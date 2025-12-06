Небольшая сумма сегодня — лавина завтра: как микрокредиты разрастаются быстрее, чем успевает кошелёк

Опасность брать микрозаймы для ненужных покупок подчеркнул правовед Исмаил Исмаилов

Микрозаймы часто воспринимаются как быстрый способ поправить финансовую ситуацию, однако их устойчивость крайне сомнительна при длительном использовании. Об этом в комментарии MoneyTimes рассказал доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кредит

Он отметил, что такие инструменты могут помочь лишь в ограниченных обстоятельствах и требуют строгой финансовой дисциплины.

Когда микрозайм действительно оправдан

Исмаилов объясняет, что микрокредит может быть полезным только в случае небольшого кассового разрыва, когда человек точно ожидает поступление средств в ближайшее время.

Он подчёркивает, что высокая ежедневная ставка делает долг крайне тяжёлым при наличии даже минимальной просрочки.

"Чтобы закрыть долг максимально оперативно, потому что в случае с микрозаймами очень высокий процент, чем дольше период кредитования по таким займам, тем менее выгодным становится этот инструмент", — сказал Исмаилов.

Он добавил, что закон сейчас ограничивает максимальную процентную ставку цифрой 0,8% в день. Он считает, что в суперкраткие сроки такой инструмент может оказаться рабочим, но только как временная мера.

Почему долг растёт стремительно

Эксперт отмечает, что основная опасность микрокредитов заключается в штрафах за просрочку. По его словам, санкции могут многократно увеличивать итоговую сумму, делая возврат почти невозможным.

Он подчёркивает, что ежедневные проценты в совокупности с пенями создают тяжёлую долговую схему, которую трудно остановить без внешней помощи. В результате даже небольшой займ способен превратиться в долговой ком, если человек не закрывает обязательства в срок.

Как неправильные решения превращают займ в проблему

Исмаилов обращает внимание на распространённую ошибку — использование микрозаймов для покрытия старых долгов или покупок, не относящихся к жизненно необходимым. Он отмечал, что такие решения часто остаются скрытыми от близких, что усугубляет ситуацию и ведёт к потере контроля над обязательствами.

"Бывают случаи, когда люди берут микрозаймы на подарки, дорогостоящие покупки, иногда скрывают это от близких, в итоге попадают в долговую яму, иногда это верный путь к банкротству в том числе", — добавил эксперт.

Подобная практика, по его словам, неизбежно приводит к росту финансовых рисков.

Какие варианты безопаснее

По мнению специалиста, микрозайм всегда должен рассматриваться как крайняя мера. Он подчёркивает, что кредитные карты с льготным периодом и сервисы рассрочек могут стать более безопасной альтернативой.

Эти инструменты обеспечивают большую прозрачность и позволяют избежать ежедневных процентов, что значительно снижает нагрузку на заемщика. Исмаилов отмечает, что именно грамотное использование таких механизмов помогает защититься от долговой спирали.