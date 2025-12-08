Каждый третий новичок выходит на работу в тумане: компании спасает простой инструмент, который снижает хаос и текучку

Нехватку живого наставника у новичков в компаниях зафиксировал опрос hh.ru

Живой наставник остаётся самым желанным элементом адаптации для новичков на рабочем месте. Опрос рекрутингового сервиса hh. ru показал: многие сотрудники начинают карьеру в условиях нехватки поддержки и структурированной поддержки.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Офисные работники

Нужда в наставниках и программах адаптации

Исследование выявило устойчивый запрос на персональное сопровождение. 32% новичков испытывают острую потребность в человеке, который помогал бы им осваиваться в новых задачах. Ещё 23% ждут полноценной программы адаптации, но сегодня она предусмотрена только у 48% работодателей. По данным сервиса, 21% компаний пока ограничиваются разработкой методических материалов, не внедряя системный онбординг в практику, сообщает Газета.Ru.

В тех организациях, где адаптация уже работает, ощущается заметный эффект. Работодатели отмечают снижение серьёзных ошибок у новичков на 55%, что напрямую связано с качеством вводных инструкций. В компаниях становится меньше хаоса, стабильнее коллективные процессы и ниже текучесть кадров — этот показатель, по их словам, сократился на 47%.

Ценность плавного вхождения в команду

Представители бизнеса рассматривают адаптацию как инструмент, влияющий на результативность. HRD Skillaz Ксения Степанова подчеркнула значение системного подхода.

"Плавная адаптация — это не роскошь, а условие, чтобы человек быстро влился в команду и начал приносить результат", — сказала эксперт.

Она отметила, что цифровые решения позволяют централизовать информацию, запускать персональные треки развития и отслеживать прогресс.

По данным опроса, чаще всего адаптацию проходят сотрудники, только что принятые в штат — так ответили 78% компаний. Однако этот механизм используется шире: 35% включают в онбординг стажёров, 21% — сотрудников, переходящих в другой отдел, 15% — тех, кто возвращается после долгого перерыва, а 14% внедряют подход во всех перечисленных случаях.

Инструменты онбординга и их распространение

Компании активно внедряют цифровые сервисы и обучающие материалы, чтобы снизить нагрузку на менеджеров и упростить погружение в рабочую среду. У 40% работодателей есть корпоративные порталы или приложения, где собрана необходимая информация. Ещё 37% создают презентации и видеоинструкции, а 33% готовят "гайд новичка" с основными правилами и бытовыми подсказками.

В компаниях также используют обучающие ролики, словари профессионального сленга и справочники внутренних регламентов. Они помогают сотруднику быстрее ориентироваться в процессах и понимать особенности корпоративной культуры, включая обиходные выражения, встречающиеся в повседневной коммуникации.