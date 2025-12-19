Ставка на Индию дала сбой: почему миграционный разворот обернулся проблемами

Привлечение мигрантов из Индии нецелесообразно — социолог Мукомель

Привлечение рабочей силы из Индии не дает экономических преимуществ и не вызывает интереса у работодателей, считает руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии ФНИСЦ РАН Владимир Мукомель. О миграционной политике и ее возможных последствиях эксперт рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Рабочие на стройке

Мукомель отметил, что идея заменить мигрантов из Среднеи Азии рабочей силой из далеких регионов выглядит скорее декларативной и плохо соотносится с реальной потребностью рынка труда. По его словам, подобные решения сопровождаются целым набором новых рисков, которые не всегда получают должную оценку.

"Не нравится выходцы из Средней Азии, будем привлекать из Африки, Индии, Латинской Америки, и так далее, и тому подобное. И это на самом деле сопряжено со множеством новых проблем. Но в какой мере интересны эти индийские мигранты работодателям? Да ни в какой", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что массовое привлечение мигрантов из Индии не решает структурных проблем экономики и при этом может усугубить социальную напряженность. Эксперт также обратил внимание на гендерный дисбаланс и отсутствие системного анализа последствии таких шагов.

"По сути дела я не вижу ничего позитивного в таком масштабном привлечении рабочей силы из Индии. Это будут, если не 100 процентов, то 99 процентов это будут мужчины. А об экономических и социальных последствиях принимаемых решений, я думаю, что они не всегда просчитаны до конца", — пояснил Мукомель.

Полная запись разговора с Владимиром Мукомелем будет доступна на видеоканале Правда ТВ.