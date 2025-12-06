Телефон попроще — билет подешевле: скрытый алгоритм, который работает сильнее любой скидки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Разница в стоимости авиабилетов способна увеличиваться кратно, особенно в периоды массовых поездок, когда спрос резко растёт. Об этом в комментарии MoneyTimes рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Самолёт в небе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Самолёт в небе

Он отметил, что цена формируется под влиянием множества факторов, и часть из них напрямую зависит от поведения самого пользователя.

Как устройство влияет на итоговую стоимость

Ромашкин объясняет, что некоторые сервисы по продаже билетов оценивают тип устройства как возможный индикатор уровня дохода покупателя. По его словам, владельцы дорогих смартфонов могут видеть в выдаче более высокие цены.

"Если бронируете с айфона, считается, что это признак обеспеченного человека. Попробуйте взять телефон попроще и забронировать с него. Скорее всего, цена будет ниже", — подсказал специалист.

Он рекомендует учитывать эту особенность, чтобы избежать переплаты, особенно при покупке билетов в высокий сезон.

Почему повторные поиски повышают цену

Эксперт подчёркивает, что алгоритмы сервисов отслеживают количество запросов одного и того же рейса. Если пользователь многократно возвращается к билету, система трактует это как признак срочности и может корректировать цену вверх. Ромашкин советует очищать историю браузера или заходить с другого устройства, если человек повторяет поиск.

Он объясняет, что эффект "постоянного клиента" порой работает против покупателя, вызывая дополнительный рост стоимости.

Спрос как главный фактор ценообразования

Ромашкин напоминает, что решающую роль в формировании стоимости играет дата перелёта. На загруженные дни цены поднимаются существенно, и разница может достигать двукратных значений.

"Самый главный фактор, влияющий на цену, — это спрос на дату. Цена на тридцатое декабря в два раза выше, чем на первое января по России", — отметил он.

Эксперт подчеркивает: ранняя покупка билетов на популярные даты помогает избежать завышенных расходов, тогда как приобретение накануне праздников почти всегда приводит к переплате.

Влияние времени суток и дня недели

По словам специалиста, удобство времени вылета тоже оценивается рынком. Дневные рейсы традиционно дороже, поскольку считаются комфортнее и востребованнее. Ромашкин отмечает, что ночные перелёты нередко обходятся в полтора-два раза дешевле, особенно по популярным направлениям.

Он советует обращать внимание и на день недели: вылеты в понедельник или субботу часто оказываются экономичнее, что позволяет оптимизировать стоимость поездки без ущерба для планов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
