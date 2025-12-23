Не катастрофа, а новый старт: как превратить потерю работы в новую возможность

Увольнение не делает человека менее ценным — психолог Мухина

Потеря работы всегда вызывает стресс, однако важно воспринимать ее не как личную неудачу, а как часть профессионального пути. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог и карьерный консультант Анна Мухина.

По словам психолога, увольнение и сокращение — разные ситуации, требующие разного подхода. При сокращении сотрудник заранее уведомляется и имеет больше возможностей защитить свои права, а при увольнении важно сохранять эмоциональную устойчивость и действовать спокойно.

"При сокращении о предстоящих изменениях должны предупредить как минимум за два месяца, а также выплатить компенсации. Работодатель обязан предложить альтернативные должности внутри компании. Поэтому важно знать свои права и следить за их соблюдением — это поможет снизить тревогу и действовать рационально. Даже при увольнении по инициативе работодателя законы защищают работника, и это стоит помнить", — отметила Мухина.

Она подчеркнула, что потеря работы часто вызывает чувство несправедливости и личного отвержения, ведь для многих профессиональная деятельность тесно связана с самооценкой и ощущением собственной значимости. Однако, по словам Мухиной, важно осознать, что увольнение — это не оценка личности, а лишь завершение деловых отношений в конкретной организации. Такое понимание помогает снизить эмоциональное напряжение и сохранить уверенность в себе.

"Увольнение не является показателем профессиональной несостоятельности и не делает человека менее ценным. Это лишь завершение сотрудничества, связанное с обстоятельствами компании, а не с личными качествами сотрудника. Там, где сегодня нет подходящей позиции, завтра может появиться новая возможность. Завершение одного этапа нередко становится началом следующего, более перспективного", — пояснила специалист.

Мухина добавила, что после увольнения важно не зацикливаться на потере, а использовать время для восстановления и переоценки своих целей. По ее словам, этот период может стать хорошим моментом для отдыха, обучения или смены профессионального направления, что в будущем позволит выйти на более высокий уровень.