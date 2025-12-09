Китайский рвётся вперёд, а Европа сдаёт позиции: языки, которые создают специалистов нового поколения

Карьерные возможности владения испанским описал преподаватель Авчян

Карьера молодых специалистов всё чаще зависит от владения иностранными языками, которые выходят за рамки привычных европейских направлений. Об этом сообщает MosTimes.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ бизнес сотрудничество

Преподаватель английского и португальского языков Альфред Авчян отмечает, что глобальные изменения в торговле и политике усиливают интерес к азиатским и латиноамериканским языкам.

Китайский как язык будущего

Авчян подчёркивает, что ключевые перспективы открываются у тех, кто выбирает китайский. Он связывает это с расширяющимися экономическими связями и растущим спросом на специалистов с редкими компетенциями.

"Имеет смысл учить китайский язык в силу того, что у нас очень тесные торговые отношения с Китаем сейчас, и, мне кажется, за китайским языков во многом будущее сейчас именно стоит", — отметил Авчян.

Лингвист объясняет, что знание китайского позволяет работать в компаниях, ориентированных на азиатские рынки, и охватывать сферы от международной логистики до образования. Он считает, что в ближайшие годы потребность в таких специалистах будет только расти.

Потенциал языков Латинской Америки

Эксперт указывает, что перспективными остаются испанский и португальский языки. Он подчёркивает, что Латинская Америка усиливает своё влияние в мировой экономике, а недостаток специалистов делает эти навыки особенно ценными.

"Эти направления во многом продолжают оставаться экзотическими, но в силу текущего сценария геополитического там большие перспективы для развития молодых специалистов", — пояснил лингвист.

По словам Авчяна, владение испанским и португальским открывает возможности сотрудничества с крупными рынками региона, включая Бразилию и страны Центральной Америки. Он отмечает, что специалисты, владеющие "редкими" языками, могут рассчитывать на более широкий спектр предложений.

Почему редкие языки повышают конкурентоспособность

Авчян напоминает, что владение такими языками востребовано в самых разных сферах — от перевода до преподавания.

"Можно стать переводчиком, эти языки сейчас очень на ходу… Китайский язык, работа как с переводами, так и с преподаванием сейчас очень востребована", — подчеркнул Авчян.

Специалист добавляет, что освоение необычных языков помогает молодым профессионалам выделиться на рынке труда и открыть доступ к тем направлениям, которые только начинают активно развиваться. Он уверен, что смещение интереса от Европы к Азии и Латинской Америке станет долгосрочной тенденцией.