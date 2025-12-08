Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раннее поседение может быть связано с дефицитом меди — дерматолог Скорогудаева
Фрилансеры грамотно распределяют свой бюджет — финансовый советник Карпычева
Диета Дюкана повышает риск почечной недостаточности — доцент терапии Волгина
Извержения 1345 года вызвали похолодание и неурожай в Европе — Кембридж
Гриб шиитаке эффективен для борьбы с инфекциями — Наши 6 соток
Изменение тактильных ощущений в снегу радует собак — зоопсихологи
Маска из авокадо питает и восстанавливает кожу в холодное время года — Malatec
Бен Шепард показал комплекс подвижности для людей 50+ — Men’s Health
Новый спектакль театра "Модерн" пользуется у зрителей успехом

Казачья молодежь определяет путь развития

Общество

В Национальном центре "Россия" состоялось пленарное заседание II Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой развитию казачьего молодёжного движения.

Молодежная казачья конференция
Фото: Фото портала "Российское казачество"
Молодежная казачья конференция

В мероприятии приняли участие представители казачьих обществ, экспертного сообщества, госструктур и Русской православной церкви.

Образование

Спикеры отметили, что казачье образование переходит на систему непрерывного развития — от школьных лет до периода службы. По словам заместителя атамана Всероссийского казачьего общества Андрея Фадюхина, сегодня формируется целостная стратегия подготовки молодых казаков, что раньше было лишь на уровне отдельных инициатив.

Особое внимание участники уделили воспитательной и духовной составляющей. Представитель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тихон Лазуткин подчеркнул, что обучение невозможно без участия родителей, педагогов и общего нравственного фундамента, который традиционно присутствует в казачьей среде.

Культурная идентичность в современном мире

Заведующая отделом Центрального музея российского казачества Ирина Повх отметила растущий интерес молодых людей к культурному наследию казачества. Однако, по её словам, для эффективной работы с поколением Z необходимы современные форматы — цифровые технологии, интерактивные проекты и простой, понятный молодёжи язык. При этом она подчеркнула важность глубокого знания традиций для создания качественного современного контента.

Главные темы конференции

О вкладе казачества в охрану природы напомнил представитель министерства природных ресурсов Андрей Донских. Он подчеркнул, что участие казаков в защите заповедных территорий — это давняя традиция, которая активно продолжается и сегодня.

Доктор исторических наук, преподаватель МГУ Антон Бредихин обратил внимание на дефицит молодых специалистов в научной сфере. Он призвал молодёжь активнее включаться в исследовательскую работу и формировать новый научный кадровый резерв.

Молодёжные проекты

Представители казачьей молодёжи представили свои проекты в области предпринимательства, образования и стартап-инициатив. Среди предложений, прозвучавших на конференции, — проведение в следующем году региональных слётов казачьей молодёжи перед ежегодным Всероссийским слётом. Такая система поможет выявлять наиболее перспективных представителей движения в течение всего года.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Циннии нужен лёгкий, рыхлый, дренированный грунт — Revista Oeste
Садоводство, цветоводство
Циннии нужен лёгкий, рыхлый, дренированный грунт — Revista Oeste
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Шоу-бизнес
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Красота и стиль
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Популярное
Дружба заканчивается там, где начинается вирус: шимпанзе преподали суровый урок социальной дистанции

От изгнания у шимпанзе до "химического чутья" у лангустов: как животные распознают больных сородичей и почему социальная дистанция в природе — вопрос жизни и смерти.

Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Бесформенная одежда и тёмные оттенки прибавляют визуальный возраст — Malateс
Эти вещи крадут молодость, пока вы об этом не знаете: гардероб работает против вас
Ошибки, которые совершают все: как покрасить волосы дома без пятен, полос и разочарований
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Мир через слабость: США не потянут военный конфликт с Китаем Любовь Степушова Су-35С прижал авиацию противника к земле — глава Ростеха Сергей Чемезов Сергей Ивaнов Пигмент из татуировок накапливается в лимфоузлах годами — химик Сантьяго Гонсалес Игорь Буккер
Дефицит цинка почти незаметен, но тело подаёт тонкие сигналы — восемь из них легко пропустить
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности
Песня года ждала яркого выхода Билана — но за кулисами случилось то, что помешало его выступлению
Песня года ждала яркого выхода Билана — но за кулисами случилось то, что помешало его выступлению
Последние материалы
Казачья молодежь определяет путь развития
Медь дорожает из-за провалов в поставках и ажиотажа — аналитики ANZ Research
Эмоциональный интеллект можно развивать в любом возрасте — психолог Метелина
Возрастные изменения замедляют обновление кожи головы — Мarie Claire
Учёные восстановили путь горячих звёзд рядом с Солнечной системой — Earth
Спрос на российскую нефть растёт: данные из Китая это подтверждают
Регулярное обновление слоя мульчи защищает розы от холода — Actualno
Фильтр-кофе теряет вкусовые соединения уже после первой экстракции — Russian Barista
Стоимость ветеринарных услуг выросла на 20% — доцент Елена Воронова
Чем выше физическая подготовленность тем ниже риск смерти — The Conversation
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.