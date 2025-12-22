Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снижение пенсионного возраста приведет к более низким выплатам — депутат Бессараб
Перенос простуды на ногах повышает риск осложнений — иммунолог Жемчугов
Фетисов включил Овечкина в тройку лучших спортсменов года
Постоянно подключённые зарядные устройства создают фантомную нагрузку в доме
Взятие Вильчи подтвердило изменение динамики СВО — политолог Колчин
В Курске открыли мемориальную доску Вадиму Кирпиченко
Honda запустила импорт WR-V в Японию с производства в Индии — Autoblog
Гусев включил Батракова и Кисляка в сильное молодое поколение футболистов
Горячие напитки выше 60°C повреждают эмаль зубов — стоматолог Моисеев

Отлов бродячих собак превратился в бизнес: деньги есть, а безопасности по-прежнему нет

Отлов бродячих собак стал черным бизнесом — зооинженер Базаркина
Общество

Отлов и содержание бродячих собак фактически стали источником заработка, а реальной защиты людей так и не появилось, рассказала зооинженер, зоотехник по специализации "Кинология" Наталья Базаркина. О проблеме нападении бродячих собак и формальном контроле со стороны властей специалист высказалась в эфире Pravda.Ru.

Бездомная собака
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бездомная собака

Базаркина обратила внимание на то, что на бумаге ситуация с бродячими животными часто выглядит благополучно, однако в реальности меры либо не работают, либо имитируются. По ее словам, формальная отчетность позволяет скрывать отсутствие реальных результатах и уводить бюджетные средства.

"Проблема в том, что местным властям это невыгодно. По бумагам у них все отлично, всех они стерилизовали, отловили, все в приютах, а на самом деле нет. Бюджетные деньги уходят в карманы чиновников, к сожалению", — отметила специалист.

Эксперт подчеркнула, что сама система давно вышла за рамки решения социальной задачи и стала коммерческим проектом, где завышаются расценки, а контроль осуществляется только формально.

"Система отлова и содержания бродячих собак уже превратилась в масштабный бизнес. Выделяется огромная сумма, на самом деле она не нужна, это просто завышенные расценки. Это просто черный бизнес", — пояснила Базаркина.

Она добавила, что без жесткого и реального контроля ситуация не изменится и угроза для людей будет сохраняться.

"Пока не будет жесткого контроля, не только по бумагам, а наяву, это так и будет продолжаться", — резюмировала эксперт.

Полная запись разговора с Натальей Базаркиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Тренировка равновесия усиливает концентрацию внимания
Новости спорта
Тренировка равновесия усиливает концентрацию внимания
Сорт томатов "42 дня" подходит для регионов с коротким летом
Садоводство, цветоводство
Сорт томатов "42 дня" подходит для регионов с коротким летом
Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
Садоводство, цветоводство
Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
Популярное
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы

200 исков к Euroclear: замороженные активы России на бельгийском депозитарии становятся предметом масштабного спора.

Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин Убийство генерала Сарварова указывает на провал в работе российских спецслужб Любовь Степушова Боеспособность флота снижается из-за ограниченной практики Виктор Пахомов
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Отлов бродячих собак стал черным бизнесом — зооинженер Базаркина
Honda запустила импорт WR-V в Японию с производства в Индии — Autoblog
Гусев включил Батракова и Кисляка в сильное молодое поколение футболистов
Горячие напитки выше 60°C повреждают эмаль зубов — стоматолог Моисеев
Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов
Замшевые мюли The Row и Ugg стали частью зимних городских образов
Убийство генерала Сарварова указывает на провал в работе российских спецслужб
Российская сеть дискаунтеров "Светофор" вышла на рынок Бразилии под брендом Vantajosо
В США заменяют назначенных при Байдене послов — политолог Топорнин
Интерактивный центр дымковской игрушки разместят на Спасской улице — гиды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.