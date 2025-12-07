Развод перестаёт быть войной: пять шагов, которые превращают битву за имущество в тихий и выгодный выход

Пять шагов к спокойному разводу представил юрист Юрий Левин

Развод редко становится мгновенным разрывом: чаще он превращается в затяжную историю с эмоциями и непредсказуемыми последствиями. Адвокат Филиала №1 Московской областной коллегии адвокатов, член Совета молодых адвокатов Московской области Юрий Левин объяснил, как снизить накал противостояния и сократить расходы, если брак все-таки подходит к концу.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Развод

Брачный договор как точка опоры

Семейные споры нередко перерастают в марафон взаимных претензий, где дележ имущества и обсуждение будущего детей затмевают здравый смысл. Левин подчеркивает, что часть таких конфликтов можно предупредить заранее, если оформить брачный договор в период доверительных отношений. В документе удается обозначить материальные обязательства и распределить активы, что впоследствии снимает многие вопросы.

Юрист отмечает, что договор остается эффективным инструментом и тогда, когда кризис уже очевиден, но диалог еще возможен. При этом важно отдельно прописать долги, чтобы они не превратились в повод для новых разногласий, добавляет Газета.Ru.

"Это гораздо проще сделать, когда вы не воюете, а еще разговариваете друг с другом", — говорит Левин.

Подготовка документов как база для диалога

Когда решение о разводе принято, структурированная подготовка помогает избежать разговоров "ни о чем". Левин советует собрать полный пакет документов: сведения об имуществе, материалы, связанные с детьми, финансовые бумаги. Это позволяет обсуждать конкретику и формировать позиции, основанные не на эмоциях, а на фактах.

Такой подход делает переговорный процесс короче и предсказуемее. И если у сторон появляются расхождения, они касаются уже реальных обстоятельств, а не субъективных ощущений или давних обид.

Ребенок как главный ориентир

Особым блоком юрист выделяет вопросы, связанные с детьми. Он подчеркивает, что родителям важно отойти от личных амбиций и оценивать ситуацию через призму интересов ребенка. Левин напоминает, что включать несовершеннолетних в конфликты — худшее решение, поскольку это травмирует их и закрепляет модели поведения, от которых потом сложно отказаться.

Он советует стремиться к соглашению и по возможности избегать суда, где ребенок рискует оказаться в центре борьбы родителей. Формат договоренностей позволяет сохранить для него чувство стабильности и безопасности.

Медиация как пространство для договоренностей

По наблюдениям Левина, российские пары все чаще выбирают медиацию вместо суда. Работа с нейтральным специалистом помогает супругам проговорить накопившиеся противоречия и найти решения, отражающие интересы обеих сторон.

"Профессиональный медиатор не играет ни за одну из сторон. Он как мостик между вами и следит за балансом интересов", — отмечает Левин.

Медиация снижает уровень стресса и позволяет выработать модель взаимодействия, которая будет работать и после развода, особенно если речь идет о совместном воспитании детей.

Суд как крайний шаг

Если обратной дороги уже нет, юрист рекомендует передать процесс профессионалу и не пытаться вести дело самостоятельно. Специализированный адвокат берет на себя юридическую нагрузку, оставляя человеку пространство для восстановления и решения бытовых задач.

"Когда рядом профессионал, меньше шансов на поступки, о которых потом будет тяжело вспоминать", — подчеркивает собеседник издания.

Такой выбор помогает избежать импульсивных действий и сохраняет эмоциональные ресурсы в период, когда они особенно ограничены.