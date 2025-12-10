В Госдуме оценили возможность сокращения рабочего дня до шести часов

Переход на 36-часовую рабочую неделю возможен после СВО — депутат Бессараб

Сокращение рабочих часов в России возможно рассматривать только после окончания специальной военной операции и при сохранении экономической стабильности. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

Ранее РИА Новости со ссылкой на депутатов фракции КПРФ Юрия Афонина, Георгия Камнева и Алексея Куринного сообщило, что в Госдуму внесен законопроект о сокращении рабочего времени до шести часов в день.

По словам Бессараб, реализовать подобную инициативу в нынешних экономических условиях крайне сложно. Депутат отметила, что переход на шестичасовой рабочий день приведет к необходимости увеличивать количество смен и нанимать дополнительных сотрудников, что неизбежно повысит расходы работодателей.

"Сегодня многие предприятия работают в круглосуточном режиме — три смены по восемь часов. Если перейти на шестичасовой график, придется вводить четвертую смену. Это повлечет рост себестоимости, ведь появятся дополнительные работники и дополнительные расходы на оплату труда", — пояснила парламентарий.

Она подчеркнула, что подобные инициативы можно обсуждать только после завершения специальной военной операции и при условии сохранения экономической стабильности. Депутат подчеркнула, что вопрос сокращения рабочего времени требует поэтапного и продуманного подхода.

"К вопросу сокращения продолжительности рабочей недели нужно подходить взвешенно. Прежде всего необходимо дождаться окончания специальной военной операции, а затем уже можно будет проводить такие эксперименты. При этом сокращение должно быть не до 30, а, например, до 36 часов, как это практикуется в других развитых странах", — отметила Бессараб.

Она добавила, что часть работодателей уже самостоятельно сокращают рабочее время с сохранением уровня оплаты труда, однако подобная практика применима только там, где это не влияет на производственные процессы, в частности в офисной сфере.