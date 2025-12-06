Небольшая сумма сегодня — лавина завтра: как микрокредиты разрастаются быстрее, чем успевает кошелёк

Микрозаймы часто воспринимаются как быстрый способ поправить финансовую ситуацию, однако их устойчивость крайне сомнительна при длительном использовании. Об этом в комментарии MoneyTimes рассказал доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов.
Он отметил, что такие инструменты могут помочь лишь в ограниченных обстоятельствах и требуют строгой финансовой дисциплины.
Исмаилов объясняет, что микрокредит может быть полезным только в случае небольшого кассового разрыва, когда человек точно ожидает поступление средств в ближайшее время.
Он подчёркивает, что высокая ежедневная ставка делает долг крайне тяжёлым при наличии даже минимальной просрочки.
"Чтобы закрыть долг максимально оперативно, потому что в случае с микрозаймами очень высокий процент, чем дольше период кредитования по таким займам, тем менее выгодным становится этот инструмент", — сказал Исмаилов.
Он добавил, что закон сейчас ограничивает максимальную процентную ставку цифрой 0,8% в день. Он считает, что в суперкраткие сроки такой инструмент может оказаться рабочим, но только как временная мера.
Эксперт отмечает, что основная опасность микрокредитов заключается в штрафах за просрочку. По его словам, санкции могут многократно увеличивать итоговую сумму, делая возврат почти невозможным.
Он подчёркивает, что ежедневные проценты в совокупности с пенями создают тяжёлую долговую схему, которую трудно остановить без внешней помощи. В результате даже небольшой займ способен превратиться в долговой ком, если человек не закрывает обязательства в срок.
Исмаилов обращает внимание на распространённую ошибку — использование микрозаймов для покрытия старых долгов или покупок, не относящихся к жизненно необходимым. Он отмечал, что такие решения часто остаются скрытыми от близких, что усугубляет ситуацию и ведёт к потере контроля над обязательствами.
"Бывают случаи, когда люди берут микрозаймы на подарки, дорогостоящие покупки, иногда скрывают это от близких, в итоге попадают в долговую яму, иногда это верный путь к банкротству в том числе", — добавил эксперт.
Подобная практика, по его словам, неизбежно приводит к росту финансовых рисков.
По мнению специалиста, микрозайм всегда должен рассматриваться как крайняя мера. Он подчёркивает, что кредитные карты с льготным периодом и сервисы рассрочек могут стать более безопасной альтернативой.
Эти инструменты обеспечивают большую прозрачность и позволяют избежать ежедневных процентов, что значительно снижает нагрузку на заемщика. Исмаилов отмечает, что именно грамотное использование таких механизмов помогает защититься от долговой спирали.
