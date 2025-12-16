Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Такси, кофе и отпуск не спасут: почему экономия на мелочах не приближает к квартире

Экономия на мелочах не позволяет накопить на квартиру — ипотечный эксперт Овечкин
Общество » Семья » Кошелек

Мысль о собственной квартире в конце года нередко превращается в финансовую цель, но привычная стратегия "экономить на мелочах" редко приближает к ее реализации.

Сбережения на жильё
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сбережения на жильё

Отказ от кофе навынос или редких поездок на такси выглядит дисциплинированно, однако при крупных суммах такая тактика почти не работает. Об этом сообщает руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

Почему экономия на мелочах не дает результата

Эксперт отмечает, что при нынешних ценах накопление только за счет ограничений растягивается на годы. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве составляет около 15 млн рублей, а первоначальный взнос — порядка 5 млн.

"Учитывая среднюю стоимость однокомнатной квартиры в Москве 15 млн рублей, на первый взнос нужно отложить около 5 млн рублей. Чтобы собрать такую сумму, семье из двух человек необходимо примерно 10 тысяч раз отказаться от поездок на такси, 12 лет не ездить в отпуск или 1700 раз пропустить поход в ресторан", — отметил Овечкин.

Такие расчеты наглядно показывают, что точечные ограничения не дают ощутимого эффекта в обозримой перспективе. При этом психологическая усталость от постоянных запретов на привычные радости может нарастать гораздо быстрее, чем сумма накоплений, подчеркивает Газета.Ru.

На чем россияне готовы экономить, а на чем — нет

По словам Овечкина, структура реальных ограничений выглядит неочевидно. Чаще всего россияне сокращают расходы на путешествия и отпуск, предпочитая оставаться дома или на даче — так поступают 22% опрошенных. Еще 7% экономят на повседневных мелочах вроде кофе или десертов, а 6% — на продуктах, выбирая акционные предложения.

Гораздо реже люди готовы отказываться от других статей расходов. На развлечениях экономит лишь каждый двадцатый, на одежде — всего 3%. Самым непопулярным ограничением оказался отказ от такси: на это готовы только 2% россиян. Такая картина показывает, что многие интуитивно избегают ограничений, которые напрямую влияют на комфорт и ритм жизни.

Ревизия подписок и "скрытые" деньги

Вместо жесткой экономии эксперт предлагает обратить внимание на цифровые привычки. Речь идет о подписках и сервисах, которыми пользуются нерегулярно, но продолжают оплачивать автоматически.

"Высвободившиеся средства от ненужных подписок и сервисов, особенно если вы пользуетесь ими раз в квартал, могут пойти на сберегательный счет", — объяснил Юлиан Овечкин.

Он также советует настроить автоплатеж на сумму, которая освободилась после отказа от лишних подписок.

Отдельного внимания заслуживают банковские продукты. По словам эксперта, условия кешбэка по картам разных банков стоит изучать подробнее. Даже несколько тысяч рублей в месяц, направленные в отдельный "квартирный фонд", со временем начинают играть заметную роль.

Доходы вместо запретов

Ключевой акцент Овечкин предлагает смещать с экономии на управление бюджетом и рост доходов.

"Базовая стратегия — откладывать какую-то долю своего дохода в "копилку", например, 10% на пополняемый вклад. Далее стоит подумать, готовы ли вы сократить расходы или настроены увеличивать доход. Первый путь выбирают 44%, второй — 56% россиян", — рассказал он.

В качестве дополнительных источников дохода эксперт называет фриланс и небольшие проекты, не приводящие к выгоранию. Также возможен регулярный доход от сдачи в аренду неиспользуемого имущества — парковочного места, кладовки, комнаты, дачи или техники.

"Регулярный дополнительный доход можно получать, сдавая то, что не используется… Как еще один финансовый инструмент стоит рассмотреть инвестиции в акции и ценные бумаги", — заключил Юлиан Овечкин.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
