное время мы помним о самом главном: о детях, о семье, о доброте", — подчеркнули участники акции.

Ёлка с большим сердцем

Всероссийская акция "Ёлка желаний" проводится "Движением первых" совместно с Росмолодёжью. В ней участвуют дети из всех регионов России, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, а также дети участников специальной военной операции.

Присоединиться к акции может каждый — достаточно выбрать желание на официальном сайте проекта. Благодаря "Ёлке желаний" уже исполнились мечты более 320 тысяч детей по всей стране.

Участие казаков Оренбуржья в акции стало ещё одним подтверждением того, что забота о детях и поддержка семей остаются важнейшими ценностями, объединяющими общество.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
