Они проверяют вас на прочность: зачем мошенникам нужны даже неудачные звонки

Даже неудавшаяся попытка мошенничества может сыграть важную роль в борьбе с преступными схемами, если о ней своевременно сообщить правоохранительным органам.
Игнорирование таких случаев, по мнению экспертов, лишь облегчает работу злоумышленникам. Об этом в комментарии изданию MosTimes рассказал президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Эксперт подчёркивает, что ключевое значение имеет сам факт официальной фиксации подозрительной ситуации. Независимо от того, удалось ли мошенникам завладеть деньгами, информация о попытке обмана позволяет выстраивать общую картину происходящего. Это особенно важно в условиях, когда преступления совершаются массово и по схожим сценариям.
По словам Гончарова, правоохранительные органы располагают техническими возможностями для анализа подобных эпизодов.
"Если вы подозреваете мошенничество, надо обязательно обращаться в полицию", — отметил президент ассоциации Сергей Гончаров.
Такие обращения помогают выявлять источники звонков и каналы, по которым действуют преступники.
Даже если человек вовремя распознал обман и не понёс финансовых потерь, его заявление может оказаться полезным для других. Собранные данные позволяют полиции отслеживать деятельность кол-центров и сетей, задействованных в мошеннических схемах. Чем больше зафиксированных случаев, тем выше вероятность их блокировки.
Эксперт обращает внимание, что в заявлении важно указывать детали: номер, с которого поступил звонок, способ общения и то, как представлялся собеседник.
"Это должно быть заявление в полицию, чтобы перекрыть те каналы, которые используют мошенники", — подчеркнул Сергей Гончаров.
Такой подход, по его мнению, остаётся единственным эффективным инструментом против подобных преступлений.
Гончаров отмечает, что отказ от обращения в полицию из-за отсутствия ущерба — распространённая ошибка. Она создаёт иллюзию безнаказанности и позволяет мошенникам продолжать работу. В результате под угрозой оказываются другие граждане, менее подготовленные к подобным ситуациям.
По мнению эксперта, борьба с мошенничеством требует коллективного участия. Даже одиночный сигнал о подозрительном звонке становится частью общей системы защиты, которая работает только при условии активной позиции самих граждан.
Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.