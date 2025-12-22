Неучтённый стаж всплывает спустя годы: как вернуть недостающие пенсионные баллы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Ошибки в пенсионных начислениях нередко обнаруживаются уже после назначения выплат, когда изменить ситуацию кажется сложнее, чем на этапе оформления. При этом действующее законодательство предусматривает понятный порядок защиты прав пенсионеров, если расчет вызывает сомнения.

Пересчёт пенсии
Пересчёт пенсии

С чего начинать проверку начислений

При подозрениях на неверный размер пенсии первым шагом должно стать письменное обращение в Социальный фонд России. Как поясняет кандидат юридических наук, преподаватель Института международных экономических связей и член Ассоциации юристов России Людмила Биткова, заявление можно подать как в бумажном, так и в электронном виде.

В обращении необходимо изложить свою позицию и приложить документы, подтверждающие неучтенный стаж или пенсионные баллы. Социальный фонд обязан дать официальный ответ в течение 30 дней в соответствии с законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Возможности личного приема и обращения в надзорные органы

Помимо письменных заявлений, СФР проводит личный прием граждан. График приема руководства публикуется на официальном сайте фонда, аналогичный порядок действует и в территориальных подразделениях, напоминает Газета.Ru.

"В случае если гражданин считает, что его пенсионные права были нарушены, он вправе обратиться с письменным заявлением в органы прокуратуры, которые осуществляют надзор за соблюдением прав и свобод граждан", — отметила Людмила Биткова.

При этом, по ее словам, ключевыми условиями при оспаривании остаются предварительное обращение в СФР и наличие доказательной базы, включая документы и свидетельские показания.

Условия назначения страховой пенсии и факторы расчета

Юрист напомнила, что с 2025 года для назначения страховой пенсии по старости необходимо одновременно выполнить три условия. Речь идет о достижении пенсионного возраста — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, наличии не менее 15 лет страхового стажа и индивидуального пенсионного коэффициента не ниже 30 баллов.

На итоговый размер выплаты влияют и дополнительные параметры. Существенное значение имеет год выхода на пенсию: при более позднем оформлении применяются повышающие коэффициенты. Также учитываются продолжительность трудового стажа и уровень заработной платы, поскольку от страховых взносов работодателя зависит объем накопленных пенсионных баллов.

Предварительные расчеты и окончательное решение

По словам Битковой, предварительно рассчитать будущую пенсию можно с помощью онлайн-калькуляторов на портале "Госуслуги" или на сайте СФР. Однако такие расчеты носят ориентировочный характер и не учитывают всех индивидуальных нюансов.

Окончательный размер пенсии определяется только после обращения в Социальный фонд. При расчете принимаются во внимание все пенсионные права и льготы, действующие на дату назначения выплаты, что делает официальный пересчет ключевым этапом при возникновении сомнений.

