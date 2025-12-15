Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новогодняя вежливость под контролем закона: эти подарки бюджетникам точно не подведут

Госслужащим можно дарить подарки не дороже трех тысяч рублей — эксперт Богачева
Общество

Дарить государственным служащим и работникам бюджетных организаций можно только недорогие и нейтральные подарки — например, красиво оформленные книги, сладости ручной работы или фарфор. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт по деловому протоколу и этикету Екатерина Богачева.

Новогодний подарок
Фото: Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новогодний подарок

Ранее "Газета.Ru" со ссылкой на адвоката Московской коллегии адвокатов SED LEX Антона Пивоварова сообщила, что вручение новогодних подарков может привести к нарушению антикоррупционного законодательства, причем ответственность может наступить как для дарителя, так и для получателя.

По словам Богачевой, для государственных служащих установлено четкое ограничение — стоимость подарка не должна превышать трех тысяч рублей. Эта сумма прописана в нормативных актах и пока не подвергалась изменениям. Эксперт отметила, что в эти рамки вполне вписываются многие уместные и традиционные варианты новогодних презентов.

"Сумма подарка для госслужащих ограничена тремя тысячами рублей, и превышать ее нельзя. В рамках этой стоимости можно выбрать, например, красиво оформленную книгу, тематическую новогоднюю композицию из фарфора или небольшой набор сладостей. Такие подарки будут уместны, выглядят сдержанно и не вызовут вопросов у контролирующих органов", — пояснила Богачева.

Она подчеркнула, что особенно осторожно следует относиться к выбору сертификатов и алкоголя. По словам Богачевой, подарочные сертификаты неуместны, поскольку фактически являются аналогом денег и могут восприниматься как материальное вознаграждение, а алкоголь — неподходящий вариант для делового и официального контекста.

"Сертификаты — не лучший вариант, особенно для госслужащих, поскольку фактически являются эквивалентом денег и противоречат принципам служебной этики. Алкоголь также стоит исключить: в ряде учреждений его наличие на территории запрещено. Оптимально выбирать нейтральные подарки, которые выражают внимание и уважение", — отметила эксперт.

Богачева уточнила, что те же варианты подарков уместны и для работников бюджетной сферы — например, для учителей и врачей. По ее словам, представители этих профессий пользуются особым доверием общества, поэтому проявлять внимание следует деликатно, соблюдая меру и нормы этикета.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
