Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая противодроновая система станет оружием будущего — аналитик Герасимов
Рост цен на ОСАГО связан с волной страховых мошенничеств — автоэксперт Ладушкин
Лариса Долина заявила, что музыка спасает от всего плохого
Зимний холод снижает ресурс двигателя при запуске отметил Jalopnik
Россиянам рекомендуют игнорировать любые SMS с незнакомых номеров — эксперт Власов
Маньпупунёр привлекает путешественников природными столбами-останцами — гиды
Красный, бордо и нюд стали основными оттенками зимнего педикюра — Purepeople
Яйца С0 дольше лежат на полках из-за низкого спроса и цены
Хлорофитум, нефролепсис и плющ повышают влажность воздуха в квартире

Всероссийский атаман выступил на Совете по военно‑патриотическому воспитанию

Общество

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов принял участие в заседании Совета по военно‑патриотическому воспитанию граждан. Мероприятие прошло в Совете Федерации. Его возглавил заместитель председателя Верховной палаты Герой России Юрий Воробьёв.

Заседание Совета по военно-патриотическому воспитанию молодежи
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Заседание Совета по военно-патриотическому воспитанию молодежи

Главная тема

В центре внимания стало развитие казачьего кадетского образования. Виталий Кузнецов в своём выступлении подчеркнул, что подрастающее поколение — это фундамент сохранения казачьих традиций и нравственных ценностей.

"Наша задача — воспитывать в молодёжи любовь к Родине, чувство ответственности и лидерские качества… образовательные программы должны развивать не только профессиональные компетенции, но и высокие моральные ориентиры", — заявил атаман.

Сеть кадетских школ растёт

По словам всероссийского атамана, сейчас действует почти 3000 образовательных учреждений, в которых есть казачий компонент, а общее число обучающихся превышает 300 тысяч человек. Особую роль в этой системе играют казачьи кадетские корпуса: их уже более 30, и они формируют у молодёжи дисциплину и гражданскую ответственность.

Кроме того, Виталий Кузнецов отметил активное развитие Ассоциации казачьих вузов: в неё недавно вступили Донецкий, Запорожский и Херсонский госуниверситеты, что, по словам атамана, укрепляет интеллектуальную опору казачества и расширяет образовательные связи.

В ближайшее время по всей стране откроются новые казачьи корпуса — к примеру, восьмой кадетский корпус начнёт свою работу на Кубани, он рассчитан на 600 учеников.

Казачье образование — часть всероссийской стратегии патриотического воспитания

Развитие казачьего воспитания молодёжи получает поддержку не только со стороны казачьих структур, но и федеральных органов власти. Министерство просвещения, Роспатриотцентр и Росмолодёжь совместно со Всероссийским казачьим обществом реализуют проекты по соревнованиям, спартакиадам и профильным сменам.

Этот образовательный тренд также поддерживается на региональном уровне. Например, Стародубский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза А. И. Тарасенко был признан лучшим в стране и получил переходящее знамя президента. Торжественная церемония прошла в Кремлёвском дворце.

Эксперты отмечают устойчивый рост интереса к казачеству

Аналитики и историки отмечают, что казачьи движения и кадетские структуры становятся значимым социальным фактором в воспитании молодёжи. Исторические корни и современные образовательные практики формируют у детей чувство принадлежности и гражданской идентичности, а участие в патриотических мероприятиях, конкурсах и кадетских соревнованиях укрепляет социальные навыки.

Будущие планы и вызовы

На заседании Совета по военно‑патриотическому воспитанию было отмечено, что развитие казачьего образования будет продолжаться и в следующем году. Одной из приоритетных задач является расширение сети казачьих кадетских корпусов и укрепление связей между образовательными учреждениями, ветеранами и молодёжными казачьими организациями.

Также планируется дальнейшее вовлечение молодёжи в патриотические проекты, укрепление сотрудничества с федеральными и региональными органами власти, а также активное привлечение педагогов и ветеранов СВО в систему наставничества.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
Наука и техника
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Красота и стиль
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Популярное
Формальный запрет остаётся, но свет меняется: дискуссия о LED в галогене становится всё острее

Светодиоды против галогена: новое поколение ламп ломает старые правила и доказывает, что запрет не всегда равен опасности.

Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Карты перетасованы заново: многополярность разбирает западную монополию на кирпичики нового порядка
США предлагают Европе восстановить импорт энергоресурсов из России
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева Лунный реголит содержит ионы земной атмосферы — University of Rochester Александр Рощин Грузовик УльЗиС-253 стал катализатором промышленности и ушел в небытие Сергей Милешкин
Небо подавало знаки, но их никто не увидел: крылатые хищники могли раскрыть тайну пропавшей семьи
Глава Банка Италии считает, что наступает эпоха дедолларизации
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Последние материалы
Россиянам рекомендуют игнорировать любые SMS с незнакомых номеров — эксперт Власов
Маньпупунёр привлекает путешественников природными столбами-останцами — гиды
Красный, бордо и нюд стали основными оттенками зимнего педикюра — Purepeople
Яйца С0 дольше лежат на полках из-за низкого спроса и цены
Хлорофитум, нефролепсис и плющ повышают влажность воздуха в квартире
Вращение черной дыры искривило пространство-время
Заболевания полости рта выявляют у большинства собак старше трёх лет — Wamiz
Ужесточение контроля ЦБ сократило выдачу кредитных карт — экономист Беляев
Силовые после 50 лет улучшают сон и самочувствие — Prevention
Иск Центробанка к Euroclear может завершиться в пользу России — юрист Лабин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.