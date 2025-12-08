Казачья молодежь определяет путь развития

В Национальном центре "Россия" состоялось пленарное заседание II Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой развитию казачьего молодёжного движения.

Фото: Фото портала "Российское казачество" Молодежная казачья конференция

В мероприятии приняли участие представители казачьих обществ, экспертного сообщества, госструктур и Русской православной церкви.

Образование

Спикеры отметили, что казачье образование переходит на систему непрерывного развития — от школьных лет до периода службы. По словам заместителя атамана Всероссийского казачьего общества Андрея Фадюхина, сегодня формируется целостная стратегия подготовки молодых казаков, что раньше было лишь на уровне отдельных инициатив.

Особое внимание участники уделили воспитательной и духовной составляющей. Представитель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тихон Лазуткин подчеркнул, что обучение невозможно без участия родителей, педагогов и общего нравственного фундамента, который традиционно присутствует в казачьей среде.

Культурная идентичность в современном мире

Заведующая отделом Центрального музея российского казачества Ирина Повх отметила растущий интерес молодых людей к культурному наследию казачества. Однако, по её словам, для эффективной работы с поколением Z необходимы современные форматы — цифровые технологии, интерактивные проекты и простой, понятный молодёжи язык. При этом она подчеркнула важность глубокого знания традиций для создания качественного современного контента.

Главные темы конференции

О вкладе казачества в охрану природы напомнил представитель министерства природных ресурсов Андрей Донских. Он подчеркнул, что участие казаков в защите заповедных территорий — это давняя традиция, которая активно продолжается и сегодня.

Доктор исторических наук, преподаватель МГУ Антон Бредихин обратил внимание на дефицит молодых специалистов в научной сфере. Он призвал молодёжь активнее включаться в исследовательскую работу и формировать новый научный кадровый резерв.

Молодёжные проекты

Представители казачьей молодёжи представили свои проекты в области предпринимательства, образования и стартап-инициатив. Среди предложений, прозвучавших на конференции, — проведение в следующем году региональных слётов казачьей молодёжи перед ежегодным Всероссийским слётом. Такая система поможет выявлять наиболее перспективных представителей движения в течение всего года.