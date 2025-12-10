Молодёжный казачий клуб Атаман и его лидер стали лауреатами премии Патриот-2025

С 7 по 10 декабря в Москве, в центре "Россия", прошёл Всероссийский патриотический форум 2025. Он собрал казаков, активистов молодёжных, патриотических и общественных организаций. На форум прибыли более 4000 участников из разных регионов страны и зарубежья.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Вручение премии "Патриот-2025"

Главным событием форума стало вручение национальной премии "Патриот", которая направлена на признание и распространение лучших практик гражданско-патриотического воспитания.

Казаки — в числе лучших

В специальной номинации, посвящённой казачьим организациям и их вкладу в патриотическое воспитание, лауреатом признан молодёжный казачий Клуб "Атаман". Награду получил руководитель — ветеран СВО, наставник молодёжи Денис Анищенко. Его наградил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

По словам всероссийского атамана, Денис Анищенко служит "примером для молодёжи". "После тяжелейшего ранения Денис хотел вернуться в строй, но ему отказали. Несмотря на это, он нашёл себя. Сегодня он наставник, учитель, лидер для нашей молодёжи, нашего будущего" — отметил Виталий Кузнецов

Клуб "Атаман" специализируется на военно-патриотическом воспитании. Там учат молодых казаков боевой огневой и тактической подготовке, полевой медицине. Молодые ребята участвуют в соревнованиях, военно-полевых и патриотических сборах. Именно такие клубы, считают организаторы, формируют у молодёжи чувство ответственности, военного долга перед Родиной, уважение к традициям и готовность к служению.

Смысл и задачи Всероссийского патриотического форума

Премия "Патриот-2025" — уже не просто разовый конкурс. Она стала инструментом признания и поддержки тех, кто вкладывает силы, время и ресурсы в воспитание подрастающего поколения, сохранение исторической памяти и формирование гражданской позиции.

Сегодня, когда мероприятие собрало представителей молодёжи, ветеранов, казаков из различных регионов и сообществ, стало очевидно, что патриотическое воспитание выходит на федеральный уровень — с государственным участием и масштабами.

Наряду с клубом "Атаман" премии получили десятки других организаций и проектов, от военно-патриотических лагерей до медиапроектов, акций памяти, историко-культурных инициатив.

Денис Анищенко: моя работа — образ жизни

На вручении премии лауреат Денис Анищенко отметил, что для него работа с молодёжью — не просто деятельность, а образ жизни. "Служение казачеству и работа в сфере военно-патриотического воспитания для меня не профессия, а моя жизнь. Служу Отечеству, казачеству и вере Православной!" — в заключении своей речи произнёс он традиционное казачье приветствие.