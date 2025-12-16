Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авокадо, рыба и ягоды улучшают состояние кожи — врач Баранова
Бен Аффлек не захотел поздороваться с Дженнифер Лопес
Учёные впервые напрямую увидели запуск ветров у сверхмассивной чёрной дыры — Earth
Покупка недвижимости надежнее инвестиций в акции – экономист Колташов
Хранение нарезок дольше 72 часов повышает риск бактерий — гастроэнтеролог Кашух
Отношения России и Грузии развиваются конструктивно – политолог Барабанов
Интервальная тренировка повышает пульс за первые минуты — фитнес-тренеры
Рыба по-польски с маринованным луком для новогоднего стола
Регулярный пилинг губ снижает сухость и шелушение в холодное время года — Lady Like

Работу забирает алгоритм: профессии, которые первыми исчезают в эпоху ИИ

Рутинные офисные задачи первыми уходят под ИИ — edtech-основатель Иванова
Общество

Еще недавно цифровизация воспринималась как инструмент оптимизации, сегодня она все чаще становится причиной кадровых решений. Искусственный интеллект, сокращение издержек и пересмотр бизнес-процессов меняют рынок труда быстрее, чем сотрудники успевают адаптироваться.

Лицо и цифровая сетка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лицо и цифровая сетка

Об этом сообщает основатель edtech-платформ Defin и AIM Наталия Иванова, которая рассказала, какие профессии находятся в зоне риска и как сохранить свою востребованность.

Кто первым попадает под сокращение

Наибольшую угрозу, по словам эксперта, испытывают сотрудники, чья работа сводится к повторяющимся операциям и строгим алгоритмам. Под ударом оказываются офисные профессии среднего звена, где ценность специалиста ограничена переносом и обработкой данных, отмечает Газета.Ru.

"Все, что можно автоматизировать, — все под угрозой. В первую очередь это разного рода менеджеры среднего звена", — пояснила Наталия Иванова.

Она отметила, что сотрудники, не создающие дополнительной ценности, становятся первыми кандидатами на замену технологиями.

На этом фоне ручной труд, напротив, дорожает. Сантехники, электрики, мастера по ремонту остаются вне зоны автоматизации, а спрос на их услуги стабильно растет. Эти профессии сложно заменить алгоритмами, что делает их более устойчивыми к технологическим сдвигам.

ИИ против айти и науки

Под риском оказались и те, кого долго считали локомотивом прогресса. Речь идет о junior-разработчиках и даже ученых.

"Джуны-программисты под угрозой. Крупные корпорации, как Google, сокращают до 30% разработчиков, заменяя их ИИ", — отметила эксперт.

Аналогичные процессы, по ее словам, уже заметны и в российских компаниях.

Особенно тревожной Иванова называет ситуацию в западном биотехе.

"В американском биотехе людей сейчас нанимают для одной шокирующей задачи — обучать искусственный интеллект", — рассказала она.

Специалисты передают системам свои знания, фактически создавая инструменты, которые в будущем заменят их самих. Это формирует напряженность и протестные настроения внутри отрасли.

Когда подводят не навыки, а коммуникация

Автоматизация — не единственный фактор потери работы. Существенную роль играют слабые "гибкие навыки".

"Люди, у которых нет коммуникационных навыков. Умение продавать себя и свои навыки — это отдельная история", — подчеркнула Иванова.

По ее словам, многие сотрудники, особенно после длительной удаленной работы, теряют навык живого взаимодействия и переговоров.

В условиях жесткой оценки эффективности неумение показать свой вклад, обсуждать условия работы и выстраивать отношения с руководством может перевесить даже высокий уровень профессиональных знаний. Это становится критичным фактором при сокращениях.

Как повысить свою ценность

Эксперт подчеркивает, что паниковать не стоит. Компании уже начали возвращать сотрудников, ранее уволенных из-за переоценки возможностей ИИ, и показатель таких возвратов достиг 5,3%. Более половины работодателей, по ее словам, жалеют о поспешных решениях.

Первый шаг — освоение ИИ как рабочего инструмента.

"Поэтому первый совет — срочно осваивать ИИ как основной рабочий инструмент", — рекомендовала специалист.

Она советует автоматизировать с помощью нейросетей рутинные задачи, освобождая время для сложной и аналитической работы.

Второй шаг — формирование "портфеля навыков".

"Эпоха одного узкого навыка прошла", — пояснила Иванова, отметив ценность гибридных специалистов.

Она привела пример, когда один сотрудник с помощью ИИ может совмещать административные функции и продажи, заменяя сразу несколько позиций.

Проактивность вместо выжидания

Дополнительно эксперт советует развивать коммуникацию и не бояться говорить о своих достижениях.

"Это критически важно для переговоров о сохранении работы, повышении или поиске нового места", — добавила она.

Важным остается и правило "чуть больше", когда сотрудник расширяет задачу дополнительной аналитикой или структурированием данных.

По словам Ивановой, руководители не спешат расставаться с теми, кто проявляет инициативу и готов развиваться. Конец года — подходящее время, чтобы обсудить планы и показать, какую дополнительную пользу можно принести компании.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
Красота и стиль
Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Новости спорта
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Недвижимость
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Популярное
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость

Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.

Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Последние материалы
НАТО не представляет прямой угрозы для России – политолог Топорнин
Экономия на мелочах не позволяет накопить на квартиру — ипотечный эксперт Овечкин
Длительное нервное напряжение мешает зачатию ребенка — врач Салаева
Volkswagen остановит сборку автомобилей на заводе в Дрездене — Financial Times
Теплицы зимой требуют внутреннего усиления каркаса
Банки блокируют счета при подозрении на отмывание по 115-ФЗ
Антиоксиданты шалфея замедляют окислительный стресс мозга — InStyle
Инициативу туризма на маяках поддержал президент — Владимир Путин
Центр геномной регуляции разработал метод управления уровнем белков в тканях
Стройку ливнёвки в Ростове ускорили за счёт федеральных средств
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.