Праздничное настроение превращают в инструмент: магазины запускают невидимую игру, заставляя тратить больше

Маркетологи используют эмоции для мягкого повышения расходов — депутат Панеш

Предпраздничные дни становятся периодом, когда эмоциональный фон покупателей особенно уязвим для маркетинговых уловок. Об этом говорят эксперты, которые напоминают: новогоднее настроение часто превращается в удобный инструмент для управления спросом.

Фото: https://pixabay.com by pasja1000 is licensed under Free Декор для новогоднего праздника

Как бренды формируют эмоциональные стимулы перед праздниками

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш отмечает, что в декабре включается максимум скрытых механизмов воздействия на потребителя. Он объясняет, что торговые марки стремятся использовать ощущение праздника и желание порадовать близких, создавая атмосферу ярких образов и обещаний.

"В преддверии новогодних праздников активизируется мощнейший механизм влияния на потребителя", — рассказал парламентарий.

Рекламные кампании связывают покупку товаров с представлением об идеальном празднике: тёплой семейной встрече, гармонии и изобилии. Яркие сцены, праздничная музыка и тщательно подобранная цветовая палитра вызывают ностальгию, формируя ощущение необходимости приобретения тех или иных товаров, отмечает Газета.Ru.

По словам Панеша, этот приём действует на уровне глубинных психологических установок, подменяя разумный выбор эмоциональными импульсами.

Манипуляции скидками и ощущением дефицита

Маркетологи используют игровые форматы — виртуальные барабаны удачи и розыгрыши призов — чтобы вовлечь пользователя и снизить контроль над расходами. Панеш подчёркивает, что такие механики создают азарт и формируют чувство участия, из-за чего покупка перестает казаться рациональным действием.

"Процесс покупки часто подается как увлекательная игра", — отметил он.

Стимулирующий эффект усиливают акции с ограниченными сроками: "только до 31 декабря", "купи один — получи второй в подарок" или предложения, привязанные к минимальной сумме заказа. Подобные схемы заставляют увеличивать потребительскую корзину, создавая иллюзию экономии.

Перед Новым годом особенно активно работает мотив самопоощрения: людям кажется естественным позволить себе больше после трудного года. Дополнительное давление создают автоматические уведомления интернет-магазинов, которые сообщают о "почти раскупленном" товаре и стимулируют импульсивный выбор.

Как удержать контроль над праздничными расходами

Панеш подчёркивает, что онлайн-площадки усиливают траекторию покупок через алгоритмы рекомендаций. Недорогие сопутствующие товары, предлагаемые вместе с основными, формируют плавный переход к новым позициям и увеличивают итоговый чек. Этот механизм работает особенно эффективно, когда речь идёт о небольших суммах, которые кажутся несущественными.

По мнению депутата, избежать спонтанных трат помогает заранее составленный список и пауза перед покупкой.

"Чтобы не попасть в эти ловушки, стоит составлять список покупок заранее и по возможности его придерживаться, критически оценивать необходимость товара по акции и давать себе небольшую паузу перед совершением незапланированной покупки", — сказал он.

Такой подход возвращает рациональность в период, когда воздействие визуальных и эмоциональных стимулов достигает максимума.