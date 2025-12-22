Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интерактивный центр дымковской игрушки разместят на Спасской улице — гиды
Рецепт свекольной икры с чесноком и растительным маслом
Мягкий пикси вошёл в список актуальных стрижек сезона — Harper’s Bazaar
Оспаривание размера пенсии начинается с письменного обращения в СФР — юрист Биткова
40% сотрудников компаний оказались в зоне риска выгорания в 2025 - эксперт Зеленкова
Депутат Делягин предложил создать патриотический шутер уровня AAA
Учёные Университета Аризоны зафиксировали колонизацию микробов на лаве в Исландии
Торф, компост и перлит названы основными компонентами грунта для рассады
Новый центр НАТО в Румынии — часть подготовки к войне с РФ — аналитик Герасимов

Бесплатная еда, карьерные надежды и флирт: что на самом деле ищут россияне на корпоративах

Каждый десятый россиянин посещает корпоратив ради служебного романа
Общество

Корпоративные праздники для многих россиян давно перестали быть формальным продолжением рабочего дня и превратились в инструмент для решения личных и карьерных задач.

Празднование Нового года
Фото: Designed by Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Празднование Нового года

Атмосфера неформального общения всё чаще используется не только для отдыха, но и для выстраивания отношений внутри коллектива. Об этом сообщают результаты опроса, проведённого ювелирной сетью "585 Золотой".

Исследование показало, что мотивы участия в корпоративах заметно различаются. При этом отношение к самим коллегам и готовность тратить деньги на образ становятся отдельными индикаторами внутренних процессов в рабочих коллективах.

Зачем россияне идут на корпоративы

Согласно данным опроса, каждый десятый россиянин посещает корпоративы с расчётом на служебный роман. Основной же мотивацией остаётся желание приятно провести вечер — этот вариант выбрали 76% респондентов. Почти половина участников исследования призналась, что рассматривает такие мероприятия как возможность поесть и выпить бесплатно.

Корпоративы также воспринимаются как карьерный инструмент. Каждый пятый опрошенный считает их шансом обратить на себя внимание руководства и приблизиться к повышению. Таким образом, праздничный формат всё чаще используется для решения прагматичных задач, сообщает Газета.Ru.

Отношения внутри коллективов

Опрос показал сдержанное отношение россиян к коллегам. Лишь 18% респондентов заявили, что относятся ко всем сослуживцам с уважением. У большинства преобладают дружеские или нейтральные связи без выраженной эмоциональной вовлечённости.

При этом негативный фон также заметен. 23% участников признались, что в коллективе есть недоброжелатели, а каждый десятый прямо заявил о неприязни к людям, с которыми работает. Эти данные подчёркивают противоречивый характер корпоративного общения.

Траты на образ и различия поколений

Подготовка к корпоративам нередко требует ощутимых расходов. 65% россиян покупают специальную одежду, при этом 41% готовы потратить на образ от 10 до 20 тысяч рублей. Каждый пятый закладывает бюджет свыше 20 тысяч, тогда как лишь 17% стараются уложиться в сумму до 5 тысяч рублей.

Чаще всего приобретают одежду и обувь, однако почти половина тратит деньги и на бижутерию, а каждый четвёртый — на ювелирные украшения. Аналитики также отметили различия между поколениями: зумеры чаще выбирают эпатаж и нетворкинг, миллениалы делают ставку на статус и карьеру, а представители поколения Х чаще используют корпоративы как повод продемонстрировать новый образ.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Мода на брови в 2026 году смещается к естественности и текстуре — Be Beautiful
Красота и стиль
Мода на брови в 2026 году смещается к естественности и текстуре — Be Beautiful
Тренировка равновесия усиливает концентрацию внимания
Новости спорта
Тренировка равновесия усиливает концентрацию внимания
Популярное
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы

200 исков к Euroclear: замороженные активы России на бельгийском депозитарии становятся предметом масштабного спора.

Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Боеспособность флота снижается из-за ограниченной практики Виктор Пахомов Истории о призраках превращают бары в туробъекты — Connect Paranormal Blog Вероника Эйнуллаева Квантовый подход снизил нагрузку на ИИ-сети — учёные из политеха Вирджинии Александр Рощин
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Депутат Делягин предложил создать патриотический шутер уровня AAA
Учёные Университета Аризоны зафиксировали колонизацию микробов на лаве в Исландии
Торф, компост и перлит названы основными компонентами грунта для рассады
Новый центр НАТО в Румынии — часть подготовки к войне с РФ — аналитик Герасимов
Змеи используют несколько типов движения, включая планирование и сайдвиндинг — Popsci
Квантовый подход снизил нагрузку на ИИ-сети — учёные из политеха Вирджинии
Мошенники начали продавать ИИ-поддельные билеты на Щелкунчик — эксперт Горбунов
Подмена доменов в открытках приводит к краже паролей — Дмитрий Долгов
Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Покупку вторички выгоднее планировать на лето 2026 года — эксперт Трепольский
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.