Список неженских профессий трещит по швам: что меняется и почему это может переписать правила труда в России

Причины пересмотра списка профессий для женщин объяснила Светлана Бессараб

Дискуссия вокруг перечня "неженских" профессий снова усилилась на фоне планов правительства сократить список. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула, что такой перечень задуман не как инструмент ограничения, а как способ сохранить здоровье женщин.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ дрон

Задача списка и его связь с безопасностью

Бессараб напоминает, что в перечень входят работы в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, где воздействие вредных факторов может оказать долгосрочный ущерб организму.

"И это не дискриминационный список, это список производств и профессий, которые, нанося вред, не позволяют женщине выполнять ее самую первую, самую важную функцию, а именно — деторождение", — подчеркнула Светлана Бессараб.

Поэтому ограничения направлены на защиту женщин от рисков, несовместимых с этой ролью, пояснила парламентарий.

По словам депутата, перечень не является статичным: снижение вредности и изменение условий труда постепенно делают часть профессий доступными. Она приводит пример летных экипажей, где раньше капитанами были только мужчины. Сегодня управлять воздушными и водными судами стало проще благодаря технологиям, что открыло путь и для женщин, приводит слова депутата Газета.Ru.

"Если раньше необходимо было прилагать особые усилия для удержания того же штурвала и так далее, то сейчас все работает в достаточно легком, удобном, в том числе для женских рук формате. Именно поэтому такие профессии и специальности становятся доступными для женщин", — сказала она.

Изменения, запланированные правительством

7 декабря ТАСС сообщил, что обновление перечня должно завершиться к декабрю 2027 года. Эта задача включена в дорожную карту реализации национальной модели ведения бизнеса. В документе говорится, что изменения затронут транспортную сферу и обрабатывающую промышленность — именно там предстоит оценить реальные риски для работников.

К марту 2027 года Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА должны представить обновленный список, опираясь на аудит условий труда. Такой анализ позволит определить, где современные технологии уже снизили нагрузку настолько, что присутствие женщин становится безопасным.

Дискуссия 2020-х годов и первые шаги реформы

Тема неравного доступа к профессиям активно обсуждается уже несколько лет. В 2021 году депутат Оксана Пушкина предлагала полностью ликвидировать список, назвав его "анахронизмом" и "дискриминацией". Однако ее инициатива не была реализована.

Тем не менее в том же году произошли значительные изменения: перечень был сокращен более чем в четыре раза — с 456 пунктов до 100. Этот шаг стал первым примером пересмотра подхода, когда модернизация производств позволила убрать часть ограничений, не увеличивая риски для здоровья.

Бессараб уверена, что дальнейшее обновление списка станет продолжением этой логики: технологии развиваются, условия труда меняются, а значит, профессии, еще недавно считавшиеся недоступными, постепенно переходят в разряд возможных.