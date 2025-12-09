Собеседование перестаёт быть допросом, когда кандидат задаёт правильные вопросы: так раскрывается истинное лицо компании

Выбор места работы требует от кандидата активной позиции на собеседовании, особенно если он рассчитывает не только на заработок, но и на развитие. Об этом сообщает MosTimes.
Руководитель проектов по подбору персонала высшего звена Ирина Смирнова подчёркивает, что грамотные вопросы помогают понять ожидания работодателя и оценить перспективы сотрудничества.
Смирнова отмечает, что запросы кандидата должны охватывать весь спектр будущих задач. Она поясняет, что человеку, который ищет пространство для профессиональной реализации, важно интересоваться кругом обязанностей, полномочиями и возможностями принятия решений.
"Если человек ищет не просто заработок, а место применения своих навыков, реализации своих талантов и амбиций, ему не стоит занимать пассивную позицию… Это вопросы про функционал, обязанности, полномочия, рамки принятия решений, инструменты, которыми он сможет пользоваться", — посоветовала эксперт.
Таким образом, собеседование становится обменом ожиданиями, а не односторонней оценкой.
Специалист подчёркивает, что подобные вопросы помогают определить степень автономности в работе, понять, какие ресурсы предоставляет компания, и оценить, насколько будущие задачи соответствуют профессиональным целям кандидата. В поле внимания также попадают форматы коммуникации и структура взаимодействия внутри команды.
По словам Смирновой, не менее значимы запросы о корпоративной культуре и стиле управления. Она подчёркивает, что кандидату следует выяснить особенности менеджмента, подходы непосредственного руководителя и атмосферу внутри коллектива.
"Вопросы про корпоративную культуру, стиль менеджмента компании и управленческие подходы… Можно спрашивать про социальный пакет, перспективы роста, про иные возможности, которые может предоставить компания", — перечислила специалист.
Эти сведения позволяют увидеть, насколько ценности компании совпадают с личными представлениями кандидата о комфортной рабочей среде.
Эксперт обращает внимание, что собеседование — не только диалог о функциях, но и возможность изучить "правила игры" внутри организации. Кандидаты могут уточнить размер команды, подход к обучению и внутренние карьерные механизмы, что помогает реалистично оценить потенциальную траекторию развития.
Смирнова подчеркивает, что важен не только список вопросов, но и момент, когда они задаются. Её рекомендация — распределять их по ходу разговора, чтобы не превращать знакомство в формальный опрос.
"Стоит их "дозировать" по мере продвижения диалога с компанией и в зависимости от того, с кем именно общается кандидат на конкретном этапе", — подчеркнула она.
Такой подход делает общение более естественным и продуктивным.
Специалист отмечает, что корректная подача вопросов помогает кандидату сформировать взвешенное мнение о будущем месте работы и одновременно демонстрирует его профессиональную зрелость. Это усиливает доверие работодателя и создаёт условия для равноправного обсуждения перспектив.
