Ёлка из леса может стоить полмиллиона: новогодняя вылазка легко превращается в уголовное дело

Наказание за незаконную рубку ёлки включает срок до двух лет — юрист Печников

Желание сэкономить на новогодней ёлке и срубить дерево самостоятельно может обернуться не праздничным настроением, а серьёзными проблемами с законом.

Попытки добыть ёлку в лесу, городском парке или даже во дворе регулярно фиксируются правоохранительными органами. Об этом сообщает юрист Вячеслав Печников, предупредивший о возможной ответственности за такие действия.

Административная и уголовная ответственность

Юрист подчёркивает, что самовольная рубка деревьев и кустарников незаконна вне зависимости от места. За подобные действия предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ. Для граждан штраф составляет от трёх до четырёх тысяч рублей, однако сумма может увеличиться при наличии отягчающих обстоятельств.

Речь идёт, в частности, об использовании техники или транспортировки срубленного дерева на автомобиле. В таких случаях санкции становятся жёстче, а в ряде ситуаций возможна конфискация орудий правонарушения.

Таким образом, попытка "быстро и незаметно" добыть ёлку может повлечь куда более серьёзные последствия, чем предполагалось изначально, предупреждает Газета.Ru.

Когда наказание становится строже

Отдельно эксперт обращает внимание на ситуации, когда административная мера может перерасти в уголовную. Всё зависит от размера причинённого ущерба, который рассчитывается в каждом конкретном случае.

"Люди часто думают, что одно дерево никто не заметит. Но на такие случаи всегда реагируют, а ущерб считают. Если он окажется существенным, включается уже уголовная статья", — объяснил Вячеслав Печников.

В подобных обстоятельствах может применяться статья 260 УК РФ, предусматривающая штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет. При наличии отягчающих факторов наказание становится ещё строже.

По словам собеседника издания, единственным законным способом обзавестись новогодней ёлкой остаётся покупка у официальных продавцов или на специализированных ёлочных базарах.