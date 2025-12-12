Всероссийский атаман выступил на Совете по военно‑патриотическому воспитанию

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов принял участие в заседании Совета по военно‑патриотическому воспитанию граждан. Мероприятие прошло в Совете Федерации. Его возглавил заместитель председателя Верховной палаты Герой России Юрий Воробьёв.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Заседание Совета по военно-патриотическому воспитанию молодежи

Главная тема

В центре внимания стало развитие казачьего кадетского образования. Виталий Кузнецов в своём выступлении подчеркнул, что подрастающее поколение — это фундамент сохранения казачьих традиций и нравственных ценностей.

"Наша задача — воспитывать в молодёжи любовь к Родине, чувство ответственности и лидерские качества… образовательные программы должны развивать не только профессиональные компетенции, но и высокие моральные ориентиры", — заявил атаман.

Сеть кадетских школ растёт

По словам всероссийского атамана, сейчас действует почти 3000 образовательных учреждений, в которых есть казачий компонент, а общее число обучающихся превышает 300 тысяч человек. Особую роль в этой системе играют казачьи кадетские корпуса: их уже более 30, и они формируют у молодёжи дисциплину и гражданскую ответственность.

Кроме того, Виталий Кузнецов отметил активное развитие Ассоциации казачьих вузов: в неё недавно вступили Донецкий, Запорожский и Херсонский госуниверситеты, что, по словам атамана, укрепляет интеллектуальную опору казачества и расширяет образовательные связи.

В ближайшее время по всей стране откроются новые казачьи корпуса — к примеру, восьмой кадетский корпус начнёт свою работу на Кубани, он рассчитан на 600 учеников.

Казачье образование — часть всероссийской стратегии патриотического воспитания

Развитие казачьего воспитания молодёжи получает поддержку не только со стороны казачьих структур, но и федеральных органов власти. Министерство просвещения, Роспатриотцентр и Росмолодёжь совместно со Всероссийским казачьим обществом реализуют проекты по соревнованиям, спартакиадам и профильным сменам.

Этот образовательный тренд также поддерживается на региональном уровне. Например, Стародубский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза А. И. Тарасенко был признан лучшим в стране и получил переходящее знамя президента. Торжественная церемония прошла в Кремлёвском дворце.

Эксперты отмечают устойчивый рост интереса к казачеству

Аналитики и историки отмечают, что казачьи движения и кадетские структуры становятся значимым социальным фактором в воспитании молодёжи. Исторические корни и современные образовательные практики формируют у детей чувство принадлежности и гражданской идентичности, а участие в патриотических мероприятиях, конкурсах и кадетских соревнованиях укрепляет социальные навыки.

Будущие планы и вызовы

На заседании Совета по военно‑патриотическому воспитанию было отмечено, что развитие казачьего образования будет продолжаться и в следующем году. Одной из приоритетных задач является расширение сети казачьих кадетских корпусов и укрепление связей между образовательными учреждениями, ветеранами и молодёжными казачьими организациями.

Также планируется дальнейшее вовлечение молодёжи в патриотические проекты, укрепление сотрудничества с федеральными и региональными органами власти, а также активное привлечение педагогов и ветеранов СВО в систему наставничества.