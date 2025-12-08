Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Россию ввезли 59 772 подержанных автомобиля в ноябре 2025 года
Активное применение ИИ-ассистентов 33% россиян зафиксировал опрос Выберу.ру
Пара была шокирована, увидев записку на кровати в арендованной квартире в Стамбуле
Нехватку живого наставника у новичков в компаниях зафиксировал опрос hh.ru
Снижение цены курицы до 220 рублей в 2026 году спрогнозировал Виноградов
Последние дни жителей Помпей оказались совсем не такими, как ранее описывали
Dongfeng представил рекордный двигатель Mach 1.5T с эффективностью 48%
Актриса Прокофьева любит пересматривать фильм "Чародеи"
Низкую вероятность единого имущественного налога указал юрист Палюлин

Экономика входит в десятилетие инженеров и технарей: спрос на рабочие специальности закрепляется как стратегический тренд

Стабильный спрос на рабочие специальности в 2026 году отметил Пищальников
Общество

Спрос на рабочих специалистов в России продолжит расти и в 2026 году. Этот тренд формировался в течение последнего десятилетия и сегодня рассматривается как ключевой для технологического и промышленного развития страны.

Внутренний вид сталелитейного завода
Фото: Desingned by Freepik by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Внутренний вид сталелитейного завода

Широкий спектр профессий и новые требования экономики

Вице-президент "Опоры России" Дмитрий Пищальников подчеркнул, что востребованность охватывает практически все высокотехнологичные отрасли. Он перечислил направления, где потребность в кадрах особенно заметна: химическая промышленность, авиация, машиностроение и радиоэлектроника.

По его словам, эти сферы формируют основу стратегического развития и требуют квалифицированных специалистов, способных поддерживать устойчивость критически важных производств.

"Диапазон профессий широк: нужны кадры в химической промышленности, авиации, машиностроении, радиоэлектронике", — отметил Пищальников.

Он добавил, что задачи импортозамещения и укрепления технологической базы стали не просто приоритетом, а жизненной необходимостью. Для ряда отраслей сохранение лидерства означает привлечение инженеров и профессионалов, способных управлять современными процессами и осваивать новые материалы и оборудование, сообщает Газета.Ru.

Долгосрочный спрос и роль квалифицированных кадров

Эксперт отметил, что устойчивый интерес к техническим специальностям будет сохраняться многие годы. Он связывает это с необходимостью поддерживать темпы роста и снижать технологическое отставание. Пищальников уверен, что специалисты — от металлообработчиков до биологов — останутся важнейшим ресурсом, обеспечивающим конкурентоспособность предприятий.

Он поясняет, что стране нужны не только рабочие руки, но и специалисты, владеющие интеллектуальными компетенциями. Именно они способны разрабатывать новые решения и управлять производствами в условиях усложняющихся технологических требований. По его словам, кадровая устойчивость становится фактором, напрямую влияющим на развитие промышленных кластеров и экспортного потенциала.

Качества сотрудников и меняющиеся ожидания работодателей

Вице-президент "Опоры России" подчеркнул, что спрос касается не только профессий, но и личных характеристик работников. Пищальников считает, что в 2026 году ключевым навыком станет способность быстро адаптироваться к новым условиям. Она, по его оценке, выходит на первый план в среде предприятий, которые постоянно внедряют новые технологии и цифровые инструменты.

Он уточнил, что вслед за адаптивностью работодатели будут ожидать универсальность: владение несколькими навыками и смежными профессиями. Такой подход позволяет компаниям гибко распределять задачи и справляться с кадровыми разрывами. На этом фоне повышается ценность специалистов, готовых развиваться горизонтально и расширять компетенции. Ранее, как напомнил эксперт, в число наиболее востребованных профессий включались швеи и сварщики.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пять минут до конца Европы: реальный сценарий ядерной войны без США
Мир. Новости мира
Пять минут до конца Европы: реальный сценарий ядерной войны без США
Короткие интервалы отдыха увеличивают общую нагрузку
Новости спорта
Короткие интервалы отдыха увеличивают общую нагрузку
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Наука и техника
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Пять минут до конца Европы: реальный сценарий ядерной войны без США
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Приветствия котов зависят от пола вошедшего человека — Ethology Александр Рощин Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Су-35С прижал авиацию противника к земле — глава Ростеха Сергей Чемезов Сергей Ивaнов
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Макрон начал грозит Китаю пошлинами
Маникюр, который изменит 2026 год: пять трендов, обещающих покорить ленты, салоны и сердца модниц
Маникюр, который изменит 2026 год: пять трендов, обещающих покорить ленты, салоны и сердца модниц
Последние материалы
Актриса Прокофьева любит пересматривать фильм "Чародеи"
Низкую вероятность единого имущественного налога указал юрист Палюлин
Упражнения с собственным весом ускоряют метаболизм, по данным Harvard Health
9 декабря: День героев Отечества, коррупция и Иван Сусанин
Курага поддерживает сердце и зрение — Фитнес с GoodLooker
Внутривенное железо снижает смертность при бактериальных инфекциях
Зимняя обрезка фиалок повышает плотность кроны и число бутонов — Actualno
IRS обеспечивает автономные движения задних колёс по данным Jalopnik
Неисправные окна и двери приводят к потере более 30% тепла в доме
ЕС готовит распределение мигрантов по новой схеме — Словакия выступает против
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.