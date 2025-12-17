Поэт Сергей Каргашин выиграл дело на 525 млн рублей

Кассационный суд встал на сторону автора легендарного стихотворения "Я – русский"

В декабре прошлого года в Pravda.Ru вышел материал под названием "Поэт в России — больше не поэт?".

Фото: из личного архива Сергея Каргашина Поэт Сергей Каргашин

В нём мы рассказали о судебном разбирательстве (дело: А40-71578/2020), в ходе которого с известного поэта Сергея Каргашина хотели взыскать субсидиарную ответственность в размере 525 млн рублей.

Весной этого года кассационный суд встал на сторону поэта и отменил все предыдущие постановления насчёт него. Дело было направлено на новое рассмотрение, и в результате судьей принято решение в пользу Сергея Каргашина.

К слову, стихотворение поэта "Я — русский", написанное им ещё в 1994 году, в 2020 году включили в школьный учебник "Родная русская литература" за 9-й класс, на него написано семь разных мелодий, а в 2023 году сняты видеоролики: Министерством культуры РФ — стихотворение читает народный артист России Борис Щербаков (совместный проект с Первым каналом "Слово классика") и Министерством обороны РФ — стихотворение читают бойцы, находящиеся на передовой. Общий охват только одного этого стихотворения поэта в 2023-2024 годах составил более 72 млн человек (эфиры на ТВ, соцсети, ротации на радио).

Также песни на стихи Сергея Каргашина в репертуаре у таких известных российских артистов и музыкальных коллективов, как Григорий Лепс, Николай Басков, Стас Михайлов, Дмитрий Дюжев, Ярослав Сумишевский, Патриарший хор Свято-Данилова монастыря и многих других.

В этом году поэту исполнилось 60 лет. Вся его деятельность —

от творческой до общественной — пронизана любовью к нашей стране, желанием сделать этот мир лучше.