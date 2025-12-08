Экономика входит в десятилетие инженеров и технарей: спрос на рабочие специальности закрепляется как стратегический тренд

Стабильный спрос на рабочие специальности в 2026 году отметил Пищальников

Спрос на рабочих специалистов в России продолжит расти и в 2026 году. Этот тренд формировался в течение последнего десятилетия и сегодня рассматривается как ключевой для технологического и промышленного развития страны.

Фото: Desingned by Freepik by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Внутренний вид сталелитейного завода

Широкий спектр профессий и новые требования экономики

Вице-президент "Опоры России" Дмитрий Пищальников подчеркнул, что востребованность охватывает практически все высокотехнологичные отрасли. Он перечислил направления, где потребность в кадрах особенно заметна: химическая промышленность, авиация, машиностроение и радиоэлектроника.

По его словам, эти сферы формируют основу стратегического развития и требуют квалифицированных специалистов, способных поддерживать устойчивость критически важных производств.

Он добавил, что задачи импортозамещения и укрепления технологической базы стали не просто приоритетом, а жизненной необходимостью. Для ряда отраслей сохранение лидерства означает привлечение инженеров и профессионалов, способных управлять современными процессами и осваивать новые материалы и оборудование, сообщает Газета.Ru.

Долгосрочный спрос и роль квалифицированных кадров

Эксперт отметил, что устойчивый интерес к техническим специальностям будет сохраняться многие годы. Он связывает это с необходимостью поддерживать темпы роста и снижать технологическое отставание. Пищальников уверен, что специалисты — от металлообработчиков до биологов — останутся важнейшим ресурсом, обеспечивающим конкурентоспособность предприятий.

Он поясняет, что стране нужны не только рабочие руки, но и специалисты, владеющие интеллектуальными компетенциями. Именно они способны разрабатывать новые решения и управлять производствами в условиях усложняющихся технологических требований. По его словам, кадровая устойчивость становится фактором, напрямую влияющим на развитие промышленных кластеров и экспортного потенциала.

Качества сотрудников и меняющиеся ожидания работодателей

Вице-президент "Опоры России" подчеркнул, что спрос касается не только профессий, но и личных характеристик работников. Пищальников считает, что в 2026 году ключевым навыком станет способность быстро адаптироваться к новым условиям. Она, по его оценке, выходит на первый план в среде предприятий, которые постоянно внедряют новые технологии и цифровые инструменты.

Он уточнил, что вслед за адаптивностью работодатели будут ожидать универсальность: владение несколькими навыками и смежными профессиями. Такой подход позволяет компаниям гибко распределять задачи и справляться с кадровыми разрывами. На этом фоне повышается ценность специалистов, готовых развиваться горизонтально и расширять компетенции. Ранее, как напомнил эксперт, в число наиболее востребованных профессий включались швеи и сварщики.