Нормально, но без дружбы: какие отношения с соседями считают идеальными в России

Общество

Соседские отношения в российских домах чаще всего обходятся без громких скандалов и затяжных разбирательств. Большинство жителей предпочитают спокойное сосуществование и стараются не доводить бытовые разногласия до открытых конфликтов. Об этом сообщают результаты совместного опроса "Росгосстраха" и финансового маркетплейса "Сравни".

Парень ругается на девушку
Фото: freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парень ругается на девушку

Как часто возникают конфликты

Согласно исследованию, 62% россиян никогда не сталкивались с конфликтами с соседями. Еще у 20% респондентов возникали небольшие недопонимания, которые не перерастали в серьезные ссоры. При этом 2% опрошенных признались, что предпочитают полностью избегать любых контактов с соседями, чтобы не создавать потенциальных поводов для споров.

Серьезные конфликты остаются редким явлением, что подтверждает общую тенденцию к сдержанному и дистанционному формату общения в многоквартирных домах. Большинство предпочитает решать вопросы мирно или вовсе не вступать в обсуждение спорных ситуаций, сообщает Газета.Ru.

Основные причины споров

Если разногласия все же возникают, чаще всего они связаны с шумом. На эту причину приходится 8% конфликтов — речь идет о ремонтах, вечеринках и других бытовых источниках неудобств. Подобные ситуации остаются наиболее чувствительными для жителей многоквартирных домов.

Еще по 5% конфликтов связаны с вопросами мусора, курения, парковки автомобилей, а также с заливами квартир или повреждением имущества. Эти проблемы носят прикладной характер и, как правило, возникают из-за нарушения бытовых договоренностей или правил совместного проживания.

Как решаются конфликтные ситуации

Даже при возникновении споров россияне чаще всего стараются урегулировать их самостоятельно. Три четверти участников опроса сообщили, что вовсе не имели конфликтов с соседями, а 16% смогли прийти к согласию после личного разговора. Такой подход остается наиболее распространенным и предпочтительным.

К помощи официальных структур обращаются значительно реже. По 4% респондентов прибегали к помощи полиции или управляющей компании, и лишь 1% решал конфликт через суд. Эти данные показывают, что формальные механизмы остаются крайней мерой.

Характер соседских отношений

Большинство россиян — 72% — описывают свои отношения с соседями как нормальные, но без тесного общения. Дружеские связи поддерживают 15% опрошенных, тогда как 8% признались, что вовсе не знают людей, живущих рядом. Еще 3% охарактеризовали отношения как напряженные.

Уровень знакомства также остается ограниченным. 43% знают по именам от одного до пяти соседей, по 14% знакомы практически со всеми жильцами дома или, наоборот, ни с кем. Еще 4% узнают соседей только в лицо. Готовность помогать зависит от обстоятельств: 70% готовы прийти на помощь при возможности, 13% — в любой ситуации, а 8% принципиально не помогают соседям.

В опросе приняли участие более 1,5 тысячи россиян.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
