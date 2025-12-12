Суд можно закончить раньше срока: мировое соглашение резко меняет правила игры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Судебные споры всё чаще завершаются не жёстким решением суда, а договорённостью сторон, которая позволяет быстрее закрыть конфликт и сократить издержки.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Такой подход особенно востребован в ситуациях, где затягивание процесса означает дополнительные финансовые потери. Об этом сообщает MosTimes со ссылкой на комментарий руководителя юридической практики "Интерцессия" Григория Скрипилёва.

Когда мировое соглашение становится выгодным

Мировое соглашение не рассматривается юристами как универсальный инструмент для всех категорий дел. Его смысл заключается прежде всего в прагматике — снижении собственных убытков и оптимизации расходов, связанных с судебным разбирательством. В подобных ситуациях стороны осознанно идут на компромисс, отказываясь от части требований ради более быстрого и предсказуемого результата.

По словам эксперта, соглашение имеет ценность только тогда, когда оно экономически оправдано для участника процесса.

"Его выгодно заключать только в целях снижения собственных убытков, или судебных издержек. Если заключается мировое соглашение с другой стороной, как правило, оно подразумевает, что вторая сторона будет отказываться от части каких-то требований", — пояснил Григорий Скрипилёв.

Процессуальные преимущества и сферы применения

Одним из ключевых плюсов мирового соглашения считается ускорение исполнения договорённостей. В отличие от классического судебного решения, сторонам не приходится ждать длительного вступления акта в законную силу. Это позволяет быстрее перейти к стадии исполнения, в том числе через службу судебных приставов.

Практика заключения мировых соглашений широко распространена как в спорах между физическими лицами, так и в корпоративных конфликтах. Особенно часто к этому механизму прибегают в бытовых и жилищных делах, где стороны заинтересованы в оперативном урегулировании без многомесячных процессов.

При этом, как подчёркивает эксперт, с юридической точки зрения возможность заключения мирового соглашения практически не ограничена: решающим фактором остаётся не категория дела, а воля самих участников спора.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
