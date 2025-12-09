Китайский рвётся вперёд, а Европа сдаёт позиции: языки, которые создают специалистов нового поколения

Карьера молодых специалистов всё чаще зависит от владения иностранными языками, которые выходят за рамки привычных европейских направлений. Об этом сообщает MosTimes.
Преподаватель английского и португальского языков Альфред Авчян отмечает, что глобальные изменения в торговле и политике усиливают интерес к азиатским и латиноамериканским языкам.
Авчян подчёркивает, что ключевые перспективы открываются у тех, кто выбирает китайский. Он связывает это с расширяющимися экономическими связями и растущим спросом на специалистов с редкими компетенциями.
"Имеет смысл учить китайский язык в силу того, что у нас очень тесные торговые отношения с Китаем сейчас, и, мне кажется, за китайским языков во многом будущее сейчас именно стоит", — отметил Авчян.
Лингвист объясняет, что знание китайского позволяет работать в компаниях, ориентированных на азиатские рынки, и охватывать сферы от международной логистики до образования. Он считает, что в ближайшие годы потребность в таких специалистах будет только расти.
Эксперт указывает, что перспективными остаются испанский и португальский языки. Он подчёркивает, что Латинская Америка усиливает своё влияние в мировой экономике, а недостаток специалистов делает эти навыки особенно ценными.
"Эти направления во многом продолжают оставаться экзотическими, но в силу текущего сценария геополитического там большие перспективы для развития молодых специалистов", — пояснил лингвист.
По словам Авчяна, владение испанским и португальским открывает возможности сотрудничества с крупными рынками региона, включая Бразилию и страны Центральной Америки. Он отмечает, что специалисты, владеющие "редкими" языками, могут рассчитывать на более широкий спектр предложений.
Авчян напоминает, что владение такими языками востребовано в самых разных сферах — от перевода до преподавания.
"Можно стать переводчиком, эти языки сейчас очень на ходу… Китайский язык, работа как с переводами, так и с преподаванием сейчас очень востребована", — подчеркнул Авчян.
Специалист добавляет, что освоение необычных языков помогает молодым профессионалам выделиться на рынке труда и открыть доступ к тем направлениям, которые только начинают активно развиваться. Он уверен, что смещение интереса от Европы к Азии и Латинской Америке станет долгосрочной тенденцией.
