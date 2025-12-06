Чек дороже, чем ужин: заведения тихо навязывают проценты, которые гости даже не обязаны платить

Спор вокруг культуры чаевых усилился после того, как некоторые заведения стали включать проценты обслуживания прямо в чек. Об этом в комментарии MosTimes рассказал председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин, подчёркивая, что подобная практика нарушает права клиентов.
Он напомнил, что история чаевых изначально не имела отношения к обязательным платежам и воспринималась совершенно иначе.
Корягин объясняет, что чаевые возникли задолго до современной системы распределения зарплат в сфере обслуживания. По его словам, в прошлом этот жест рассматривался как добровольное поощрение за хорошую работу, а не как установленная норма.
"Сложилась такая культура много лет назад, когда не было системы в заведениях, кто оставит на чай было, сложилось как бы маленькое поощрение официантов. Сложилась такая историческая практика", — рассказал эксперт.
Он подчёркивает, что первоначальный смысл чаевых не предполагает навязанного характера.
Рост цен в ресторанах и кафе, по мнению Корягина, должен побуждать бизнес улучшать оплату труда сотрудников, а не перекладывать эту обязанность на посетителей. Он считает недопустимой ситуацию, когда проценты за обслуживание автоматически добавляются к счёту.
Эксперт отмечал, что подобная практика вводит клиентов в заблуждение, создаёт финансовые риски и по сути подменяет добровольный жест обязательным платежом.
Корягин подробно описал случаи, когда лично сталкивался с навязанными начислениями.
"Я против чаевых, которые уже вбиты в чек по обслуживанию, это является нарушением законодательства", — заявил он.
Дальнейшие детали он передавал в косвенной форме, указывая, что в ряде ресторанов автоматически включали десятипроцентный сбор, ссылаясь на внутренние правила. Эксперт подчёркивал, что такие действия противоречат финансовой дисциплине и нарушают права посетителей, поскольку дополнительные платежи могут взиматься только с согласия клиента.
Специалист уверен: потребитель имеет право потребовать пересчитать чек и убрать лишние строки. Если заведение отказывается это делать, Корягин рекомендует обращаться в Роспотребнадзор.
Он отмечал, что санкции за подобные нарушения достаточно ощутимы, и ресторану, позволяющему себе подобную практику, почти неизбежно грозит штраф. Такой механизм, по его словам, помогает защищать клиентов от навязанных услуг и сохраняет прозрачность расчётов.
