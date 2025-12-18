Рекрутеры сразу откладывают такие резюме: ошибки, из-за которых кандидатов не зовут на собеседование

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Ошибки в резюме и нерелевантные отклики часто становятся причиной отказа кандидату. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала руководитель проектов по подбору персонала высшего звена и руководитель executive search проектов Бизнес-лаборатории Ирины Барановой b.lab Ирина Смирнова.

Фото: www.pexels.com by Sora Shimazaki
Она подчеркнула, что первое, на что обращает внимание рекрутер, — это грамотность и аккуратность оформления. По ее словам, небрежное форматирование, использование капслока и эмоциональные фразы вроде "дочитайте до конца" моментально производят отрицательное впечатление.

"Банальные ошибки, неаккуратное форматирование и необоснованные капслоки — это то, что сразу отталкивает. Из более серьезного — рваный опыт, когда человек работает по несколько месяцев в разных компаниях. В таком случае важно пояснять, если это были проектные задачи или срочные контракты. Работодатели всегда ожидают, что у кандидата есть стабильный опыт и долгосрочные результаты", — отметила Смирнова.

Эксперт подчеркнула, что не менее важно проявлять уважение к процессу подбора и внимательность при откликах на вакансии. Массовые нерелевантные отклики, по ее словам, производят впечатление неадекватного и непрофессионального подхода.

"Когда человек откликается на все подряд — в логистику, финансы, HR и юриспруденцию — это сразу вызывает сомнения. Один человек не может одинаково хорошо подходить на все позиции. Более того, если рекрутер видит одно и то же имя под разными вакансиями, это снижает доверие. Поэтому важно выбирать направления, где кандидат действительно соответствует требованиям хотя бы на 70–80 процентов", — пояснила специалист.

Смирнова также рекомендовала быть гибкими в коммуникации и не бояться уточнять детали у работодателя, если сомнения касаются конкретного требования, например знания иностранного языка. Она подчеркнула, что живое общение может помочь прояснить ситуацию и даже найти компромиссное решение.

"Если вакансия требует, например, знание китайского, а у кандидата этого навыка нет, не стоит откликаться вслепую. Лучше позвонить, уточнить, насколько требование критично, и объяснить свою мотивацию. Иногда можно предложить вариант, например временно работать с переводчиком и параллельно учить язык. Такие осознанные и конструктивные шаги часто воспринимаются работодателями положительно", — добавила эксперт.

По словам Смирновой, качественное резюме должно быть грамотно структурировано, содержать релевантный опыт и лаконично отражать ключевые навыки. Дополнительные сведения — хобби, семейное положение или увлечения — стоит указывать только в том случае, если это соответствует культуре компании и контексту вакансии.

