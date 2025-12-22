Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Патриотизм с джойстиком: депутат предлагает ответить Западу собственной версией Call of Duty

Депутат Делягин предложил создать патриотический шутер уровня AAA
Общество

Идея государственной видеоигры с чётко обозначенными противниками впервые прозвучала не в кулуарах индустрии, а в официальном письме на имя профильного ведомства. Речь идёт о создании в России крупнобюджетного шутера, который по уровню исполнения должен соперничать с мировыми хитами.

Call of Duty: Infinite Warfare
Фото: flickr.com by Clinton Crumpler, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
Call of Duty: Infinite Warfare

Инициатива депутата и адресат предложения

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин направил в Минцифры обращение с предложением разработать отечественный шутер "ААА"-класса. В документе, оказавшемся в распоряжении редакции, описывается концепция игры с заранее заданной системой ролей и конфликтов.

Согласно позиции депутата, главным героем проекта должен стать российский военный или сотрудник спецслужб. В качестве противников предлагается обозначить представителей так называемых недружественных стран, включая Украину, Великобританию, США, Францию и другие государства.

"Прошу ваше министерство разработать программу создания русского шутера "ААА"-класса, в котором протагонистом будет русский военный или сотрудник спецслужб, а антагонистами и мишенями — представители недружественных стран (Украины, Великобритании, США, Франции и других)", — говорится в документе.

Экономика проекта и меры поддержки

Михаил Делягин отдельно акцентирует внимание на стоимости подобных разработок. По его оценке, создание игры сопоставимого уровня требует сотен миллионов долларов и значительных временных ресурсов, что делает проект практически недостижимым без участия государства.

В письме подчёркивается, что зарубежные франшизы, такие как Call of Duty: Modern Warfare, разрабатываются с бюджетами в сотни миллионов долларов и приносят миллиардные доходы. В то же время российские студии, по мнению депутата, находятся в более уязвимом положении из-за санкций и сокращения рынков сбыта.

В качестве возможных инструментов поддержки Делягин предлагает рассмотреть льготное кредитование, налоговые послабления и освобождение от НДС как для разработки, так и для продвижения игры, в том числе за пределами России, пишет Газета.Ru.

Идеологический контекст и прежние обращения

Отдельный блок аргументации связан с влиянием видеоигр на общественное восприятие. Делягин считает, что недружественные страны используют игровые проекты как инструмент русофобской пропаганды, формируя образ России как агрессора.

Именно этим депутат ранее объяснял своё обращение в Роскомнадзор с просьбой проверить серию Call of Duty: Modern Warfare. Поводом стали жалобы граждан, утверждавших, что в играх присутствует русофобский контент и задания, предполагающие противостояние с российской армией.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
