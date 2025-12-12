Крупная сделка превращается в ловушку: момент, когда без юриста лучше не рисковать

Адвокат указала на опасность процессуальных ошибок без юриста — адвокат Жмурко

Юридические ошибки нередко обходятся дороже, чем услуги специалиста, особенно если дело касается денег или суда. Даже уверенность в собственных силах не всегда спасает от процессуальных промахов, которые потом сложно исправить.

Об этом сообщает MoneyTimes со ссылкой на комментарий адвоката Адвокатской палаты Москвы Светланы Жмурко.

Где без юриста риск становится критичным

По словам правоведа, обращаться за профессиональной помощью стоит во всех ситуациях, где существует вероятность финансовых потерь или неправильных действий в рамках закона.

В повседневных и относительно простых вопросах человек иногда способен разобраться самостоятельно, однако при принятии серьёзных решений цена ошибки резко возрастает. Именно этот фактор, а не сложность формулировок, должен становиться определяющим.

Особое внимание эксперт уделяет сделкам с крупными суммами, например, в случаях покупки недвижимости.

"Когда речь идет о том, чтобы потратить большие деньги, стоит обезопасить себя, даже если человек обладает определенными знаниями в области юриспруденции либо знаниями в процедуре того, что предстоит", — отметила Светлана Жмурко.

Она посоветовала даже в таких случаях обратиться к юристу, который проконтролирует ход процедуры и корректное составление всех документов.

Судебный процесс и личная ответственность

Отдельно Жмурко подчёркивает, что участие в судебном разбирательстве без специалиста требует полного понимания процедур. Суд, по её словам, не обязан разъяснять сторонам, как правильно оформлять документы или каким образом выстраивать позицию. Он лишь рассматривает представленные материалы и выслушивает доводы, а ответственность за допущенные ошибки полностью ложится на участника процесса.

При этом адвокат отмечает, что в отдельных случаях можно обойтись без юриста. Это возможно, если человек уверенно чувствует себя в суде и хорошо ориентируется в процессуальных правилах. Однако даже при незначительных сомнениях консультация специалиста способна предотвратить неприятные последствия, дополнительные санкции и потерю времени.