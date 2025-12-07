Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бессмертник выдержал пересадку без потери темпа роста — Сiceksel
Метод 3/7 ускорил рост силы и мышц — infobae
Теплогазоснабжение сократило теплопотери в коллекторах — заведующий Цветков
Идеи интересного отдыха под Москвой перечислила директор Содис Екатерина Рылова
Инстасамка собирается снять сериал и мультфильм
Историю ежедневного бокала вина объяснил владелец Scarpa Евгений Стржалковский
Просушка картофеля улучшает образование хрустящей корочки — Белновости
Переувлажнение субстрата вызывает повреждение корней у цикламена — Malatec
Гигантизм у сельдевых акул сдвинули на 15 млн лет назад — Communications Biology

Развод перестаёт быть войной: пять шагов, которые превращают битву за имущество в тихий и выгодный выход

Пять шагов к спокойному разводу представил юрист Юрий Левин
Общество

Развод редко становится мгновенным разрывом: чаще он превращается в затяжную историю с эмоциями и непредсказуемыми последствиями. Адвокат Филиала №1 Московской областной коллегии адвокатов, член Совета молодых адвокатов Московской области Юрий Левин объяснил, как снизить накал противостояния и сократить расходы, если брак все-таки подходит к концу.

Развод
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Развод

Брачный договор как точка опоры

Семейные споры нередко перерастают в марафон взаимных претензий, где дележ имущества и обсуждение будущего детей затмевают здравый смысл. Левин подчеркивает, что часть таких конфликтов можно предупредить заранее, если оформить брачный договор в период доверительных отношений. В документе удается обозначить материальные обязательства и распределить активы, что впоследствии снимает многие вопросы.

Юрист отмечает, что договор остается эффективным инструментом и тогда, когда кризис уже очевиден, но диалог еще возможен. При этом важно отдельно прописать долги, чтобы они не превратились в повод для новых разногласий, добавляет Газета.Ru.

"Это гораздо проще сделать, когда вы не воюете, а еще разговариваете друг с другом", — говорит Левин.

Подготовка документов как база для диалога

Когда решение о разводе принято, структурированная подготовка помогает избежать разговоров "ни о чем". Левин советует собрать полный пакет документов: сведения об имуществе, материалы, связанные с детьми, финансовые бумаги. Это позволяет обсуждать конкретику и формировать позиции, основанные не на эмоциях, а на фактах.

Такой подход делает переговорный процесс короче и предсказуемее. И если у сторон появляются расхождения, они касаются уже реальных обстоятельств, а не субъективных ощущений или давних обид.

Ребенок как главный ориентир

Особым блоком юрист выделяет вопросы, связанные с детьми. Он подчеркивает, что родителям важно отойти от личных амбиций и оценивать ситуацию через призму интересов ребенка. Левин напоминает, что включать несовершеннолетних в конфликты — худшее решение, поскольку это травмирует их и закрепляет модели поведения, от которых потом сложно отказаться.

Он советует стремиться к соглашению и по возможности избегать суда, где ребенок рискует оказаться в центре борьбы родителей. Формат договоренностей позволяет сохранить для него чувство стабильности и безопасности.

Медиация как пространство для договоренностей

По наблюдениям Левина, российские пары все чаще выбирают медиацию вместо суда. Работа с нейтральным специалистом помогает супругам проговорить накопившиеся противоречия и найти решения, отражающие интересы обеих сторон.

"Профессиональный медиатор не играет ни за одну из сторон. Он как мостик между вами и следит за балансом интересов", — отмечает Левин.

Медиация снижает уровень стресса и позволяет выработать модель взаимодействия, которая будет работать и после развода, особенно если речь идет о совместном воспитании детей.

Суд как крайний шаг

Если обратной дороги уже нет, юрист рекомендует передать процесс профессионалу и не пытаться вести дело самостоятельно. Специализированный адвокат берет на себя юридическую нагрузку, оставляя человеку пространство для восстановления и решения бытовых задач.

"Когда рядом профессионал, меньше шансов на поступки, о которых потом будет тяжело вспоминать", — подчеркивает собеседник издания.

Такой выбор помогает избежать импульсивных действий и сохраняет эмоциональные ресурсы в период, когда они особенно ограничены.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Северное полушарие темнеет быстрее южного из-за потери льда и снега — по данным Earth
Наука и техника
Северное полушарие темнеет быстрее южного из-за потери льда и снега — по данным Earth
Луковая шелуха подходит как удобрение для комнатных цветов — садовод Никонорова
Садоводство, цветоводство
Луковая шелуха подходит как удобрение для комнатных цветов — садовод Никонорова
Популярное
Пуховики уходят в прошлое: пять зимних сочетаний, которые согреют и сделают образ роскошным

Отказаться от пуховика и всё равно выглядеть дорого? Пять зимних комплектов доказывают, что тепло и элегантность легко объединить без громоздких курток.

Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Ногти, притягивающие богатство: 6 цветов января 2026 уже называют главным денежным кодом года
Космос прислал вызов человечеству: зафиксирован сигнал, который не похож ни на один известный
Яркий однолетник, который идеально сажать в декабре: к 2026 году сад заиграет новыми красками
В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин Танины формируют вяжущий вкус во рту — Physiology & Behavior Игорь Буккер
Вы смеетесь над глюками питомца, а зря: шипение в пустоту вскрывает главную опасность в доме
Самец буквально растворяется в самке: жуткий брачный ритуал, где один становится частью тела другого
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Последние материалы
Пять шагов к спокойному разводу представил юрист Юрий Левин
Собаки убегают на прогулке из-за охотничьих инстинктов — Питомцы Mail
Переувлажнение субстрата вызывает повреждение корней у цикламена — Malatec
Гигантизм у сельдевых акул сдвинули на 15 млн лет назад — Communications Biology
В России работают 559 компаний с французскими учредителями — Rusprofile
После 65 лет организму нужно больше белка — Яси Ансари
Щадящий уход за волосами детям до трёх лет рекомендовала трихолог Сюракшина
Киркоров заявил, что благодарен своим генам за внешность
Денежный маникюр на январь 2026 усиливают шесть оттенков — Woman
Орехи и семена помогают сохранять эластичность тканей — Фитнес с GoodLooker
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.