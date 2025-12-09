Региональные площадки Патриотического форума открылись в РФ — Роспатриотцентр

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Впервые за всю историю Всероссийский патриотический форум вышел за пределы столицы: с 24 ноября по стране начали работать региональные площадки. И это не "пара мероприятий на местах", а полноценное расширение формата — чтобы молодёжь могла включиться в общую повестку там, где живёт.

Всероссийский патриотический форум
Фото: Пресс-служба Администрации Ростовской области is licensed under Public domain
Всероссийский патриотический форум

Форум, который подводит итоги года и задаёт тон будущему

В Москве в эти дни проходит Всероссийский патриотический форум — ключевое событие, связанное с итогами Года защитника Отечества и 80-летия Победы. Его смысл не в формальностях: площадка задумывается как место, где укрепляются духовно-нравственные ценности, формируется гражданская идентичность и выстраивается диалог поколений.

Здесь встречаются те, кто по-разному работает на общую цель:

  • общественные лидеры и наставники
  • педагоги и эксперты
  • ветераны
  • активная молодёжь
  • участники из регионов России и иностранные гости

Форум собирает лучшие практики патриотического воспитания, а историю предлагает не "по учебнику", а через лекции, живые встречи с героями и обмен опытом — так, чтобы прошлое действительно помогало осмыслять настоящее.

19 музеев и центры "Патриот": как устроены региональные площадки

Региональная часть программы проходит на базе 19 федеральных исторических и военно-исторических музеев, а также в центрах "Патриот". Всего в мероприятиях участвуют более 2000 человек:

  • школьники и студенты
  • участники патриотических клубов
  • активисты "Движения Первых"
  • семьи военнослужащих

Главная идея проста: войти в атмосферу форума можно в своём регионе, не выпадая из общей федеральной программы.

"Нужен живой диалог поколений": позиция организаторов

"Важно создавать общее пространство, где молодёжь сможет не только познакомиться с героическим прошлым нашей страны, но и активно участвовать в формировании её настоящего и будущего. Важно создать живой диалог поколений, предоставить возможность для каждого участника найти свой путь в служении Отечеству, получить практические навыки и вдохновение от встреч с выдающимися экспертами, Героями России и теми, кто сегодня отстаивает безопасность и суверенитет нашей Родины", — подчеркнула руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова.

Ростовская область: две точки старта за два дня

В Ростовской области открытие региональных площадок прошло сразу в двух муниципалитетах:

  • 8 декабря - станица Вёшенская (Шолоховский район)
  • 9 декабря - Ростов-на-Дону

Вёшенская: кино, музей и разговор без посредников

На малой родине Михаила Шолохова программу приняли в Государственном музее-заповеднике М. А. Шолохова. Участников ждали:

  • просмотр и обсуждение фильма "Шолохов. Письма в будущее"
  • экскурсия по литературному музею
  • открытый диалог с участником СВО Алексеем Колмыковым

Ростов-на-Дону: "Шолохов-Центр" и программа, где есть место делу

В Ростове площадкой стал "Шолохов-Центр" музея-заповедника. К участникам обратилась директор молодёжного департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Нина Иралиева. Она подчеркнула, что перед донским казачеством стоят масштабные задачи: воспитание молодёжи на ценностях гражданственности и патриотизма, сохранение исторической памяти, развитие казачьего компонента в образовании и поддержка кадетского движения.

"Это место силы, силы любви к Родине. Тут каждый уголок пропитан патриотизмом и особенно отрадно, что с каждым годом внимание молодежи к форуму растёт. Данная площадка — это уникальный обмен практиками по патриотическому воспитанию молодежи", — отметила Нина Иралиева.

В программе также была обзорная экскурсия по Дому братьев Мартын - особняку в псевдоготическом стиле, одному из заметных символов города. Именно здесь сегодня и располагается "Шолохов-Центр".

Встреча с участниками СВО и практическая часть

Ключевым событием ростовской площадки стала встреча с участниками СВО Иваном Урзуном и Александром Ворошиловым - молодёжь смогла задавать вопросы напрямую и услышать личные истории о мужестве и самоотверженности.

Кроме этого, участникам рассказали о патриотических проектах региона специалисты ГАУ РО "Ростовпатриотцентр", а затем ребята сделали открытки — позже их отправят в зону специальной военной операции.

Кто координирует площадки и что говорят власти региона

Координатором региональных площадок стал Андрей Богданов - победитель Всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться" (2024).

Наши региональные площадки форума показывают, насколько активно и осознанно молодежь региона включается в работу по сохранению исторической памяти и развитию гражданской ответственности. Здесь ребята получают возможность напрямую общаться с наставниками, героями и экспертами, видеть живые примеры служения стране и перенимать лучшие практики, — отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.

География и сроки

Региональные программы форума идут до 9 декабря. Мероприятия проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Волгоградской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Белгородской областях, а также в Севастополе, Владивостоке, Балтийске и Рязани.

Организатор — Роспатриотцентр Росмолодёжи при поддержке Минкультуры России, Минобороны России и региональных органов исполнительной власти.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
