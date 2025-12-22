Казачество и Церковь: итоги заседания Коллегии войсковых священников

В Москве состоялось расширенное заседание Коллегии войсковых священников и Совета по взаимодействию с религиозными организациями Всероссийского казачьего общества.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Заседание Коллегии войсковых священников и казаков

По сложившейся традиции работа началась с общей молитвы, которую возглавил председатель Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Казаки и вера — едины

Митрополит Кирилл отметил вклад атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова в координацию деятельности казачьих войск по всей стране, что очень важно во время проведения специальной военной операции.

Отдельно была подчёркнута системная и выстроенная модель взаимодействия казачества с Русской Православной Церковью — от работы с личным составом до участия в общественно значимых проектах.

Кто такие казаки сегодня

В своём выступлении всероссийский атаман Виталий Кузнецов акцентировал, что заседание посвящено ключевому вопросу духовного развития казачества — союзу с Русской Православной Церковью.

По его словам, именно православная вера формирует идентичность казака как воина, гражданина и христианина, а совместная работа Церкви и казачества является действенным инструментом реализации государственной политики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. Это касается поддержки института семьи, воспитания молодёжи, сохранения исторической памяти и утверждения идеалов служения Отечеству.

Ещё один духовный фронт

Отдельный блок обсуждения был посвящён вопросам противодействия распространению неоязыческих и псевдорелигиозных идей в казачьей среде. Участники подчеркнули, что подобные течения искажают историческую правду о казачестве и подрывают его духовные основы. В этой связи была отмечена особая роль войсковых священников в просветительской работе, духовном окормлении и разъяснении традиций православной веры.

Практические итоги и планы

В ходе заседания были заслушаны доклады о выполнении поручений предыдущей коллегии, а также отчёты войсковых священников о работе в казачьих обществах, кадетских корпусах и молодёжных объединениях.

Как отмечалось, священнослужители сегодня активно участвуют не только в богослужебной деятельности, но и в патриотическом воспитании, гуманитарных миссиях и поддержке семей казаков.

Историческая преемственность — основа будущего

Эксперты напоминают, что союз казачества и Русской Православной Церкви имеет многовековую историю: именно вера традиционно служила нравственным ориентиром казаков в мирное и военное время. В современных условиях это сотрудничество получает новое содержание, отвечая на вызовы времени и запросы общества.

По итогам заседания участники подтвердили намерение и далее развивать системное взаимодействие, усиливая духовную составляющую службы казачества и его вклад в укрепление единства и ценностных основ российского общества.