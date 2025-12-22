Праздничная спешка играет против покупателей: поддельные билеты выглядят как настоящие

Новогодний ажиотаж всё чаще оборачивается для россиян финансовыми потерями, а привычные схемы обмана приобретают технологически новый облик.

Вместо грубых подделок мошенники предлагают визуально безупречные билеты на популярные мероприятия, которые невозможно отличить от настоящих с первого взгляда. Об этом сообщает эксперт по сетевым угрозам компании "Код Безопасности" Константин Горбунов.

По его словам, ключевую роль в росте подобных преступлений играет искусственный интеллект. Нейросети позволяют злоумышленникам в считаные минуты создавать фальшивые афиши, электронные билеты и даже полноценные сайты, визуально неотличимые от официальных ресурсов билетных операторов.

Как ИИ изменил мошенничество с билетами

Эксперт отмечает, что предновогодний период традиционно становится пиком активности мошенников. Пользователи, находящиеся в состоянии спешки и эмоционального подъёма, чаще совершают импульсивные покупки. Этим активно пользуются злоумышленники, предлагая "ограниченное количество мест" и привлекательные цены.

"Период новогодних праздников — пик активности для создателей мошеннических сайтов. В спешке и предпраздничном настроении пользователи чаще попадаются на уловки", — отметил Константин Горбунов.

В отличие от прошлых лет, сегодня для запуска фейкового ресурса не требуются ни серьёзные технические навыки, ни значительное время. Нейросети автоматически генерируют тексты, изображения и структуру сайта, имитируя официальные площадки вплоть до мельчайших деталей, рассказывает Газета.Ru.

"Щелкунчик" и эффект массового доверия

Одним из самых популярных примеров эксперт называет использование бренда известных постановок, в том числе балета "Щелкунчик". Мошенники создают сайты-двойники, наполняют их поддельными отзывами и усиливают эффект достоверности за счёт мессенджеров и социальных сетей.

По словам Горбунова, в таких каналах и сообществах активность часто имитируют ИИ-боты, создавая иллюзию живого обсуждения и ажиотажа. В результате пользователь получает электронный билет, подлинность которого становится очевидной лишь при попытке пройти на мероприятие.

Как снизить риск обмана

Эксперт рекомендует критически относиться к любым предложениям о покупке билетов вне официальных каналов. Особое внимание следует уделять ссылкам из рекламных писем, проверяя их соответствие адресам официальных сайтов. Предложения от незнакомых лиц в мессенджерах и соцсетях также несут повышенный риск.

При сомнениях Горбунов советует проверять домены через сервисы Whois, обращая внимание на недавнюю регистрацию и скрытые данные о владельце. Он подчёркивает, что ввод личной или платёжной информации на непроверенных ресурсах опасен даже без фактической отправки формы, поскольку данные могут перехватываться вредоносными скриптами.