Чек дороже, чем ужин: заведения тихо навязывают проценты, которые гости даже не обязаны платить

Навязанные чаевые в чеках назвал нарушением эксперт Корягин

Спор вокруг культуры чаевых усилился после того, как некоторые заведения стали включать проценты обслуживания прямо в чек. Об этом в комментарии MosTimes рассказал председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин, подчёркивая, что подобная практика нарушает права клиентов.

Он напомнил, что история чаевых изначально не имела отношения к обязательным платежам и воспринималась совершенно иначе.

Откуда появилась традиция благодарить деньгами

Корягин объясняет, что чаевые возникли задолго до современной системы распределения зарплат в сфере обслуживания. По его словам, в прошлом этот жест рассматривался как добровольное поощрение за хорошую работу, а не как установленная норма.

"Сложилась такая культура много лет назад, когда не было системы в заведениях, кто оставит на чай было, сложилось как бы маленькое поощрение официантов. Сложилась такая историческая практика", — рассказал эксперт.

Он подчёркивает, что первоначальный смысл чаевых не предполагает навязанного характера.

Почему включённые проценты нарушают закон

Рост цен в ресторанах и кафе, по мнению Корягина, должен побуждать бизнес улучшать оплату труда сотрудников, а не перекладывать эту обязанность на посетителей. Он считает недопустимой ситуацию, когда проценты за обслуживание автоматически добавляются к счёту.

Эксперт отмечал, что подобная практика вводит клиентов в заблуждение, создаёт финансовые риски и по сути подменяет добровольный жест обязательным платежом.

Прямое нарушение прав потребителей

Корягин подробно описал случаи, когда лично сталкивался с навязанными начислениями.

"Я против чаевых, которые уже вбиты в чек по обслуживанию, это является нарушением законодательства", — заявил он.

Дальнейшие детали он передавал в косвенной форме, указывая, что в ряде ресторанов автоматически включали десятипроцентный сбор, ссылаясь на внутренние правила. Эксперт подчёркивал, что такие действия противоречат финансовой дисциплине и нарушают права посетителей, поскольку дополнительные платежи могут взиматься только с согласия клиента.

Что делать, если проценты включены без согласия

Специалист уверен: потребитель имеет право потребовать пересчитать чек и убрать лишние строки. Если заведение отказывается это делать, Корягин рекомендует обращаться в Роспотребнадзор.

Он отмечал, что санкции за подобные нарушения достаточно ощутимы, и ресторану, позволяющему себе подобную практику, почти неизбежно грозит штраф. Такой механизм, по его словам, помогает защищать клиентов от навязанных услуг и сохраняет прозрачность расчётов.