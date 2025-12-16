Работу забирает алгоритм: профессии, которые первыми исчезают в эпоху ИИ

Рутинные офисные задачи первыми уходят под ИИ — edtech-основатель Иванова

Еще недавно цифровизация воспринималась как инструмент оптимизации, сегодня она все чаще становится причиной кадровых решений. Искусственный интеллект, сокращение издержек и пересмотр бизнес-процессов меняют рынок труда быстрее, чем сотрудники успевают адаптироваться.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лицо и цифровая сетка

Об этом сообщает основатель edtech-платформ Defin и AIM Наталия Иванова, которая рассказала, какие профессии находятся в зоне риска и как сохранить свою востребованность.

Кто первым попадает под сокращение

Наибольшую угрозу, по словам эксперта, испытывают сотрудники, чья работа сводится к повторяющимся операциям и строгим алгоритмам. Под ударом оказываются офисные профессии среднего звена, где ценность специалиста ограничена переносом и обработкой данных, отмечает Газета.Ru.

"Все, что можно автоматизировать, — все под угрозой. В первую очередь это разного рода менеджеры среднего звена", — пояснила Наталия Иванова.

Она отметила, что сотрудники, не создающие дополнительной ценности, становятся первыми кандидатами на замену технологиями.

На этом фоне ручной труд, напротив, дорожает. Сантехники, электрики, мастера по ремонту остаются вне зоны автоматизации, а спрос на их услуги стабильно растет. Эти профессии сложно заменить алгоритмами, что делает их более устойчивыми к технологическим сдвигам.

ИИ против айти и науки

Под риском оказались и те, кого долго считали локомотивом прогресса. Речь идет о junior-разработчиках и даже ученых.

"Джуны-программисты под угрозой. Крупные корпорации, как Google, сокращают до 30% разработчиков, заменяя их ИИ", — отметила эксперт.

Аналогичные процессы, по ее словам, уже заметны и в российских компаниях.

Особенно тревожной Иванова называет ситуацию в западном биотехе.

"В американском биотехе людей сейчас нанимают для одной шокирующей задачи — обучать искусственный интеллект", — рассказала она.

Специалисты передают системам свои знания, фактически создавая инструменты, которые в будущем заменят их самих. Это формирует напряженность и протестные настроения внутри отрасли.

Когда подводят не навыки, а коммуникация

Автоматизация — не единственный фактор потери работы. Существенную роль играют слабые "гибкие навыки".

"Люди, у которых нет коммуникационных навыков. Умение продавать себя и свои навыки — это отдельная история", — подчеркнула Иванова.

По ее словам, многие сотрудники, особенно после длительной удаленной работы, теряют навык живого взаимодействия и переговоров.

В условиях жесткой оценки эффективности неумение показать свой вклад, обсуждать условия работы и выстраивать отношения с руководством может перевесить даже высокий уровень профессиональных знаний. Это становится критичным фактором при сокращениях.

Как повысить свою ценность

Эксперт подчеркивает, что паниковать не стоит. Компании уже начали возвращать сотрудников, ранее уволенных из-за переоценки возможностей ИИ, и показатель таких возвратов достиг 5,3%. Более половины работодателей, по ее словам, жалеют о поспешных решениях.

Первый шаг — освоение ИИ как рабочего инструмента.

"Поэтому первый совет — срочно осваивать ИИ как основной рабочий инструмент", — рекомендовала специалист.

Она советует автоматизировать с помощью нейросетей рутинные задачи, освобождая время для сложной и аналитической работы.

Второй шаг — формирование "портфеля навыков".

"Эпоха одного узкого навыка прошла", — пояснила Иванова, отметив ценность гибридных специалистов.

Она привела пример, когда один сотрудник с помощью ИИ может совмещать административные функции и продажи, заменяя сразу несколько позиций.

Проактивность вместо выжидания

Дополнительно эксперт советует развивать коммуникацию и не бояться говорить о своих достижениях.

"Это критически важно для переговоров о сохранении работы, повышении или поиске нового места", — добавила она.

Важным остается и правило "чуть больше", когда сотрудник расширяет задачу дополнительной аналитикой или структурированием данных.

По словам Ивановой, руководители не спешат расставаться с теми, кто проявляет инициативу и готов развиваться. Конец года — подходящее время, чтобы обсудить планы и показать, какую дополнительную пользу можно принести компании.