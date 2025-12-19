Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Многослойные стрижки лучше подчёркивают вьющиеся волосы — парикмахер Бермонд
Исследование показало влияние спорта на висцеральный жир — JAMA Network Open
Статическое электричество в салоне усилилось в холод
Вклад остаётся самым понятным инструментом — экономист Беляев
Пресная пища может привести к подавленности — диетолог Белоусова
Бесконтрольное питьё минералки нарушает баланс микроэлементов — диетолог Лазуренко
Крахмалистый картофель обеспечивает золотистую корочку при запекании — повара
Клава Кока сразу говорит нет мужчине, если он ей не подходит
Регулярные поступления на счет вызовут интерес ФНС — консультант Сивков

Ставка на Индию дала сбой: почему миграционный разворот обернулся проблемами

Привлечение мигрантов из Индии нецелесообразно — социолог Мукомель
Общество

Привлечение рабочей силы из Индии не дает экономических преимуществ и не вызывает интереса у работодателей, считает руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии ФНИСЦ РАН Владимир Мукомель. О миграционной политике и ее возможных последствиях эксперт рассказал в эфире Pravda.Ru.

Рабочие на стройке
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Рабочие на стройке

Мукомель отметил, что идея заменить мигрантов из Среднеи Азии рабочей силой из далеких регионов выглядит скорее декларативной и плохо соотносится с реальной потребностью рынка труда. По его словам, подобные решения сопровождаются целым набором новых рисков, которые не всегда получают должную оценку.

"Не нравится выходцы из Средней Азии, будем привлекать из Африки, Индии, Латинской Америки, и так далее, и тому подобное. И это на самом деле сопряжено со множеством новых проблем. Но в какой мере интересны эти индийские мигранты работодателям? Да ни в какой", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что массовое привлечение мигрантов из Индии не решает структурных проблем экономики и при этом может усугубить социальную напряженность. Эксперт также обратил внимание на гендерный дисбаланс и отсутствие системного анализа последствии таких шагов.

"По сути дела я не вижу ничего позитивного в таком масштабном привлечении рабочей силы из Индии. Это будут, если не 100 процентов, то 99 процентов это будут мужчины. А об экономических и социальных последствиях принимаемых решений, я думаю, что они не всегда просчитаны до конца", — пояснил Мукомель.

Полная запись разговора с Владимиром Мукомелем будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Садоводство, цветоводство
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Новости спорта
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Популярное
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее

Узнайте о жиме Паллофа – эффективной альтернативе планке для укрепления мышц кора, защиты спины и улучшения осанки. Пошаговая инструкция и советы экспертов.

Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Последние материалы
41,7% собак чаще используют левую лапу — Applied Animal Behaviour Science
Исследование показало влияние спорта на висцеральный жир — JAMA Network Open
Статическое электричество в салоне усилилось в холод
Вклад остаётся самым понятным инструментом — экономист Беляев
Пресная пища может привести к подавленности — диетолог Белоусова
Бесконтрольное питьё минералки нарушает баланс микроэлементов — диетолог Лазуренко
Крахмалистый картофель обеспечивает золотистую корочку при запекании — повара
Поедание потомства у животных повышает выживаемость вида — эколог Босе
Клава Кока сразу говорит нет мужчине, если он ей не подходит
Регулярные поступления на счет вызовут интерес ФНС — консультант Сивков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.