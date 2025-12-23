Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приход в середине вечера снижает тревожность интровертов — ивент-менеджер Вейшторт
Японский электрод снизил деградацию литий-воздушных батарей — Auto Bild
Кожа вокруг глаз стареет быстрее из-за мимики и тонкого эпидермиса — Vita
Брусника дает первый урожай на 2-3 год после посадки
Компания Инстасамки "Рич Флекс" будет ликвидирована
Морская соль раскрывает вкус эспрессо — бариста
Извержение Хунга вызвало охлаждение стратосферы на 0,5–1 °C — по данным Earth
Поддерживать зрение помогает сбалансированное питание — офтальмолог Левина
Нехватка места для корней ухудшает рост рождественского кактуса — Actualno

Не катастрофа, а новый старт: как превратить потерю работы в новую возможность

Увольнение не делает человека менее ценным — психолог Мухина
Общество

Потеря работы всегда вызывает стресс, однако важно воспринимать ее не как личную неудачу, а как часть профессионального пути. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог и карьерный консультант Анна Мухина.

Увольнение с работы
Фото: freepik is licensed under public domain
Увольнение с работы

По словам психолога, увольнение и сокращение — разные ситуации, требующие разного подхода. При сокращении сотрудник заранее уведомляется и имеет больше возможностей защитить свои права, а при увольнении важно сохранять эмоциональную устойчивость и действовать спокойно.

"При сокращении о предстоящих изменениях должны предупредить как минимум за два месяца, а также выплатить компенсации. Работодатель обязан предложить альтернативные должности внутри компании. Поэтому важно знать свои права и следить за их соблюдением — это поможет снизить тревогу и действовать рационально. Даже при увольнении по инициативе работодателя законы защищают работника, и это стоит помнить", — отметила Мухина.

Она подчеркнула, что потеря работы часто вызывает чувство несправедливости и личного отвержения, ведь для многих профессиональная деятельность тесно связана с самооценкой и ощущением собственной значимости. Однако, по словам Мухиной, важно осознать, что увольнение — это не оценка личности, а лишь завершение деловых отношений в конкретной организации. Такое понимание помогает снизить эмоциональное напряжение и сохранить уверенность в себе.

"Увольнение не является показателем профессиональной несостоятельности и не делает человека менее ценным. Это лишь завершение сотрудничества, связанное с обстоятельствами компании, а не с личными качествами сотрудника. Там, где сегодня нет подходящей позиции, завтра может появиться новая возможность. Завершение одного этапа нередко становится началом следующего, более перспективного", — пояснила специалист.

Мухина добавила, что после увольнения важно не зацикливаться на потере, а использовать время для восстановления и переоценки своих целей. По ее словам, этот период может стать хорошим моментом для отдыха, обучения или смены профессионального направления, что в будущем позволит выйти на более высокий уровень.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Бизнес
Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Статуи острова Пасхи перемещали раскачиванием с помощью верёвок — PopSci
Наука и техника
Статуи острова Пасхи перемещали раскачиванием с помощью верёвок — PopSci
Популярное
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай

Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай. 

Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне
Санкции против России: Испания недополучила миллиарды евро от экспорта
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Последние материалы
Укладка с эффектом мокрых волос вернулась на подиумы и красные дорожки
Морская соль раскрывает вкус эспрессо — бариста
Отмену публикации деклараций депутатов связали с защитой данных — адвокат Алешкин
Извержение Хунга вызвало охлаждение стратосферы на 0,5–1 °C — по данным Earth
Поддерживать зрение помогает сбалансированное питание — офтальмолог Левина
Африканский карликовый крокодил издает звук, похожий на мычание — IFLScience
Нехватка места для корней ухудшает рост рождественского кактуса — Actualno
Пауза в работе крупнейшей птицефабрики способна разогнать цены к праздникам
Текущий период благоприятен для долгосрочной стратегии
Глубокое увлажнение перед выходом на мороз вредит коже — дерматолог Сафонова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.