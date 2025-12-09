Новогоднее настроение не падает с неба: эти простые ритуалы запускают ту самую праздничную магию

Новогодняя атмосфера не появляется сама — она рождается из действий, ассоциаций и воспоминаний, которые создают ощущение праздника. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Анна Мухина.

Новогодняя ёлка

По словам психолога, праздничное настроение не возникает само по себе — его помогает пробудить атмосфера вокруг: украшенные улицы, огни, музыка и предвкушение праздника. Однако особенно важно дополнить это личными ритуалами и домашними деталями, которые создают ощущение уюта и радости.

"Новогоднее настроение создается постепенно, через окружающие нас мелочи. Достаточно достать украшения, нарядить дом, посетить ярмарку или выставку, подумать о подарках близким. Сейчас вокруг множество мероприятий и представлений, которые буквально зовут нас почувствовать праздник", — отметила Мухина.

Психолог добавила, что особенно сильное влияние оказывают личные ритуалы — запах мандаринов, любимые напитки, уютная домашняя атмосфера. Такие привычки возвращают человека в детство и помогают ощутить тепло зимних праздников.

"Для кого-то символом праздника становится аромат глинтвейна, для кого-то — миска с мандаринами на столе или вечер под пледом с чашкой какао. Все это вызывает приятные ассоциации и помогает почувствовать ту самую праздничную магию", — пояснила она.

Мухина подчеркнула, что и установка елки — часть личной традиции, а не правило, требующее определенной даты. Те, кто хочет продлить атмосферу праздника, могут нарядить дерево заранее, а для других сам процесс украшения становится важным символом наступающего Нового года.