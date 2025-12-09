Собеседование перестаёт быть допросом, когда кандидат задаёт правильные вопросы: так раскрывается истинное лицо компании

Список уместных вопросов работодателю представила рекрутер Смирнова

Выбор места работы требует от кандидата активной позиции на собеседовании, особенно если он рассчитывает не только на заработок, но и на развитие. Об этом сообщает MosTimes.

Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Собеседование

Руководитель проектов по подбору персонала высшего звена Ирина Смирнова подчёркивает, что грамотные вопросы помогают понять ожидания работодателя и оценить перспективы сотрудничества.

Какие вопросы считаются ключевыми

Смирнова отмечает, что запросы кандидата должны охватывать весь спектр будущих задач. Она поясняет, что человеку, который ищет пространство для профессиональной реализации, важно интересоваться кругом обязанностей, полномочиями и возможностями принятия решений.

"Если человек ищет не просто заработок, а место применения своих навыков, реализации своих талантов и амбиций, ему не стоит занимать пассивную позицию… Это вопросы про функционал, обязанности, полномочия, рамки принятия решений, инструменты, которыми он сможет пользоваться", — посоветовала эксперт.

Таким образом, собеседование становится обменом ожиданиями, а не односторонней оценкой.

Специалист подчёркивает, что подобные вопросы помогают определить степень автономности в работе, понять, какие ресурсы предоставляет компания, и оценить, насколько будущие задачи соответствуют профессиональным целям кандидата. В поле внимания также попадают форматы коммуникации и структура взаимодействия внутри команды.

Что ещё важно уточнить у работодателя

По словам Смирновой, не менее значимы запросы о корпоративной культуре и стиле управления. Она подчёркивает, что кандидату следует выяснить особенности менеджмента, подходы непосредственного руководителя и атмосферу внутри коллектива.

"Вопросы про корпоративную культуру, стиль менеджмента компании и управленческие подходы… Можно спрашивать про социальный пакет, перспективы роста, про иные возможности, которые может предоставить компания", — перечислила специалист.

Эти сведения позволяют увидеть, насколько ценности компании совпадают с личными представлениями кандидата о комфортной рабочей среде.

Эксперт обращает внимание, что собеседование — не только диалог о функциях, но и возможность изучить "правила игры" внутри организации. Кандидаты могут уточнить размер команды, подход к обучению и внутренние карьерные механизмы, что помогает реалистично оценить потенциальную траекторию развития.

Как правильно задавать вопросы

Смирнова подчеркивает, что важен не только список вопросов, но и момент, когда они задаются. Её рекомендация — распределять их по ходу разговора, чтобы не превращать знакомство в формальный опрос.

"Стоит их "дозировать" по мере продвижения диалога с компанией и в зависимости от того, с кем именно общается кандидат на конкретном этапе", — подчеркнула она.

Такой подход делает общение более естественным и продуктивным.

Специалист отмечает, что корректная подача вопросов помогает кандидату сформировать взвешенное мнение о будущем месте работы и одновременно демонстрирует его профессиональную зрелость. Это усиливает доверие работодателя и создаёт условия для равноправного обсуждения перспектив.