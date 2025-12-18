Казачество Дальнего Востока: курс на образование, кадры и поддержку СВО

В Дальневосточном федеральном округе состоялось очередное заседание окружной комиссии при полномочном представителе президента.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Заседание комиссии при полномочном представителе президента в ДФО

Совещание прошло под руководством заместителя полпреда главы государства в ДФО Григория Куранова с участием атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова.

Участники подвели итоги работы казачьих обществ в этом году и обозначили приоритетные направления на следующий год.

Главный приоритет на годы вперёд

Одним из ключевых направлений стала организация системы непрерывного казачьего образования — от школьного звена до подготовки управленческих кадров. Особое внимание уделено формированию кадрового резерва, в который планируется включать участников специальной военной операции с последующим назначением их на руководящие должности в казачьих обществах.

Молодёжная программа

Отдельный блок обсуждения был посвящён работе с молодёжью. Для сохранения казачьих традиций и повышения интереса к казачеству планируется активнее проводить военно-спортивные игры, слёты, образовательные и патриотические программы.

Быть кадетом — любо!

Правительствам Забайкальского и Хабаровского краёв поручено создать казачьи кадетские корпуса с запуском образовательной деятельности в 2026–2027 годах.

Во всех субъектах ДФО также запланированы информационно-рекламные кампании, направленные на привлечение детей и молодёжи в казачьи учебные заведения и корпуса с казачьим компонентом.

Поддержка участников СВО и их семей

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов подчеркнул, что одним из важнейших направлений остаётся поддержка казаков, находящихся в зоне СВО, и членов их семей. Казаки активно участвуют в сборе гуманитарной помощи, а также в формировании мобилизационного людского резерва.

Финансирование и развитие казачьих обществ

В ходе заседания также обсудили вопросы финансирования казачьих обществ, оказания им организационной и консультативной помощи, в том числе для участия в грантовых конкурсах и получения субсидий. Это должно повысить эффективность и устойчивость работы казачьих организаций в регионах Дальнего Востока.