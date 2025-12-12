Веселье до первого протокола: какие штрафы подстерегают в новогоднюю ночь

Штраф до 50 тысяч рублей грозит за фейерверк с балкона – адвокат Князев

В новогоднюю ночь можно получить штраф за запуск фейерверков с балкона, вырубку елок и нарушение общественного порядка. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев.

По словам адвоката, чаще всего административные наказания накладываются за запуск фейерверков в неположенных местах. Использовать пиротехнику на балконах, вблизи жилых домов и автомобилей строго запрещено, так как такие действия могут привести к пожару и травмам.

"Больше всего штрафов связано с пиротехникой. За фейерверки с балкона можно заплатить от 5 до 15 тысяч рублей, а если в результате возникнет пожар — штраф может составить до 50 тысяч. Поэтому использовать петарды и салюты нужно только в специально отведенных местах", — пояснил Князев.

Он подчеркнул, что в новогоднюю ночь действуют те же правила общественного поведения, что и в другие дни. Закон запрещает любые действия, нарушающие порядок и спокойствие окружающих: скандалы, оскорбления, драки и распитие алкоголя в общественных местах.

"Нельзя вести себя агрессивно, использовать нецензурную лексику или создавать угрозу безопасности других людей. Состояние сильного опьянения, из-за которого человек теряет контроль над собой, также может стать основанием для штрафа или задержания. Праздник не освобождает от ответственности, и любые нарушения закона будут зафиксированы", — отметил Князев.

Адвокат добавил, что штраф предусмотрен и за незаконную вырубку хвойных деревьев. По его словам, за спил елки в лесопарке или другом несанкционированном месте гражданину грозит административное наказание в размере от 3 до 4 тысяч рублей, а также конфискация использованных инструментов и самого дерева.