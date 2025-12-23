Семейный стол или свобода от готовки: какой сценарий праздника выбирают россияне в этом году

65% россиян встретят Новый год дома или у друзей — исследование Купибилет

Большинство россиян (65%) планируют встретить Новый год в домашней обстановке: за семейным столом или в гостях у друзей. Такие данные представил сервис по покупке авиа- и ж/д билетов Купибилет. С результатами исследования, посвященного новогодним планам жителей страны, ознакомилась Pravda.Ru.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Новогоднее застолье

Согласно опросу, 38% россиян намерены отпраздновать Новый год дома, а 27% — у друзей. Почти треть участников исследования (28%) предпочитают встречать праздник вне дома: 18% выберут ресторан, 10% — банкет в отеле. Такой формат, как отмечают аналитики, говорит о стремлении россиян воспринимать Новый год как время отдыха, свободное от готовки и бытовых забот. Еще 7% респондентов признались, что им ближе встреча праздника на природе, в формате пикника.

Абсолютное большинство участников опроса (58%) считают идеальным местом для новогодней ночи Россию. Этот выбор отражает не только патриотизм, но и приверженность традициям: для многих идеальный праздник ассоциируется с домашней атмосферой, салатом оливье и селедкой под шубой.

Среди тех, кто готов встретить Новый год за рубежом, 16% выбирают Азию с ее экзотической кухней, 11% — страны СНГ, где можно сохранить привычный колорит в другом культурном контексте. Вариант Европы (8%) чаще ассоциируется с рождественскими ярмарками и ресторанной классикой. Турция (4%) и ОАЭ (3%) остаются предпочтением тех, кто ищет теплый климат и комфортный формат "все включено".

"Результаты показывают выбор между двумя сценариями праздника. Первый — традиционный: семейный круг, привычные вкусы и совместная готовка, что объясняет лидерство России. Второй — праздник-впечатление: свобода от быта, новые локации и доверие к чужой кухне. Главный тренд — не отказ от традиций, а их гибкость. Праздник стал конструктором: можно создать домашний уют в гостинице на Алтае или доверить создание чуда шеф-повару в ресторане с видом на Токио", — отметили в пресс-службе сервиса.