Они проверяют вас на прочность: зачем мошенникам нужны даже неудачные звонки

Общество

Даже неудавшаяся попытка мошенничества может сыграть важную роль в борьбе с преступными схемами, если о ней своевременно сообщить правоохранительным органам.

Телефонный мошенник
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телефонный мошенник

Игнорирование таких случаев, по мнению экспертов, лишь облегчает работу злоумышленникам. Об этом в комментарии изданию MosTimes рассказал президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Почему важно обращаться в полицию

Эксперт подчёркивает, что ключевое значение имеет сам факт официальной фиксации подозрительной ситуации. Независимо от того, удалось ли мошенникам завладеть деньгами, информация о попытке обмана позволяет выстраивать общую картину происходящего. Это особенно важно в условиях, когда преступления совершаются массово и по схожим сценариям.

По словам Гончарова, правоохранительные органы располагают техническими возможностями для анализа подобных эпизодов.

"Если вы подозреваете мошенничество, надо обязательно обращаться в полицию", — отметил президент ассоциации Сергей Гончаров.

Такие обращения помогают выявлять источники звонков и каналы, по которым действуют преступники.

Как заявления помогают перекрывать схемы

Даже если человек вовремя распознал обман и не понёс финансовых потерь, его заявление может оказаться полезным для других. Собранные данные позволяют полиции отслеживать деятельность кол-центров и сетей, задействованных в мошеннических схемах. Чем больше зафиксированных случаев, тем выше вероятность их блокировки.

Эксперт обращает внимание, что в заявлении важно указывать детали: номер, с которого поступил звонок, способ общения и то, как представлялся собеседник.

"Это должно быть заявление в полицию, чтобы перекрыть те каналы, которые используют мошенники", — подчеркнул Сергей Гончаров.

Такой подход, по его мнению, остаётся единственным эффективным инструментом против подобных преступлений.

Личная безопасность и общественный эффект

Гончаров отмечает, что отказ от обращения в полицию из-за отсутствия ущерба — распространённая ошибка. Она создаёт иллюзию безнаказанности и позволяет мошенникам продолжать работу. В результате под угрозой оказываются другие граждане, менее подготовленные к подобным ситуациям.

По мнению эксперта, борьба с мошенничеством требует коллективного участия. Даже одиночный сигнал о подозрительном звонке становится частью общей системы защиты, которая работает только при условии активной позиции самих граждан.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
