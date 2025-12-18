Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Все выгодные квартиры доступны в открытом доступе — риелтор Апрелев
Термины апельсин и хлеб используют для описания кислотности кофе — бариста
Европа столкнулась с сильной зависимостью от российских удобрений
Декабрьская проверка луковиц помогает предотвратить гниль и плесень — Actualno
Гирлянды и хвойные венки создают новогоднее настроение — дизайнер Макарова
Учёные обнаружили генерацию кислорода в полной темноте на глубине 4 км — Earth
Фраза про заливную рыбу из "Иронии судьбы" стала хитом
Установка увлажнителя вдали от окон повышает его эффективность зимой — эксперт Липман
Подавление раздражения вредит физическому здоровью — психолог Мухина

Казачество Дальнего Востока: курс на образование, кадры и поддержку СВО

Общество

В Дальневосточном федеральном округе состоялось очередное заседание окружной комиссии при полномочном представителе президента.

Заседание комиссии при полномочном представителе президента в ДФО
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Заседание комиссии при полномочном представителе президента в ДФО

Совещание прошло под руководством заместителя полпреда главы государства в ДФО Григория Куранова с участием атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова.

Участники подвели итоги работы казачьих обществ в этом году и обозначили приоритетные направления на следующий год.

Главный приоритет на годы вперёд

Одним из ключевых направлений стала организация системы непрерывного казачьего образования — от школьного звена до подготовки управленческих кадров. Особое внимание уделено формированию кадрового резерва, в который планируется включать участников специальной военной операции с последующим назначением их на руководящие должности в казачьих обществах.

Молодёжная программа

Отдельный блок обсуждения был посвящён работе с молодёжью. Для сохранения казачьих традиций и повышения интереса к казачеству планируется активнее проводить военно-спортивные игры, слёты, образовательные и патриотические программы.

Быть кадетом — любо!

Правительствам Забайкальского и Хабаровского краёв поручено создать казачьи кадетские корпуса с запуском образовательной деятельности в 2026–2027 годах.

Во всех субъектах ДФО также запланированы информационно-рекламные кампании, направленные на привлечение детей и молодёжи в казачьи учебные заведения и корпуса с казачьим компонентом.

Поддержка участников СВО и их семей

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов подчеркнул, что одним из важнейших направлений остаётся поддержка казаков, находящихся в зоне СВО, и членов их семей. Казаки активно участвуют в сборе гуманитарной помощи, а также в формировании мобилизационного людского резерва.

Финансирование и развитие казачьих обществ

В ходе заседания также обсудили вопросы финансирования казачьих обществ, оказания им организационной и консультативной помощи, в том числе для участия в грантовых конкурсах и получения субсидий. Это должно повысить эффективность и устойчивость работы казачьих организаций в регионах Дальнего Востока.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Недвижимость
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Популярное
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия

Германия столкнулась с резким падением своего присутствия на российском рынке. Объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов.

Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц Сергей Милешкин Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Биозавивка ухудшает состояние повреждённых и обесцвеченных волос
Подавление раздражения вредит физическому здоровью — психолог Мухина
Установка увлажнителя вдали от окон повышает его эффективность зимой — эксперт Липман
Двухчасовое сидение снижает эндотелиальную реакцию артерий — тренеры
Забитый воздушный фильтр снижает мощность двигателя — Autoblog
Масло для пончиков должно иметь высокую дымность
Француженки обычно отказываются от яркого зимнего гардероба — стилист Волконская
Платина обновила 12-летний пик
Постоянный подсчёт калорий усиливает стресс при питании — нутрициолог Шарапова
Хризантема Коко Шанель формирует плотный белый шар
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.