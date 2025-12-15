Под видом добра: как новогодняя благотворительность превращается в ловушку для кошельков

Мошенники активизировали фишинг под видом благотворительности — эксперт Силаев

В преддверии Нового года тема благотворительности становится удобным инструментом для кибермошенников. На фоне сезонного роста эмпатии и желания помогать злоумышленники активизируют фишинговые кампании, маскируя их под сборы пожертвований.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина после звонка мошенников

Как мошенники используют благотворительность

По словам заведующего лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрия Силаева, современные фишинговые схемы вышли на новый технологический уровень.

"Современные схемы фишинга представляют собой технологически продвинутые кампании, зачастую с элементами искусственного интеллекта", — рассказал эксперт.

В центре таких атак — эмоционально выстроенные истории о помощи детям, пожилым людям или бездомным животным.

Использование подобных сюжетов значительно повышает эффективность мошенничества. Злоумышленники апеллируют к сочувствию и стремлению сделать доброе дело, снижая критичность восприятия информации у потенциальных жертв, пишет Газета.Ru.

Фальшивые сайты и нейросети

Одним из ключевых инструментов мошенников становятся поддельные сайты благотворительных фондов. Такие ресурсы могут выглядеть практически идентично страницам реально существующих организаций. Для этого применяются доступные инструменты копирования дизайна и контента, а тексты и изображения нередко создаются с помощью нейросетевых моделей.

Как пояснил Силаев, визуально отличить "клон" от оригинала неподготовленному пользователю крайне сложно. Основная цель подобных сайтов — получение банковских реквизитов под предлогом пожертвования. В некоторых случаях страницы используются для сбора контактных данных, которые затем применяются в целевых рассылках или телефонных звонках от имени якобы сотрудников фонда.

Распространение фишинговых ссылок

Ссылки на поддельные ресурсы активно распространяются через мессенджеры, социальные сети и электронную почту. Сообщения, как правило, имеют эмоционально окрашенные заголовки и содержат призыв к срочному действию. Эксперт отмечает, что такая тактика ограничивает способность человека к критическому анализу.

Дополнительно используется прием "социального доказательства": на сайтах размещаются фиктивные счетчики собранных средств или отзывы, сгенерированные нейросетью. Это формирует иллюзию массовой поддержки и легитимности проекта.

Как безопасно делать пожертвования

Юрий Силаев рекомендует соблюдать базовые правила цифровой гигиены. По его словам, не стоит переходить по ссылкам из непроверенных сообщений, даже если они пришли от знакомых. Надежнее самостоятельно искать официальный сайт фонда через поисковик, обращая внимание на корректность домена и наличие регистрационных данных.

Эксперт подчеркивает, что легитимные благотворительные организации в России публикуют реквизиты, свидетельства о регистрации и отчеты о деятельности. Перевод средств безопаснее осуществлять через официальное банковское приложение, вручную вводя реквизиты. Настоящие фонды не требуют срочности, не оказывают психологического давления и не запрашивают данные банковских карт по телефону или в мессенджерах.