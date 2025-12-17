Вердикт по делу Долиной стал сигналом для судов: что изменится в спорах о недвижимости

Вердикт по делу Долиной повлияет на судебную практику в России — юрист Айвар

Решение Верховного суда по делу Ларисы Долиной имеет прецедентный характер и может повлиять на рассмотрение аналогичных дел. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор юридических наук, профессор и заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Долина (Белые ночи Санкт-Петербурга - 2024, день 2) (cropped)

Ранее РБК сообщило, что Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения судов нижестоящих инстанций и отказала певице Ларисе Долиной в удовлетворении иска к Полине Лурье о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной и прекращении права собственности Лурье.

Айвар отметила, что дело Долиной стало одним из редких случаев, дошедших до Верховного суда, и его решение может повлиять на подход к подобным спорам. При этом, подчеркнула эксперт, оно не будет иметь обязательного характера для других судов, так как в России не действует система судебных прецедентов.

"То, что дело Долиной дошло до Верховного суда, и Верховный суд принял такое решение, показывает, что нижестоящие суды ошиблись с точки зрения принятия решения. Это может служить основной точкой о правоприменении Верховным судом такого рода законодательства. Если Верховный суд примет постановление или обзор судебной практики, они будут правоопределяющими по отношению к данной категории дел", — пояснила адвокат.

Она подчеркнула, что каждое подобное дело имеет свои обстоятельства, поэтому решение по делу Долиной не станет основанием для пересмотра всех аналогичных процессов. Однако, по словам Айвар, его формулировки могут повлиять на позицию судов при рассмотрении таких споров.

"Дело прецедентное, безусловно, поскольку до Верховного суда такие дела доходили крайне редко. Но основанием для безусловного пересмотра других решений оно не является. Все будет зависеть от того, какие формулировки Верховный суд заложит в свое решение, ведь нижестоящие суды, как правило, ориентируются на позицию высшей судебной инстанции", — отметила Айвар.

Она добавила, что дело Долиной привлекло повышенное внимание общественности из-за личности истца, тогда как аналогичные истории с участием обычных граждан часто остаются незамеченными. По ее словам, именно широкая огласка сделала этот процесс показательным и вызвала обсуждение принципов правоприменения в подобных ситуациях. Айвар подчеркнула, что теперь многое будет зависеть от того, как Верховный суд обобщит судебную практику и какие разъяснения даст по этой категории дел.