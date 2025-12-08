Кому-то надоело писать списки покупок: ИИ делает это сам — и россияне всё чаще поручают ему повседневные задачи

Активное применение ИИ-ассистентов 33% россиян зафиксировал опрос Выберу.ру

Использование ИИ в быту стало привычной практикой для значительной части россиян. Опрос финансового маркетплейса "Выберу.ру" показал: цифровые помощники вошли в ежедневные сценарии, хотя остаются вопросы к их точности и уровню персонализации.

Фото: commons.wikimedia.org by Jernej Furman from Slovenia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ChatGPT, OpenAI

Как россияне используют ИИ сегодня

По данным исследования, 33% опрошенных в 2025 году применяли ИИ-ассистентов для решения бытовых задач. Речь идёт о ведении бюджета, составлении покупок, помощи в учебе и рабочих процессах. Ещё 25% обращались к нейросетям при поиске информации, подготовке документов и объяснительных материалов.

Эти сценарии стали частью повседневных привычек, поскольку позволяют экономить время и избегать рутины, уточняет Газета.Ru.

Отдельной сферой применения стала организация личного графика. 19% респондентов доверяли ИИ напоминания и расписание, а 13% использовали его в творческих задачах — от генерации изображений до разработки концепций. Финансовые функции, включая учёт расходов и подсказки по инвестициям, поручали ассистентам 10% участников исследования.

Ограничения и причины недоверия

Хотя цифровые инструменты стали массовыми, пользователи продолжают критически оценивать их работу. На неточность данных и склонность "выдумывать" факты пожаловались 31% респондентов. Ещё 23% раздражает шаблонность ответов, которая мешает воспринимать ИИ как гибкого помощника. Вопросы конфиденциальности остаются актуальными: опасения в этой сфере выразили 19% опрошенных.

Дополнительные трудности касаются адаптации технологий к личным особенностям. 11% отмечают, что ИИ плохо учитывает контекст и привычки, а 9% сталкиваются с навязчивыми рекомендациями. Ещё 7% считают интерфейсы сложными, что затрудняет ежедневное использование и снижает потенциальный эффект от внедрения ассистентов в повседневные процессы.

Ожидания пользователей в 2026 году

Почти половина россиян — 49% — надеются на улучшение качества персонализации уже в 2026 году. Они ожидают, что ИИ станет точнее подстраиваться под стиль общения и индивидуальные особенности, сохраняя контекст взаимодействия. Рост точности и снижение ошибок важны для 44% респондентов, которые видят в этом ключ к расширению доверия к технологиям.

По данным опроса, около трети участников ждут более глубокой интеграции ИИ в привычные сервисы: банковские, платёжные, государственные и образовательные. 28% рассчитывают на развитие голосовых интерфейсов, максимально приближённых к живому общению. И 21% опрошенных надеются, что через год искусственный интеллект сможет взять на себя значительную часть бытовых процессов, уменьшая ежедневную рутину.