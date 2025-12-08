Спасение для велолюбителя: как подготовить двухколесного друга к холодам и остаться в седле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зимняя езда на велосипеде может быть безопасной, если правильно подготовиться к сезону и выбрать подходящее оборудование. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал тревел-эксперт Игорь Синельников

Мужчина с велосипедом
Фото: unsplash.com by Родион Куцаев, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мужчина с велосипедом

Он отметил, что зимой главную опасность для велосипедистов представляют лед и снег, из-за которых дорожное покрытие становится скользким. Поэтому самым простым способом обезопасить себя он назвал отказ от поездок по обледенелым маршрутам.

"Самый простой способ обезопасить себя — просто избегать дорог, где вы видите снег или лед, на котором можете упасть или поскользнуться. А если все же избежать этого не получается, есть несколько способов, как себя обезопасить. Первый — это переобуть велосипед в зимнюю резину. По аналогии с автомобилями, на велосипеды продаются шипованные покрышки, которые обладают лучшим сцеплением и хорошо подходят именно для езды в холодный сезон", — рассказал Синельников.

Он добавил, что для уверенного катания по заснеженным дорогам подойдут фэтбайки — велосипеды с широкими колесами и низким давлением. По словам эксперта, такие модели одинаково хорошо проявляют себя как зимой, так и летом.

"Другой вариант, если вы часто ездите по снегу или льду, — приобрести фэтбайк. Это велосипед с широкими колесами, которые к тому же накачиваются до меньшего давления, чем стандартное велосипедное колесо. Такие велосипеды очень хорошо держатся на скользких покрытиях, причем их можно использовать не только в холодный сезон, а, например, для катания летом по песку", — пояснил он.

Синельников напомнил, что зимой можно поддерживать физическую форму, занимаясь на велотренажере. По его словам, существуют как простые модели для домашних тренировок, так и современные устройства, имитирующие различные типы дорожного покрытия. Эксперт добавил, что при желании тренажер можно собрать самостоятельно — достаточно приподнять заднее колесо велосипеда с помощью станка из дерева или металла. Хотя такой вариант уступает профессиональному оборудованию, он станет достойной альтернативой при отсутствии возможности посещать спортзал.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
