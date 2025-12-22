Отлов бродячих собак превратился в бизнес: деньги есть, а безопасности по-прежнему нет

Отлов и содержание бродячих собак фактически стали источником заработка, а реальной защиты людей так и не появилось, рассказала зооинженер, зоотехник по специализации "Кинология" Наталья Базаркина. О проблеме нападении бродячих собак и формальном контроле со стороны властей специалист высказалась в эфире Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бездомная собака

Базаркина обратила внимание на то, что на бумаге ситуация с бродячими животными часто выглядит благополучно, однако в реальности меры либо не работают, либо имитируются. По ее словам, формальная отчетность позволяет скрывать отсутствие реальных результатах и уводить бюджетные средства.

"Проблема в том, что местным властям это невыгодно. По бумагам у них все отлично, всех они стерилизовали, отловили, все в приютах, а на самом деле нет. Бюджетные деньги уходят в карманы чиновников, к сожалению", — отметила специалист.

Эксперт подчеркнула, что сама система давно вышла за рамки решения социальной задачи и стала коммерческим проектом, где завышаются расценки, а контроль осуществляется только формально.

"Система отлова и содержания бродячих собак уже превратилась в масштабный бизнес. Выделяется огромная сумма, на самом деле она не нужна, это просто завышенные расценки. Это просто черный бизнес", — пояснила Базаркина.

Она добавила, что без жесткого и реального контроля ситуация не изменится и угроза для людей будет сохраняться.

"Пока не будет жесткого контроля, не только по бумагам, а наяву, это так и будет продолжаться", — резюмировала эксперт.

