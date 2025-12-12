Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Замиокулькас желтеет зимой из-за недостатка света и сухого воздуха — Malatec
Боль за грудиной и слабость могут быть признаками инфаркта – врач Беляева
Новый анализ зубов археотериев выявил хищническое поведение — sciencepost
Скрытая углеродная губка на дне океана — ученый Розалинд Коггон
Пластик и бытовая химия нарушают гормональный баланс – эндокринолог Скорогудаева
Дочь Даны Борисовой помирилась с мамой и вернулась домой
Музей-квартира Куинджи сохранила атмосферу мастерской художника — гиды
Урал-4320 с полным приводом адаптировали для проживания
Ортофосфорная кислота в газированных напитках растворяет накипь в чайниках — Malatec

Веселье до первого протокола: какие штрафы подстерегают в новогоднюю ночь

Штраф до 50 тысяч рублей грозит за фейерверк с балкона – адвокат Князев
Общество

В новогоднюю ночь можно получить штраф за запуск фейерверков с балкона, вырубку елок и нарушение общественного порядка. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев.

Новогоднее застолье
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Новогоднее застолье

По словам адвоката, чаще всего административные наказания накладываются за запуск фейерверков в неположенных местах. Использовать пиротехнику на балконах, вблизи жилых домов и автомобилей строго запрещено, так как такие действия могут привести к пожару и травмам.

"Больше всего штрафов связано с пиротехникой. За фейерверки с балкона можно заплатить от 5 до 15 тысяч рублей, а если в результате возникнет пожар — штраф может составить до 50 тысяч. Поэтому использовать петарды и салюты нужно только в специально отведенных местах", — пояснил Князев.

Он подчеркнул, что в новогоднюю ночь действуют те же правила общественного поведения, что и в другие дни. Закон запрещает любые действия, нарушающие порядок и спокойствие окружающих: скандалы, оскорбления, драки и распитие алкоголя в общественных местах.

"Нельзя вести себя агрессивно, использовать нецензурную лексику или создавать угрозу безопасности других людей. Состояние сильного опьянения, из-за которого человек теряет контроль над собой, также может стать основанием для штрафа или задержания. Праздник не освобождает от ответственности, и любые нарушения закона будут зафиксированы", — отметил Князев.

Адвокат добавил, что штраф предусмотрен и за незаконную вырубку хвойных деревьев. По его словам, за спил елки в лесопарке или другом несанкционированном месте гражданину грозит административное наказание в размере от 3 до 4 тысяч рублей, а также конфискация использованных инструментов и самого дерева.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Красота и стиль
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Активная вырубка лесов к северу от Альп началась ещё в эпоху Римской империи — PNAS
Наука и техника
Активная вырубка лесов к северу от Альп началась ещё в эпоху Римской империи — PNAS
Популярное
Формальный запрет остаётся, но свет меняется: дискуссия о LED в галогене становится всё острее

Светодиоды против галогена: новое поколение ламп ломает старые правила и доказывает, что запрет не всегда равен опасности.

Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Карты перетасованы заново: многополярность разбирает западную монополию на кирпичики нового порядка
США предлагают Европе восстановить импорт энергоресурсов из России
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева Лунный реголит содержит ионы земной атмосферы — University of Rochester Александр Рощин Грузовик УльЗиС-253 стал катализатором промышленности и ушел в небытие Сергей Милешкин
Глава Банка Италии считает, что наступает эпоха дедолларизации
Небо подавало знаки, но их никто не увидел: крылатые хищники могли раскрыть тайну пропавшей семьи
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Последние материалы
Зимой крем с SPF 30 используют даже в пасмурную погоду — косметолог Быстрова
Скрытая углеродная губка на дне океана — ученый Розалинд Коггон
Пластик и бытовая химия нарушают гормональный баланс – эндокринолог Скорогудаева
Шампунь с pH 5-6 лучше всего подходит для ухода за волосами зимой — The Voice
Дочь Даны Борисовой помирилась с мамой и вернулась домой
Музей-квартира Куинджи сохранила атмосферу мастерской художника — гиды
Урал-4320 с полным приводом адаптировали для проживания
Ортофосфорная кислота в газированных напитках растворяет накипь в чайниках — Malatec
Мясо по-французски получается сочнее на корейке
Спортивные сумки с отделениями упрощают сборы на тренировки — тренеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.