Китайский рвётся вперёд, а Европа сдаёт позиции: языки, которые создают специалистов нового поколения

Общество

Карьера молодых специалистов всё чаще зависит от владения иностранными языками, которые выходят за рамки привычных европейских направлений. Об этом сообщает MosTimes.

бизнес сотрудничество
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
бизнес сотрудничество

Преподаватель английского и португальского языков Альфред Авчян отмечает, что глобальные изменения в торговле и политике усиливают интерес к азиатским и латиноамериканским языкам.

Китайский как язык будущего

Авчян подчёркивает, что ключевые перспективы открываются у тех, кто выбирает китайский. Он связывает это с расширяющимися экономическими связями и растущим спросом на специалистов с редкими компетенциями.

"Имеет смысл учить китайский язык в силу того, что у нас очень тесные торговые отношения с Китаем сейчас, и, мне кажется, за китайским языков во многом будущее сейчас именно стоит", — отметил Авчян.

Лингвист объясняет, что знание китайского позволяет работать в компаниях, ориентированных на азиатские рынки, и охватывать сферы от международной логистики до образования. Он считает, что в ближайшие годы потребность в таких специалистах будет только расти.

Потенциал языков Латинской Америки

Эксперт указывает, что перспективными остаются испанский и португальский языки. Он подчёркивает, что Латинская Америка усиливает своё влияние в мировой экономике, а недостаток специалистов делает эти навыки особенно ценными.

"Эти направления во многом продолжают оставаться экзотическими, но в силу текущего сценария геополитического там большие перспективы для развития молодых специалистов", — пояснил лингвист.

По словам Авчяна, владение испанским и португальским открывает возможности сотрудничества с крупными рынками региона, включая Бразилию и страны Центральной Америки. Он отмечает, что специалисты, владеющие "редкими" языками, могут рассчитывать на более широкий спектр предложений.

Почему редкие языки повышают конкурентоспособность

Авчян напоминает, что владение такими языками востребовано в самых разных сферах — от перевода до преподавания.

"Можно стать переводчиком, эти языки сейчас очень на ходу… Китайский язык, работа как с переводами, так и с преподаванием сейчас очень востребована", — подчеркнул Авчян.

Специалист добавляет, что освоение необычных языков помогает молодым профессионалам выделиться на рынке труда и открыть доступ к тем направлениям, которые только начинают активно развиваться. Он уверен, что смещение интереса от Европы к Азии и Латинской Америке станет долгосрочной тенденцией.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
