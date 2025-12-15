Нормально, но без дружбы: какие отношения с соседями считают идеальными в России

Соседские отношения в российских домах чаще всего обходятся без громких скандалов и затяжных разбирательств. Большинство жителей предпочитают спокойное сосуществование и стараются не доводить бытовые разногласия до открытых конфликтов. Об этом сообщают результаты совместного опроса "Росгосстраха" и финансового маркетплейса "Сравни".
Согласно исследованию, 62% россиян никогда не сталкивались с конфликтами с соседями. Еще у 20% респондентов возникали небольшие недопонимания, которые не перерастали в серьезные ссоры. При этом 2% опрошенных признались, что предпочитают полностью избегать любых контактов с соседями, чтобы не создавать потенциальных поводов для споров.
Серьезные конфликты остаются редким явлением, что подтверждает общую тенденцию к сдержанному и дистанционному формату общения в многоквартирных домах. Большинство предпочитает решать вопросы мирно или вовсе не вступать в обсуждение спорных ситуаций, сообщает Газета.Ru.
Если разногласия все же возникают, чаще всего они связаны с шумом. На эту причину приходится 8% конфликтов — речь идет о ремонтах, вечеринках и других бытовых источниках неудобств. Подобные ситуации остаются наиболее чувствительными для жителей многоквартирных домов.
Еще по 5% конфликтов связаны с вопросами мусора, курения, парковки автомобилей, а также с заливами квартир или повреждением имущества. Эти проблемы носят прикладной характер и, как правило, возникают из-за нарушения бытовых договоренностей или правил совместного проживания.
Даже при возникновении споров россияне чаще всего стараются урегулировать их самостоятельно. Три четверти участников опроса сообщили, что вовсе не имели конфликтов с соседями, а 16% смогли прийти к согласию после личного разговора. Такой подход остается наиболее распространенным и предпочтительным.
К помощи официальных структур обращаются значительно реже. По 4% респондентов прибегали к помощи полиции или управляющей компании, и лишь 1% решал конфликт через суд. Эти данные показывают, что формальные механизмы остаются крайней мерой.
Большинство россиян — 72% — описывают свои отношения с соседями как нормальные, но без тесного общения. Дружеские связи поддерживают 15% опрошенных, тогда как 8% признались, что вовсе не знают людей, живущих рядом. Еще 3% охарактеризовали отношения как напряженные.
Уровень знакомства также остается ограниченным. 43% знают по именам от одного до пяти соседей, по 14% знакомы практически со всеми жильцами дома или, наоборот, ни с кем. Еще 4% узнают соседей только в лицо. Готовность помогать зависит от обстоятельств: 70% готовы прийти на помощь при возможности, 13% — в любой ситуации, а 8% принципиально не помогают соседям.
В опросе приняли участие более 1,5 тысячи россиян.
