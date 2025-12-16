Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Частые остановки дыхания во сне вызывают разбитость утром — сомнолог Кудинов
Объекты недвижимости со сдачей до 3 месяцев выделили как лучший вариант — Журавлёв
Филиппа Киркорова объявили в розыск на Украине
Самую длинную лыжную трассу Европы открыли во Франции — modesettravaux
В икебане используют минимум растений — Сiceksel
Автобренды Китая подают иски из-за фейковых аварийных видео
Моллюск Hafrún прожил не менее 507 лет — склерохронолог Пол Батлер
Собака воспринимает уход человека как потерю стаи — этологи
В 2026 году наиболее вероятен рост зарплат в IT, госсекторе и обороне — Литвиненко

Россияне не доверяют мессенджеру MAX: в чем кроется истинная причина страхов

Страх мессенджера MAX у россиян связан с боязнью нового — депутат Бессараб
Общество

Скепсис россиян к мессенджеру MAX связан со страхом перед новыми технологиями и слухами, отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Главные страхи россиян в уходящем году парламентарий прокомментировала в эфире Pravda.Ru.

Зависть в соц-сетях
Фото: freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зависть в соц-сетях

Бессараб пояснила, что настороженное отношение к новым мессенджерам во многом формируется из-за слухов и тревожного информационного фона. 

"Я думаю, что это боязнь всего нового. Потом у нас сегодня, к сожалению, особенно в средствах массовой информации, которые сами подогревают эту информационную неврастению, часто мелькают слухи, интриги, скандалы и расследования, которые сопряжены якобы с тем, что MAX за нами следит", — сказала Бессараб.

Она подчеркнула, что угрозу представляют не технологии сами по себе, а доверчивость пользователей. По мнению депутата, важно соблюдать базовые правила цифровой безопасности и не передавать личные данные, независимо от используемой платформы.

Полная запись разговора со Светланой Бессараб будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Последние материалы
Венера формирует стиль любви, Марс — стиль желания
Ген мерль у голубоглазых собак повышает риск проблем со слухом и зрением
Учёные нанесли на карту более 524 км подводных тоннелей Ox Bel Ha — Science-et-Vie
Постоянное чувство холода говорит о нарушении кровообращения — терапевт Лапа
Музей Солнца в Новосибирске собрал символы из десятков культур — искусствоведы
Ранняя динамика массы тела прогнозирует успех похудения — учёные
Ретинол до 45 лет и частые пилинги вредят коже — дерматолог Егорова
Уборка сосновых иголок пылесосом может вывести технику из строя — Daily Express
Алкоголь мог подтолкнуть древних людей к земледелию — исследователь Цзяцзин Ван
Шоколадный медовик делают на водяной бане с медом и яйцами
