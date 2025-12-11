Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Отказ от секретности: показания полицейского ставят под удар всех журналистов

Общество

В Екатеринбурге сотрудники полиции на суде фактически развалили обвинение против редактора Дениса Аллаярова.

Поимка преступника
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Поимка преступника

Об этом сообщает само издание URA.RU. Показания полицейских подтвердили, что оперативные сводки пересылались по обычной почте без грифов и могли редактироваться кем угодно.

Как работали со сводками в ОП-10

Сотрудники отдела полиции №10 годами нарушали приказы МВД при передаче суточных оперативных сводок. Документы создавались в Word, отправлялись на личные адреса, в том числе на Gmail, и не содержали отметок "ДСП". Любой получивший файл мог внести в него правки и отправить дальше.

Врио начальника дежурной части УМВД по Екатеринбургу Анна Мкртчан подтвердила, что по приказу сводки должны быть в PDF и передаваться только по служебным каналам. Отсутствие грифа "для служебного пользования" делает документ фактически открытым. Гражданское лицо из такого файла понять ограничения не может.

"Гражданскому лицу это понять невозможно", — ответила Мкртчан на вопрос защиты.

Почему сводки нельзя считать секретными

Ранее допрошенные сотрудники дежурной части ОП-10 Евгений Ревнивцев и Антон Сизиков признали, что не соблюдали инструкции. Они отправляли сводки не через внутреннюю систему МВД, а на личную почту, причём не прямому начальнику. Файлы не имели никаких признаков служебного документа.

Адвокат Анастасия Харисанова отметила, что при таких нарушениях информация теряет статус служебной. Её невозможно отличить от обычных пресс-релизов МВД. Такие сводки используют большинство российских СМИ без каких-либо последствий.

Отсутствие ограничительных грифов и свободная пересылка лишают документ защиты. Получатель, включая журналиста, не обязан догадываться о запрете.

Что остаётся от обвинения

Денис Аллаяров с июня находится в СИЗО по обвинению в даче взятки своему дяде — бывшему полицейскому Карпову. Деньги якобы передавались за оперативные сводки. Переводы шли на карты бабушки и тёти, которыми пользовался сам Карпов.

Доказательств передачи наличных или договорённости о покупке нет. Единственный свидетель — Карпов — на суде более 40 раз ответил "не помню". Он пошёл на сделку со следствием и получил четыре года условно.

Защита настаивает, что при таких нарушениях в полиции сводки были общедоступны. Платить за них, тем более родственнику, не имело смысла.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
