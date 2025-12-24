Эти профессии начинают исчезать с рынка: офисы и бухгалтерии ждёт холодный душ уже в следующем году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Рынок труда вступает в период структурных изменений, при котором привычные офисные функции постепенно теряют ценность. Уже в ближайший год компании начнут пересматривать потребность в сотрудниках, выполняющих стандартные операции. Об этом сообщает зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Бухгалтер
Фото: freepik.com by katemangostar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бухгалтер

Профессии под давлением автоматизации

По словам депутата, снижение спроса в первую очередь затронет профессии, связанные с рутинной и легко формализуемой работой. Речь идёт о части административных должностей, операторах ввода данных и специалистах, занимающихся простой бухгалтерией. Эти функции всё чаще передаются цифровым решениям, что делает человеческий труд избыточным.

"Ожидается, что спрос будет снижаться на профессии, связанные с выполнением рутинных, легко алгоритмизируемых задач", — сказал Каплан Панеш.

Он также указал, что в зоне риска находятся отдельные рабочие специальности на конвейерных производствах, где ручной труд замещается автоматизацией и роботизацией.

Дополнительные сложности, по его оценке, могут возникнуть у универсальных офисных менеджеров без выраженной цифровой или отраслевой специализации. Компании всё чаще ориентируются на узкопрофильных экспертов, способных решать конкретные и сложные задачи.

Кого рынок будет искать активнее

На фоне сокращения спроса на рутинные профессии растёт потребность в специалистах с высокой квалификацией. Парламентарий отметил, что ключевые позиции займут представители IT-сферы, включая разработчиков программного обеспечения, инженеров по данным и машинному обучению, архитекторов сложных систем и специалистов по кибербезопасности.

"Речь идет о разработчиках программного обеспечения, инженерах по машинному обучению и данным, архитекторах сложных систем и специалистах по кибербезопасности", — добавил Каплан Панеш.

Востребованность этих профессий связана с углубляющейся цифровизацией экономики, уточняет Газета.Ru.

Кроме того, сохраняется высокий спрос на инженерные специальности — в робототехнике, химической инженерии и машиностроении. В числе приоритетных направлений также остаются аналитики данных, медицинские работники, включая врачей различных специальностей и инженеров-генетиков, а также финансовые аналитики и аудиторы.

Востребованность и уровень доходов

Каплан Панеш подчеркнул, что популярность профессии не всегда означает высокий заработок. Массовые специальности в торговле и сфере услуг остаются необходимыми, но уровень медианных зарплат в них, как правило, ниже. Высокие доходы чаще связаны с дефицитом сложных и уникальных навыков.

"Прямой зависимости здесь нет", — отметил парламентарий, говоря о связи между спросом и оплатой труда.

По его словам, наиболее высокие зарплаты получают топовые IT-специалисты, архитекторы программного обеспечения, руководители продуктовых направлений, финансовые директора и эксперты по кибербезопасности.

Он добавил, что рост заработных плат в 2026 году будет носить точечный характер и затронет прежде всего сотрудников, от которых зависят стратегические результаты бизнеса.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
