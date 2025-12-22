Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перенос простуды на ногах повышает риск осложнений — иммунолог Жемчугов
Фетисов включил Овечкина в тройку лучших спортсменов года
Постоянно подключённые зарядные устройства создают фантомную нагрузку в доме
Взятие Вильчи подтвердило изменение динамики СВО — политолог Колчин
В Курске открыли мемориальную доску Вадиму Кирпиченко
Отлов бродячих собак стал черным бизнесом — зооинженер Базаркина
Honda запустила импорт WR-V в Японию с производства в Индии — Autoblog
Гусев включил Батракова и Кисляка в сильное молодое поколение футболистов
Горячие напитки выше 60°C повреждают эмаль зубов — стоматолог Моисеев

В Госдуме объяснили, что нужно для снижения пенсионного возраста в России

Снижение пенсионного возраста приведет к более низким выплатам — депутат Бессараб
Общество

Снижение пенсионного возраста в России в ближайшее время невозможно из-за ограниченных возможностей пенсионного фонда. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Пожилой мужчина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина

Ранее Газета.Ru приводила слова главы думской фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова который сообщал, что в России необходимо вернуть прежний пенсионный возраст.

Бессараб отметила, что процесс изменения пенсионного возраста еще не завершен — переходный период продлится до 2028 года. По ее словам, уже сейчас можно говорить о том, что предложенная правительством модель работает и способствует устойчивому росту пенсий.

"Период изменения пенсионного возраста у нас установлен до 2028 года. За прошедшее время мы увидели, что пенсии действительно стали расти. Тот вариант, который предложило правительство, показал свою эффективность. Если в 2016 году не хватало средств даже для индексации пенсий работающим пенсионерам, то сейчас ситуация изменилась — есть возможность повышать выплаты темпами, опережающими инфляцию", — отметила депутат.

Парламентарий подчеркнула, что возвращение к прежнему пенсионному возрасту сейчас невозможно, так как это неизбежно повлечет снижение размера пенсий. По ее словам, устойчивость пенсионной системы зависит от двух факторов — количества работающих граждан и объема средств, поступающих в пенсионный фонд.

"Сегодня у пенсионного фонда нет возможности одновременно сохранять высокий уровень выплат и снижать возраст выхода на пенсию. Мы, работающие граждане, наполняем пенсионный фонд своими взносами. Чтобы пенсии сохранялись и продолжали расти, поступления в фонд должны увеличиваться — либо за счет роста числа работающих, либо со временем при повышении заработных плат и, соответственно, увеличении взносов в пенсионный фонд. Только тогда можно будет говорить о снижении пенсионного возраста", — заключила Бессараб.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Наука и техника
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Наука и техника
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Популярное
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы

200 исков к Euroclear: замороженные активы России на бельгийском депозитарии становятся предметом масштабного спора.

Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин Убийство генерала Сарварова указывает на провал в работе российских спецслужб Любовь Степушова Боеспособность флота снижается из-за ограниченной практики Виктор Пахомов
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Отлов бродячих собак стал черным бизнесом — зооинженер Базаркина
Honda запустила импорт WR-V в Японию с производства в Индии — Autoblog
Гусев включил Батракова и Кисляка в сильное молодое поколение футболистов
Горячие напитки выше 60°C повреждают эмаль зубов — стоматолог Моисеев
Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов
Замшевые мюли The Row и Ugg стали частью зимних городских образов
Убийство генерала Сарварова указывает на провал в работе российских спецслужб
Российская сеть дискаунтеров "Светофор" вышла на рынок Бразилии под брендом Vantajosо
В США заменяют назначенных при Байдене послов — политолог Топорнин
Интерактивный центр дымковской игрушки разместят на Спасской улице — гиды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.