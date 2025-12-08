Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В декабре проверяют хранилища и контролируют влажность овощей
В Россию ввезли 59 772 подержанных автомобиля в ноябре 2025 года
Стабильный спрос на рабочие специальности в 2026 году отметил Пищальников
Активное применение ИИ-ассистентов 33% россиян зафиксировал опрос Выберу.ру
Пара была шокирована, увидев записку на кровати в арендованной квартире в Стамбуле
Снижение цены курицы до 220 рублей в 2026 году спрогнозировал Виноградов
Последние дни жителей Помпей оказались совсем не такими, как ранее описывали
Dongfeng представил рекордный двигатель Mach 1.5T с эффективностью 48%
Актриса Прокофьева любит пересматривать фильм "Чародеи"

Каждый третий новичок выходит на работу в тумане: компании спасает простой инструмент, который снижает хаос и текучку

Нехватку живого наставника у новичков в компаниях зафиксировал опрос hh.ru
Общество

Живой наставник остаётся самым желанным элементом адаптации для новичков на рабочем месте. Опрос рекрутингового сервиса hh. ru показал: многие сотрудники начинают карьеру в условиях нехватки поддержки и структурированной поддержки.

Офисные работники
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Офисные работники

Нужда в наставниках и программах адаптации

Исследование выявило устойчивый запрос на персональное сопровождение. 32% новичков испытывают острую потребность в человеке, который помогал бы им осваиваться в новых задачах. Ещё 23% ждут полноценной программы адаптации, но сегодня она предусмотрена только у 48% работодателей. По данным сервиса, 21% компаний пока ограничиваются разработкой методических материалов, не внедряя системный онбординг в практику, сообщает Газета.Ru.

В тех организациях, где адаптация уже работает, ощущается заметный эффект. Работодатели отмечают снижение серьёзных ошибок у новичков на 55%, что напрямую связано с качеством вводных инструкций. В компаниях становится меньше хаоса, стабильнее коллективные процессы и ниже текучесть кадров — этот показатель, по их словам, сократился на 47%.

Ценность плавного вхождения в команду

Представители бизнеса рассматривают адаптацию как инструмент, влияющий на результативность. HRD Skillaz Ксения Степанова подчеркнула значение системного подхода.

"Плавная адаптация — это не роскошь, а условие, чтобы человек быстро влился в команду и начал приносить результат", — сказала эксперт.

Она отметила, что цифровые решения позволяют централизовать информацию, запускать персональные треки развития и отслеживать прогресс.

По данным опроса, чаще всего адаптацию проходят сотрудники, только что принятые в штат — так ответили 78% компаний. Однако этот механизм используется шире: 35% включают в онбординг стажёров, 21% — сотрудников, переходящих в другой отдел, 15% — тех, кто возвращается после долгого перерыва, а 14% внедряют подход во всех перечисленных случаях.

Инструменты онбординга и их распространение

Компании активно внедряют цифровые сервисы и обучающие материалы, чтобы снизить нагрузку на менеджеров и упростить погружение в рабочую среду. У 40% работодателей есть корпоративные порталы или приложения, где собрана необходимая информация. Ещё 37% создают презентации и видеоинструкции, а 33% готовят "гайд новичка" с основными правилами и бытовыми подсказками.

В компаниях также используют обучающие ролики, словари профессионального сленга и справочники внутренних регламентов. Они помогают сотруднику быстрее ориентироваться в процессах и понимать особенности корпоративной культуры, включая обиходные выражения, встречающиеся в повседневной коммуникации.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Недвижимость
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Наука и техника
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Красота и стиль
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Пять минут до конца Европы: реальный сценарий ядерной войны без США
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Приветствия котов зависят от пола вошедшего человека — Ethology Александр Рощин Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Су-35С прижал авиацию противника к земле — глава Ростеха Сергей Чемезов Сергей Ивaнов
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Макрон начал грозит Китаю пошлинами
Маникюр, который изменит 2026 год: пять трендов, обещающих покорить ленты, салоны и сердца модниц
Маникюр, который изменит 2026 год: пять трендов, обещающих покорить ленты, салоны и сердца модниц
Последние материалы
Выбирать тренажёр по тренировочным привычкам рекомендовал эксперт TÜV Süd
Изменение ногтей указывает на проблемы со здоровьем — основательница студии Вайт
Норвежские F-35 совершили миссию вблизи границ РФ — MWM
В Россию ввезли 59 772 подержанных автомобиля в ноябре 2025 года
Стабильный спрос на рабочие специальности в 2026 году отметил Пищальников
Активное применение ИИ-ассистентов 33% россиян зафиксировал опрос Выберу.ру
Зимние кустарники усиливают аромат в саду — The English Garden
Пара была шокирована, увидев записку на кровати в арендованной квартире в Стамбуле
Нехватку живого наставника у новичков в компаниях зафиксировал опрос hh.ru
Зимой поздний ужин сильнее сбивает внутренние часы — The Conversation
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.