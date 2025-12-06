Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цедра лимона и укроп усиливают вкус домашней сельди — кулинары
Диетологи уточнили, что миф о вреде рыбы с молоком основан на старых поверьях
Бег помогает омолодить организм на клеточном уровне — Ия Зорина
Опасность брать микрозаймы для ненужных покупок подчеркнул правовед Исмаил Исмаилов
Самки валлаби остаются беременными на протяжении всей жизни — National Geographic
Регулярная чистка кожаной обуви кремом сохраняет её мягкость и цвет — Vogue
Большое число приложений не мешает смартфону, отметил аналитик Муртазин
Минцифры предложило приравнять электронные права на госуслугах к бумажным
Необратимость пародонтоза объяснил стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев

Чек дороже, чем ужин: заведения тихо навязывают проценты, которые гости даже не обязаны платить

Навязанные чаевые в чеках назвал нарушением эксперт Корягин
Общество » Семья » Кошелек

Спор вокруг культуры чаевых усилился после того, как некоторые заведения стали включать проценты обслуживания прямо в чек. Об этом в комментарии MosTimes рассказал председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин, подчёркивая, что подобная практика нарушает права клиентов.

Чаевые в Китае
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чаевые в Китае

Он напомнил, что история чаевых изначально не имела отношения к обязательным платежам и воспринималась совершенно иначе.

Откуда появилась традиция благодарить деньгами

Корягин объясняет, что чаевые возникли задолго до современной системы распределения зарплат в сфере обслуживания. По его словам, в прошлом этот жест рассматривался как добровольное поощрение за хорошую работу, а не как установленная норма.

"Сложилась такая культура много лет назад, когда не было системы в заведениях, кто оставит на чай было, сложилось как бы маленькое поощрение официантов. Сложилась такая историческая практика", — рассказал эксперт.

Он подчёркивает, что первоначальный смысл чаевых не предполагает навязанного характера.

Почему включённые проценты нарушают закон

Рост цен в ресторанах и кафе, по мнению Корягина, должен побуждать бизнес улучшать оплату труда сотрудников, а не перекладывать эту обязанность на посетителей. Он считает недопустимой ситуацию, когда проценты за обслуживание автоматически добавляются к счёту.

Эксперт отмечал, что подобная практика вводит клиентов в заблуждение, создаёт финансовые риски и по сути подменяет добровольный жест обязательным платежом.

Прямое нарушение прав потребителей

Корягин подробно описал случаи, когда лично сталкивался с навязанными начислениями.

"Я против чаевых, которые уже вбиты в чек по обслуживанию, это является нарушением законодательства", — заявил он.

Дальнейшие детали он передавал в косвенной форме, указывая, что в ряде ресторанов автоматически включали десятипроцентный сбор, ссылаясь на внутренние правила. Эксперт подчёркивал, что такие действия противоречат финансовой дисциплине и нарушают права посетителей, поскольку дополнительные платежи могут взиматься только с согласия клиента.

Что делать, если проценты включены без согласия

Специалист уверен: потребитель имеет право потребовать пересчитать чек и убрать лишние строки. Если заведение отказывается это делать, Корягин рекомендует обращаться в Роспотребнадзор.

Он отмечал, что санкции за подобные нарушения достаточно ощутимы, и ресторану, позволяющему себе подобную практику, почти неизбежно грозит штраф. Такой механизм, по его словам, помогает защищать клиентов от навязанных услуг и сохраняет прозрачность расчётов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Газовые котлы имеют высокие выбросы диоксида углерода — JDG
Недвижимость
Газовые котлы имеют высокие выбросы диоксида углерода — JDG
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Недвижимость
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Новости спорта
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Популярное
Земля тускнеет на глазах: атмосфера стала чище — и внезапно перестала отражать солнечный свет

Спутниковые данные NASA показывают: Земля год за годом отражает всё меньше солнечного света. Разбираемся, почему планета темнеет и к чему это приводит.

Северное полушарие темнеет быстрее южного из-за потери льда и снега — по данным Earth
Упражнения на кровати улучшили тонус нижнего живота после 60 — eatthis.com
Глубокие мышцы просыпаются, как только тело расслабляется: упражнения на кровати втягивают живот без перегрузки спины
Опасный декабрь: магнитные бури набирают силу
Конец орбанизма? Почему молодое поколение хочет смены власти в Венгрии
Зимой агрессивные методы ухода вызывают раздражение Валерия Жемчугова Молдавия получает западные бронеавтомобили для армии Андрей Николаев Уборка снега повышает нагрузку на сердце — профессор медицины Барри Франклин Игорь Буккер
Ошибки обеих сторон: грузинский сценарий стал ловушкой для России
Мерц летит в Брюссель, Медведев предупреждает: битва за "репарационный кредит" набирает обороты
Дарственная не спасёт: квартира может уплыть даже спустя 10 лет — срабатывает малоизвестное правило
Дарственная не спасёт: квартира может уплыть даже спустя 10 лет — срабатывает малоизвестное правило
Последние материалы
Диетологи уточнили, что миф о вреде рыбы с молоком основан на старых поверьях
Бег помогает омолодить организм на клеточном уровне — Ия Зорина
Лук для салата маринуют в лимонном соке 10 минут
Опасность брать микрозаймы для ненужных покупок подчеркнул правовед Исмаил Исмаилов
У кошек есть магниточувствительные клетки
Самки валлаби остаются беременными на протяжении всей жизни — National Geographic
Ирис японский хорошо растёт в тенистых зонах сада — ландшафтный архитектор
Регулярная чистка кожаной обуви кремом сохраняет её мягкость и цвет — Vogue
Большое число приложений не мешает смартфону, отметил аналитик Муртазин
Минцифры предложило приравнять электронные права на госуслугах к бумажным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.