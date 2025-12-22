В Госдуме объяснили, что нужно для снижения пенсионного возраста в России

Снижение пенсионного возраста приведет к более низким выплатам — депутат Бессараб

Снижение пенсионного возраста в России в ближайшее время невозможно из-за ограниченных возможностей пенсионного фонда. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее Газета.Ru приводила слова главы думской фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова который сообщал, что в России необходимо вернуть прежний пенсионный возраст.

Бессараб отметила, что процесс изменения пенсионного возраста еще не завершен — переходный период продлится до 2028 года. По ее словам, уже сейчас можно говорить о том, что предложенная правительством модель работает и способствует устойчивому росту пенсий.

"Период изменения пенсионного возраста у нас установлен до 2028 года. За прошедшее время мы увидели, что пенсии действительно стали расти. Тот вариант, который предложило правительство, показал свою эффективность. Если в 2016 году не хватало средств даже для индексации пенсий работающим пенсионерам, то сейчас ситуация изменилась — есть возможность повышать выплаты темпами, опережающими инфляцию", — отметила депутат.

Парламентарий подчеркнула, что возвращение к прежнему пенсионному возрасту сейчас невозможно, так как это неизбежно повлечет снижение размера пенсий. По ее словам, устойчивость пенсионной системы зависит от двух факторов — количества работающих граждан и объема средств, поступающих в пенсионный фонд.

"Сегодня у пенсионного фонда нет возможности одновременно сохранять высокий уровень выплат и снижать возраст выхода на пенсию. Мы, работающие граждане, наполняем пенсионный фонд своими взносами. Чтобы пенсии сохранялись и продолжали расти, поступления в фонд должны увеличиваться — либо за счет роста числа работающих, либо со временем при повышении заработных плат и, соответственно, увеличении взносов в пенсионный фонд. Только тогда можно будет говорить о снижении пенсионного возраста", — заключила Бессараб.