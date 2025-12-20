Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сухой закон на Новый год: запрет алкоголя в Туве грозит бегством жителей и обратным эффектом

Жители Тувы могут уехать из региона на праздники из-за запрета алкоголя — Вассерман
Общество

Новогодние ограничения на продажу алкоголя в российском регионе вновь стали поводом для публичной дискуссии. Власти Кызыла в Туве решили полностью закрыть розничную торговлю спиртным на время праздничных каникул, рассчитывая снизить уровень правонарушений.

Шампанское
Фото: commons.wikimedia.org by terence, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шампанское

Об этом сообщает депутат Госдумы Анатолий Вассерман, который усомнился в эффективности запрета и спрогнозировал обратный эффект.

Реакция на запрет и возможные последствия

По оценке парламентария, жесткие ограничения способны повлиять не только на повседневное поведение жителей, но и на туристическую привлекательность региона.

Он считает, что запрет может привести к отмене поездок в Туву на Новый год, несмотря на наличие зимних туристических предложений. Кроме того, часть местных жителей, по его мнению, предпочтёт провести праздники за пределами региона, пишет Газета.Ru.

Анатолий Вассерман также обратил внимание на культурный контекст, отметив отсутствие религиозных факторов, которые могли бы сдерживать потребление алкоголя.

"Полагаю, что руководство Тувы таким образом добьется того, что не только будут отменены туристические поездки на Новый год — насколько мне известно, есть всякие зимние приманки, — но и значительная часть жителей разъедется по другим местам", — заявил Анатолий Вассерман.

В результате, по его логике, сам запрет не решает заявленных задач.

Риски теневого рынка и позиция властей

Отдельное внимание парламентарий уделил вероятности формирования нелегального оборота алкоголя. Он полагает, что даже за короткий период действия ограничений может возникнуть чёрный рынок. При этом основная часть продукции, по его мнению, будет закупаться не для перепродажи, а для личного потребления с запасом.

Такой подход, как считает Вассерман, способен привести к росту потребления спиртного в праздничные дни по сравнению с прошлым годом.

В мэрии Кызыла, в свою очередь, объяснили введение запрета необходимостью обеспечить общественный порядок и безопасность жителей. Ограничения распространяются на всю спиртосодержащую продукцию, включая пиво, за исключением ресторанов и других заведений общественного питания.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
