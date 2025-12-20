Шкаф трещит по швам после праздников: ненужные подарки можно обернуть в выгоду

Продажа может вернуть до 80% стоимости ненужных подарков — финэксперт Волкова

Ненужный подарок редко воспринимается как проблема, но со временем такие вещи заполняют пространство, вызывают раздражение и превращаются в символ нерационального потребления. Речь идет не только о неловкости, но и о деньгах, ресурсах и привычках, которые формируют быт.

Фото: Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новогодние подарки

О том, как грамотно распорядиться бесполезными дарами, рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Как избежать ненужных подарков заранее

По словам эксперта, самый эффективный способ решить проблему — не допустить ее появления. Люди часто стесняются заранее обозначить свои предпочтения, опасаясь показаться невежливыми. Однако именно отсутствие честного разговора приводит к покупке случайных и ненужных вещей.

"Самый эффективный способ справиться с ненужными подарками — предотвратить их появление. Мы часто стесняемся сказать друзьям или родственникам, что предпочли бы не получать сувениры или рандомные покупки. Но честный разговор экономит деньги дарителя и избавляет вас от неловкости", — объяснила финансовый эксперт.

По ее словам, мягкие формулировки вроде отказа от подарков или просьбы о сертификате обычно воспринимаются с облегчением, поскольку подбор подарков утомляет большинство людей.

Передаривание как рациональное решение

Если подарок все же оказался бесполезным, хранить его "из чувства долга" не обязательно. Эксперт рекомендует оценивать вещь с точки зрения пользы для других. Важно задать себе простой вопрос — кому этот предмет действительно может пригодиться.

"Правильное передаривание работает по трем правилам: вы передаете подарок тому, кто реально будет им пользоваться; это не пересекается с интересами дарителя; подарок остается новым и в хорошем состоянии", — сказала Волкова.

Она подчеркнула, что такой подход не является проявлением неблагодарности, а представляет собой осознанное и рациональное распределение ресурсов, пишет Газета.Ru.

Благотворительность вместо хранения

Некоторые вещи, по словам эксперта, целесообразнее не продавать, а передавать тем, кому они действительно помогут. Это могут быть семьи в трудной ситуации, благотворительные фонды, приюты или центры помощи. В таком случае подарок получает вторую жизнь и перестает быть бесполезным объектом.

Подобный подход не приносит прямой финансовой выгоды, однако создает социальную ценность. Неподходящая вещь может стать реальной поддержкой для другого человека, а для владельца — способом освободить пространство и снизить бытовую нагрузку.

Продажа и обмен как источник выгоды

Если цель — вернуть деньги, наиболее очевидным вариантом остается продажа. Сегодня, как отмечает Волкова, существует множество сервисов, где можно реализовать практически любой товар — от книг и парфюма до техники и одежды. Грамотное описание, хорошие фотографии и честная подача позволяют вернуть до 50-80% стоимости, а иногда и всю сумму.

Альтернативой продаже может стать обмен. В специализированных сообществах люди меняют вещи и услуги без участия денег. Такой формат позволяет быстро превратить ненужный подарок в полезный предмет и одновременно считается экологичным решением.

Система вместо хаоса

Чтобы ненужные подарки не превращали дом в склад, эксперт советует выстраивать понятную систему. Речь идет о регулярной ревизии вещей, отказе от хранения "на всякий случай" и создании отдельного пространства для обмена или продажи. Важно не откладывать решение и действовать своевременно.

"Когда управлять подарками становится привычкой, исчезают и внутренние конфликты, и хаос в доме", — добавила Волкова.

В качестве ориентира она выделила наиболее выгодные способы избавления от ненужных вещей: продажа, обмен, передаривание и благотворительность, расположив их по убыванию финансовой эффективности.