Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белый трюфель продан на благотворительном аукционе за баснословную сумму — La Nazione
Ежедневная активность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний — тренеры
"Вояджер-1" достигнет расстояния светового дня от Земли — руководитель Сьюзи Додд
Остывший до заправки рис теряет структуру в роллах — кулинары
Брашинг позволяет создать долговременный объём без перегрева волос — Le Figaro
Воспитание влияет на характер пса сильнее породы — эксперты
Археологи обнаружили римский стадион в Сиедре на юге Турции — Earth
Вашингтон продвигает идею азиатского аналога НАТО — политолог Кашин
Выпуск облигаций в юанях стал важным шагом для России — экономист Николаев

В Госдуме оценили возможность сокращения рабочего дня до шести часов

Переход на 36-часовую рабочую неделю возможен после СВО — депутат Бессараб
Общество

Сокращение рабочих часов в России возможно рассматривать только после окончания специальной военной операции и при сохранении экономической стабильности. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Ранее РИА Новости со ссылкой на депутатов фракции КПРФ Юрия Афонина, Георгия Камнева и Алексея Куринного сообщило, что в Госдуму внесен законопроект о сокращении рабочего времени до шести часов в день.

По словам Бессараб, реализовать подобную инициативу в нынешних экономических условиях крайне сложно. Депутат отметила, что переход на шестичасовой рабочий день приведет к необходимости увеличивать количество смен и нанимать дополнительных сотрудников, что неизбежно повысит расходы работодателей.

"Сегодня многие предприятия работают в круглосуточном режиме — три смены по восемь часов. Если перейти на шестичасовой график, придется вводить четвертую смену. Это повлечет рост себестоимости, ведь появятся дополнительные работники и дополнительные расходы на оплату труда", — пояснила парламентарий.

Она подчеркнула, что подобные инициативы можно обсуждать только после завершения специальной военной операции и при условии сохранения экономической стабильности. Депутат подчеркнула, что вопрос сокращения рабочего времени требует поэтапного и продуманного подхода.

"К вопросу сокращения продолжительности рабочей недели нужно подходить взвешенно. Прежде всего необходимо дождаться окончания специальной военной операции, а затем уже можно будет проводить такие эксперименты. При этом сокращение должно быть не до 30, а, например, до 36 часов, как это практикуется в других развитых странах", — отметила Бессараб.

Она добавила, что часть работодателей уже самостоятельно сокращают рабочее время с сохранением уровня оплаты труда, однако подобная практика применима только там, где это не влияет на производственные процессы, в частности в офисной сфере.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Новости спорта
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Циннии нужен лёгкий, рыхлый, дренированный грунт — Revista Oeste
Садоводство, цветоводство
Циннии нужен лёгкий, рыхлый, дренированный грунт — Revista Oeste
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Красота и стиль
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Популярное
Мышцы тают днём, но оживают вечером: программа на 5 минут создаёт эффект многочасовой тренировки

Вечерняя тренировка после 50: 5 упражнений для тонуса и гибкости. Короткий комплекс улучшит самочувствие, укрепит мышцы и суставы и подготовит ко сну.

Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Пашинян идет ва-банк: Берлин открывает Армении двери в ЕС, но какой ценой? Любовь Степушова Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин
Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает
Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
Последние материалы
Змеи не отравляются собственным ядом из-за белков-ингибиторов в крови
Свекольный сок снизил артериальное давление у участников исследования JAMA IM
"Вояджер-1" достигнет расстояния светового дня от Земли — руководитель Сьюзи Додд
Остывший до заправки рис теряет структуру в роллах — кулинары
В ЕС нашли, как решительно ответить на критику Трампа
Пашинян идет ва-банк: Берлин открывает Армении двери в ЕС, но какой ценой?
Брашинг позволяет создать долговременный объём без перегрева волос — Le Figaro
Сухой посол делает скумбрию плотной и нежной
Воспитание влияет на характер пса сильнее породы — эксперты
Переход на 36-часовую рабочую неделю возможен после СВО — депутат Бессараб
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.