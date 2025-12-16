Россияне не доверяют мессенджеру MAX: в чем кроется истинная причина страхов

Скепсис россиян к мессенджеру MAX связан со страхом перед новыми технологиями и слухами, отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Главные страхи россиян в уходящем году парламентарий прокомментировала в эфире Pravda.Ru.
Бессараб пояснила, что настороженное отношение к новым мессенджерам во многом формируется из-за слухов и тревожного информационного фона.
"Я думаю, что это боязнь всего нового. Потом у нас сегодня, к сожалению, особенно в средствах массовой информации, которые сами подогревают эту информационную неврастению, часто мелькают слухи, интриги, скандалы и расследования, которые сопряжены якобы с тем, что MAX за нами следит", — сказала Бессараб.
Она подчеркнула, что угрозу представляют не технологии сами по себе, а доверчивость пользователей. По мнению депутата, важно соблюдать базовые правила цифровой безопасности и не передавать личные данные, независимо от используемой платформы.
