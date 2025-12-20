Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снижение тестостерона связали с хронической болью в пояснице — врачи
41% россиян выбрали кашу для ежедневного школьного завтрака — IFORS Research
Берлинские кланы вступают в конфликт за активы
Россияне чаще покупают новогодние подарки для питомцев
Боль после падения на льду может появиться позже — предупреждает травматолог Лукьянов
Мульчирование зимой снижает риск промерзания корней — Southern Living
Обогрев руля снизил нагрузку на климат электрокаров зимой — Auto Motor und Sport
Русский медовый торт с жжёным мёдом требует выдержки до 8 часов — Allrecipes
Предновогодние ссоры возникают из-за завышенных ожиданий — психолог Алдемир

Шкаф трещит по швам после праздников: ненужные подарки можно обернуть в выгоду

Продажа может вернуть до 80% стоимости ненужных подарков — финэксперт Волкова
Общество » Семья » Кошелек

Ненужный подарок редко воспринимается как проблема, но со временем такие вещи заполняют пространство, вызывают раздражение и превращаются в символ нерационального потребления. Речь идет не только о неловкости, но и о деньгах, ресурсах и привычках, которые формируют быт.

Новогодние подарки
Фото: Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новогодние подарки

О том, как грамотно распорядиться бесполезными дарами, рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Как избежать ненужных подарков заранее

По словам эксперта, самый эффективный способ решить проблему — не допустить ее появления. Люди часто стесняются заранее обозначить свои предпочтения, опасаясь показаться невежливыми. Однако именно отсутствие честного разговора приводит к покупке случайных и ненужных вещей.

"Самый эффективный способ справиться с ненужными подарками — предотвратить их появление. Мы часто стесняемся сказать друзьям или родственникам, что предпочли бы не получать сувениры или рандомные покупки. Но честный разговор экономит деньги дарителя и избавляет вас от неловкости", — объяснила финансовый эксперт.

По ее словам, мягкие формулировки вроде отказа от подарков или просьбы о сертификате обычно воспринимаются с облегчением, поскольку подбор подарков утомляет большинство людей.

Передаривание как рациональное решение

Если подарок все же оказался бесполезным, хранить его "из чувства долга" не обязательно. Эксперт рекомендует оценивать вещь с точки зрения пользы для других. Важно задать себе простой вопрос — кому этот предмет действительно может пригодиться.

"Правильное передаривание работает по трем правилам: вы передаете подарок тому, кто реально будет им пользоваться; это не пересекается с интересами дарителя; подарок остается новым и в хорошем состоянии", — сказала Волкова.

Она подчеркнула, что такой подход не является проявлением неблагодарности, а представляет собой осознанное и рациональное распределение ресурсов, пишет Газета.Ru.

Благотворительность вместо хранения

Некоторые вещи, по словам эксперта, целесообразнее не продавать, а передавать тем, кому они действительно помогут. Это могут быть семьи в трудной ситуации, благотворительные фонды, приюты или центры помощи. В таком случае подарок получает вторую жизнь и перестает быть бесполезным объектом.

Подобный подход не приносит прямой финансовой выгоды, однако создает социальную ценность. Неподходящая вещь может стать реальной поддержкой для другого человека, а для владельца — способом освободить пространство и снизить бытовую нагрузку.

Продажа и обмен как источник выгоды

Если цель — вернуть деньги, наиболее очевидным вариантом остается продажа. Сегодня, как отмечает Волкова, существует множество сервисов, где можно реализовать практически любой товар — от книг и парфюма до техники и одежды. Грамотное описание, хорошие фотографии и честная подача позволяют вернуть до 50-80% стоимости, а иногда и всю сумму.

Альтернативой продаже может стать обмен. В специализированных сообществах люди меняют вещи и услуги без участия денег. Такой формат позволяет быстро превратить ненужный подарок в полезный предмет и одновременно считается экологичным решением.

Система вместо хаоса

Чтобы ненужные подарки не превращали дом в склад, эксперт советует выстраивать понятную систему. Речь идет о регулярной ревизии вещей, отказе от хранения "на всякий случай" и создании отдельного пространства для обмена или продажи. Важно не откладывать решение и действовать своевременно.

"Когда управлять подарками становится привычкой, исчезают и внутренние конфликты, и хаос в доме", — добавила Волкова.

В качестве ориентира она выделила наиболее выгодные способы избавления от ненужных вещей: продажа, обмен, передаривание и благотворительность, расположив их по убыванию финансовой эффективности.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Шоу-бизнес
Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Конструкторы LEGO стали хитом предновогодних продаж
Экономика и бизнес
Конструкторы LEGO стали хитом предновогодних продаж
Рекордные дожди в Долине Смерти привели к возвращению озера Манли — NPS
Наука и техника
Рекордные дожди в Долине Смерти привели к возвращению озера Манли — NPS
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
ДНК-анализ опроверг версию о сыпном тифе в гибели армии Наполеона — PopSci
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Смесь с солью и сахаром увеличивает расход моющего средства — Revistaoeste Мария Круглова ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров
Межзвёздная комета 3I/ATLAS танцует в космосе? Учёные в замешательстве от её странного поведения
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
Последние материалы
Предновогодние ссоры возникают из-за завышенных ожиданий — психолог Алдемир
Разделение фурнитуры по зонам меняет планировку кухни — дизайнер Гербер
Холодную аккрецию газа зафиксировали в современной Вселенной — РИА Новости
Окисление содержимого пор делает чёрные точки тёмными
Рим вводит 2 евро за близкий просмотр фонтана Треви
Дочь Виктории Бони наотрез отказалась лететь экономклассом
Продажа может вернуть до 80% стоимости ненужных подарков — финэксперт Волкова
Самый глубокий бассейн мира открыли на 60 метрах под водой — гиды
Стиральные листы Proofed заменяют жидкие средства — Apartment Therapy
Полив орхидей тёплой водой снижает риск повреждения корней — Southern Living
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.