Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полив орхидей тёплой водой снижает риск повреждения корней — Southern Living
На Камчатке зарплаты выросли на 38 тысяч за год
Системы отопления объединили обогрев салона и батареи — Auto motor und sport
Самую яркую быструю голубую вспышку зафиксировали в космосе — Independent
Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным
Коврики из каучука обеспечивают лучшее сцепление в асанах — тренеры
Минимальный уход и текстура определили основные стрижки 2026 года — Bovary
Сравнение ремонта и продажи показало выгоду смены автомобиля
Взбитое песочное печенье приготовили без желтков — Lacucina Italiana

Обвинение, СИЗО и версия о мести: история молодой учительницы оказалась куда сложнее, чем кажется

Нина Останина допустила оговор петербургской учительницы детьми из мести
Общество

Ситуация вокруг ареста молодой учительницы в Санкт-Петербурге вызвала широкий общественный резонанс и вновь обнажила болезненный конфликт между системой образования, родителями и обществом. Речь идет о деле Афины Симеонидис, которую суд отправил в СИЗО на два месяца по обвинению в совращении несовершеннолетних.

Школьная доска
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Школьная доска

Арест и позиция защиты

Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Афины Симеонидис. Учительницу подозревают в насилии над двумя учениками, ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Информация о решении суда ранее также была опубликована изданием Baza.

Мать Симеонидис публично отвергла обвинения в адрес дочери. По ее словам, дети могли пойти на оговор "из мести". Издание сообщало, что один из учеников признавался в чувствах к преподавательнице при других школьниках, а занятия проходили в формате репетиторства с апреля. Заявление в полицию было подано в начале декабря.

Мнение Нины Останиной

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала не делать преждевременных выводов и не торопиться с обвинениями. Она допустила, что в основе дела может лежать конфликт, не связанный с преступлением со стороны педагога. По словам депутата, подобные ситуации требуют особенно тщательного и длительного расследования, подчеркивает Газета.Ru.

"Давайте не будем стремиться осуждать молодую учительницу и взваливать на нее обвинение. К сожалению, дети очень жестоки, и мы не единожды убедились в этом", — заявила Нина Останина.

Статус учителя и общественный контекст

Останина также обратила внимание на общее отношение к профессии педагога в России. По ее словам, статус учителя в обществе остается заниженным — от уровня заработной платы до общественного уважения. Несмотря на декларации о значимости профессии, реального "возвышения" педагога, по мнению депутата, так и не произошло.

Она подчеркнула, что каждый учитель должен чувствовать себя защищенным, а система — обеспечивать ему не только обязанности, но и права. В контексте дела Симеонидис Останина напомнила, что обвиняемая окончила с отличием педагогический университет имени Герцена, занималась волонтерской деятельностью и имела положительную репутацию.

Сомнения и ожидание расследования

Депутат выразила недоверие версии о виновности Симеонидис, указав на ее биографию и профессиональный путь. Она допустила, что мотивом обвинений могло стать желание привлечь внимание или дискредитировать педагога. При этом Останина подчеркнула, что окончательные выводы должны быть сделаны только по итогам следствия.

История, по ее словам, выходит за рамки одного уголовного дела и отражает системную проблему — уязвимость учителей перед обвинениями и давление со стороны общества. Вопрос о балансе между защитой прав детей и защитой педагогов остается открытым и требует взвешенного подхода.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Клей и соль снижают скольжение подошвы обуви в гололед
Недвижимость
Клей и соль снижают скольжение подошвы обуви в гололед
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Популярное
Без замены грунта и тонны навоза: что добавить в теплицу, чтобы почва стала рыхлой и живой

Истощённую почву в теплице можно восстановить без замены грунта: органические добавки, питательный раствор и мульча возвращают земле структуру и плодородие.

Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий
Восемь месяцев подо льдом без связи: миссия вернулась с цифрами, от которых стало не по себе
Смесь с солью и сахаром увеличивает расход моющего средства — Revistaoeste Мария Круглова ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Последние материалы
Нина Останина допустила оговор петербургской учительницы детьми из мести
Системы отопления объединили обогрев салона и батареи — Auto motor und sport
Самую яркую быструю голубую вспышку зафиксировали в космосе — Independent
Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным
Английская соль увеличивает объём жирных волос при мытье
Жюльен в булочке запекают при 180 °C в течение 7 – 10 минут
Коврики из каучука обеспечивают лучшее сцепление в асанах — тренеры
Выявлена высокая приживаемость гортензий после укоренения в воде
Минимальный уход и текстура определили основные стрижки 2026 года — Bovary
Сравнение ремонта и продажи показало выгоду смены автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.