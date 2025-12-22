Бесплатная еда, карьерные надежды и флирт: что на самом деле ищут россияне на корпоративах

Каждый десятый россиянин посещает корпоратив ради служебного романа

Корпоративные праздники для многих россиян давно перестали быть формальным продолжением рабочего дня и превратились в инструмент для решения личных и карьерных задач.

Фото: Designed by Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Празднование Нового года

Атмосфера неформального общения всё чаще используется не только для отдыха, но и для выстраивания отношений внутри коллектива. Об этом сообщают результаты опроса, проведённого ювелирной сетью "585 Золотой".

Исследование показало, что мотивы участия в корпоративах заметно различаются. При этом отношение к самим коллегам и готовность тратить деньги на образ становятся отдельными индикаторами внутренних процессов в рабочих коллективах.

Зачем россияне идут на корпоративы

Согласно данным опроса, каждый десятый россиянин посещает корпоративы с расчётом на служебный роман. Основной же мотивацией остаётся желание приятно провести вечер — этот вариант выбрали 76% респондентов. Почти половина участников исследования призналась, что рассматривает такие мероприятия как возможность поесть и выпить бесплатно.

Корпоративы также воспринимаются как карьерный инструмент. Каждый пятый опрошенный считает их шансом обратить на себя внимание руководства и приблизиться к повышению. Таким образом, праздничный формат всё чаще используется для решения прагматичных задач, сообщает Газета.Ru.

Отношения внутри коллективов

Опрос показал сдержанное отношение россиян к коллегам. Лишь 18% респондентов заявили, что относятся ко всем сослуживцам с уважением. У большинства преобладают дружеские или нейтральные связи без выраженной эмоциональной вовлечённости.

При этом негативный фон также заметен. 23% участников признались, что в коллективе есть недоброжелатели, а каждый десятый прямо заявил о неприязни к людям, с которыми работает. Эти данные подчёркивают противоречивый характер корпоративного общения.

Траты на образ и различия поколений

Подготовка к корпоративам нередко требует ощутимых расходов. 65% россиян покупают специальную одежду, при этом 41% готовы потратить на образ от 10 до 20 тысяч рублей. Каждый пятый закладывает бюджет свыше 20 тысяч, тогда как лишь 17% стараются уложиться в сумму до 5 тысяч рублей.

Чаще всего приобретают одежду и обувь, однако почти половина тратит деньги и на бижутерию, а каждый четвёртый — на ювелирные украшения. Аналитики также отметили различия между поколениями: зумеры чаще выбирают эпатаж и нетворкинг, миллениалы делают ставку на статус и карьеру, а представители поколения Х чаще используют корпоративы как повод продемонстрировать новый образ.