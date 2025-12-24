Запреты включили слишком резко: семейный перекос, который может закончиться трагедией

Непоследовательное воспитание детей может привести к трагедии — психолог Абравитова

Резкая смена вседозволенности и жесткого контроля в семье способна спровоцировать вспышку агрессии у подростка, считает клинический психолог Марианна Абравитова. О глубинных причинах трагедии в Сочи, где подросток убил мать после конфликта из-за запретов, она рассказала в эфире Pravda.Ru.

Абравитова отметила, что в подобных историях ключевую роль играет не конкретная ссора, а накопленный внутренний конфликт, связанный с моделью воспитания в семье. По ее словам, проблема часто формируется задолго до самого трагического события.

"Вообще не так все просто, я думаю, в этой семье и, скорее всего, корни лежат гораздо глубже всей этой истории. Либо у ребенка вседозволенность, и он делает вообще все, что хочет. А другой вариант, совершенно иной, это другой полюс, на котором родители очень жесткие", — пояснила Абравитова.

Эксперт подчеркнула, что особенно опасной является ситуация, когда родители резко меняют линию поведения, не давая ребенку времени адаптироваться. Это создает внутреннее напряжение, которое может вылиться в агрессивный импульс.

"Это как сдавленная пружина. И в один момент эта пружина расправляется, и получаются вот такие страшные истории. Скорее всего, здесь есть такая импульсная тема", — отметила она.

